Juni 2026: Ihr Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers

Star-Astrologin Gerda Rogers gewährt Ihnen einen exklusiven Blick in die Sterne. Erfahren Sie, was im Juni auf Ihr Sternzeichen zukommt.

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Der Juni 2026 hält für jedes Sternzeichen einzigartige Chancen und Herausforderungen bereit. Ob Liebe, Gesundheit oder beruflicher Erfolg: Erfahren Sie, was der Juni für Sie bereithält und wie Sie die astrologischen Strömungen optimal nutzen können. Wir verraten, wie sich die Energie der Sterne auf Ihr Sternzeichen auswirkt.

Liebe, Gesundheit & Erfolg: Das Juni-Monatshoroskop von Gerda Rogers

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Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Ab dem 14.6. tun sich neue Chancen auf. Man findet Sie sehr attraktiv und flirtet gerne mit Ihnen. Singles sollten aber keinen Druck machen, Gebundene keine Dummheiten.

Gesundheit: Eine weitere Gelegenheit, Ihren Energiehaushalt nachhaltig zu stabilisieren. Durch Sport einerseits, andererseits aber auch durch mehr Ruhephasen und gesunde Ernährung.

Beruf: Erhöhte Vorsicht ist jetzt geboten. Unter dem rückläufigen Merkur sollte man keine weitreichenden Entscheidungen treffen und daher auch keine Verträge abschließen.

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Bis 13.6. darf gekuschelt werden. Ein guter Moment auch, um an Familiengründung und Nestbau zu denken. Drängen Sie nur nicht, sonst wendet man sich ab dem 14.6. wieder ab!

Gesundheit: Mars steht immer noch im Stier. Besinnen Sie sich doch darauf, was Ihnen wirklich guttut! Sie sind ja ein Genussmensch – nehmen Sie sich Zeit, den Frühsommer zu genießen!

Beruf: Mars verleiht Ihnen enormen Rückenwind, der aber auch für Stress sorgen könnte. Fangen Sie jetzt nur nichts Neues an! Konsolidierung und Aufräumen sind angesagt.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Wer soweit ist, familiär nahe zusammenzurücken bzw. ein Jawort zu wagen, trifft damit bis 13.6. den richtigen Zeitpunkt. Sie sollten nur mehr Sinn für Romantik zeigen.

Gesundheit: Es darf nach wie vor gemächlicher sein, zumal es auch ein guter Monat ist, um das physische und seelische Wohlbefinden zu fördern. Auch mittels gesunder Ernährung.

Beruf: Jetzt lieber wieder einen kleinen Schritt zurück, um alles noch einmal genau zu überprüfen! Sorgfalt und Genauigkeit sind definitiv wichtiger als schnelles Vorankommen.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Bis 13.6. ist man Ihnen sicher sehr gewogen, aber auch der prüfende Saturn kommt wieder ins Spiel: Wo sind Sie wirklich gut aufgehoben? Gut, wenn sich Vernunft durchsetzt.

Gesundheit: Alles im grünen Bereich, daher können Sie sich jetzt auch Zeit nehmen, um sich wieder einmal von Kopf bis Fuß verwöhnen zu lassen. Am besten in einem Wellnessresort.

Beruf: Dank Jupiters und Merkurs Unterstützung haben Sie alles im Griff. Lassen Sie sich nur nicht zu großen Veränderungen verleiten und setzen Sie lieber auf bewährte Strukturen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Gut, wenn Sie bereit sind, Ihren Familiensinn zur Schau zu tragen. Das hilft Ihrem Liebesglück sicher auf die Sprünge. Jede Menge Romantik und viel Herz inklusive.

Gesundheit: Unter dem Stier-Mars ist noch bis 28.6. mit starkem Gegenwind zu rechnen. Gehen Sie daher großen physischen Anstrengungen aus dem Weg und dosieren Sie Ihr Tempo klug!

Beruf: Mars kündigt immer noch Hindernisse und Widerstände an. Ab 14.6. dürfen Sie aber auf Unterstützung bauen und auch finanziell brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Bis 13.6. sind gemeinsamer Nestbau und Familiengründung große Themen. Ältere Partnerschaften dürfen Romantik wiederentdecken. Zeit, wieder mal richtig zu kuscheln!

Gesundheit: Der enorme Rückenwind unter dem Stier-Mars hält noch fast bis zum Monatsende an. Nutzen Sie diesen Energieschub auch, für gesunde Korrekturen Ihrer Lebensgewohnheiten!

