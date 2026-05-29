Astro-Woche
30.5. – 5.6.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Venus verlangt sehr viel Empathie und Feingefühl. Drängen Sie jetzt nicht auf Entscheidungen, achten Sie lieber respektvoll auf die richtige Distanz!
- Gesundheit: An Energie mangelt es nicht, es kommt aber auf die richtige Dosierung an. Cooler, nicht kämpferisch!
- Beruf: Verhandlungen werden mühsamer. Üben Sie sich in Geduld, reagieren Sie bloß nicht impulsiv!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Spätestens ab Dienstag sind Sie sehr willkommen. Punkten Sie mit Verlässlichkeit, zeigen Sie sich aber vor allem sehr einfühlsam und verständnisvoll!
- Gesundheit: Voller Einsatz am Dienstag und Mittwoch! Am Feiertag darf es ruhig ein bisschen gemächlicher sein.
- Beruf: Je achtsamer Sie sich mit anderen abstimmen, desto erfolgreicher läuft es. Auch finanziell.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Man sehnt sich nach viel Gefühl und Romantik, wünscht sich aber auch Sicherheit. Setzen Sie auf Kontinuität, statt ab Freitag wieder mal auszubrechen!
- Gesundheit: Wohlbefinden braucht jetzt unbedingt eine gesündere Lebensweise. Angefangen bei Ernährung und Schlaf.
- Beruf: Bleiben Sie im Gespräch, auch wenn es etwas mühsam ist! Solide Lösungen brauchen ihre Zeit.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Venus steht immer noch in Ihrem Zeichen. Nur nicht zu verträumt, eine realistische Haltung ist speziell ab Dienstag wichtig. Also lieber etwas cooler!
- Gesundheit: Von Dienstag bis Donnerstag könnte es stressig werden, auch für Ihre Nerven. Am Feiertag durchatmen!
- Beruf: Am Dienstag und Mittwoch könnten sich Differenzen zuspitzen. Seien Sie kompromissbereit!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Einen kleinen Lichtblick könnte es am Sonntag und Montag geben. Bleiben Sie trotzdem geduldig und zeigen Sie sich sehr einfühlsam und verständnisvoll!
- Gesundheit: Von Sonntag bis Donnerstag wird es energetisch wieder etwas leichter. Ab Freitag aber kürzertreten!
- Beruf: Druck ist derzeit nur kontraproduktiv. Gehen Sie kooperativ auf Vorstellungen anderer ein!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Leichte Unruhe am Sonntag