Beruf: Ein etwas mühsamer Monat unter dem Mars-Quadrat. Fangen Sie jetzt nichts Neues an, sondern widmen Sie sich Ihrer wirtschaftlichen Konsolidierung oder machen Sie Urlaub!

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Es könnte sich lohnen, einer klaren Linie treu zu bleiben, wenn Sie auch in der Lage sind, mehr Nähe zuzulassen. Sie täten gut daran, diesem Gebot Saturns zu folgen.

Gesundheit: Sie sind jetzt wieder viel stabiler und können sich auch sehr gut regenerieren. Tanken Sie Kondition und arbeiten Sie an Ihrer inneren Ruhe, um Ihre Nerven zu stärken.

Beruf: Bleiben Sie auf Sparkurs, sonst könnte es bis Mitte des Monats eng werden. Wer bisher keine Reserven angelegt hat, wird von Saturn nachdrücklich dazu aufgefordert.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Seien Sie doch zugänglicher! Gut, wenn sich bis 13.6. Kompromisse finden lassen, es wäre schade um Venus‘ Gunst. Sonst könnten Chancen ab 14.6. schnell dahin sein.

Gesundheit: Die mühsame Phase unter der Mars-Opposition zieht sich noch bis 28.6. hin. Vielleicht wird es jetzt Zeit, Ihre Lebensweise zu überdenken und sinnvoll zu korrigieren.

Beruf: Merkur und Jupiter sind Ihnen sehr gewogen und stärken Ihren Erfolgslauf. Seien Sie aber ab dem 14.6. kompromissbereiter und in finanziellen Fragen nachgiebiger!

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Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Bleiben Sie auf einer verlässlichen Linie, auch wenn Ihnen Venus ab dem 14.6. sehr verführerisch zuzwinkert. Andernfalls könnten Sie in unangenehme Konflikte geraten.

Gesundheit: Mars steht immer noch im Stier und lädt auch Sie dazu ein, viel gemächlicher an alles heranzugehen. Gelassenheit ist geboten, auch, um Ihren Nerven weniger zuzumuten.

Beruf: Haben Sie Ihre Schäfchen im Trockenen? Dann behalten Sie sie dort und hüten Sie sie gut. Es könnte sich auch lohnen, auf Altes, das Erfolg gebracht hat, zurückzugreifen.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Gehen Sie ein bisschen mehr aus sich heraus, punkten Sie spätestens ab Mitte des Monats mit einer großzügigen, toleranten Haltung und mehr Freude am Liebesspiel!

Gesundheit: Sie sind wieder in Ihrer Mitte, da jetzt Saturn und Mars harmonieren. Ein idealer Monat für Ihre Regeneration, um neue Kraft zu tanken und Ihre Batterien aufzuladen.

Beruf: Mars ist Ihren Zielsetzungen immer noch sehr gewogen. Rufen Sie nur keine Konkurrenz auf den Plan, indem Sie rücksichtslos agieren! Auch finanziell etwas vorsichtiger!

Wassermann (21. Jänner – 19. Februar)

Liebe: Häuslichkeit, Familiensinn und Kuscheln stehen jetzt auf dem Programm. Eigentlich ganz und gar nicht Ihr Ding. Wer es nicht probieren will, sollte Abstand halten.

Gesundheit: Mars steht im Stier und mahnt zu Langsamkeit und Bedächtigkeit. Lehnen Sie sich zurück und geben Sie den Dingen die Zeit, die sie brauchen. Gelassenheit statt Ärger!

Beruf: Es ist immer noch klüger, den Gürtel ein bisschen enger zu schnallen und sich finanziell zu disziplinieren. Lieber ein bis zwei Schritte zurück, größere Investitionen noch vertagen!

Fische (20. Februar – 20. März)

Liebe: Sie sind sicher genug, um Grenzen vernünftig zu definieren. Romantik und Kuscheln haben bis 14.6. Hochsaison. Über Rückzugsmöglichkeiten sollten Sie aber auch verfügen.

Gesundheit: Weiterhin alles im grünen Bereich. Sie haben jetzt auch bemerkenswert starke Nerven und sind hochkonzentriert. Perfekt, um sich geistigen Herausforderungen zu stellen.

Beruf: Geduld und Beharrlichkeit zahlen sich aus, vor allem, wenn Sie auf alte Erfolgsrezepte zurückgreifen. Die werden sich zumindest bis 13.6. auch finanziell bewähren.

Neuer Monat, neue Möglichkeiten!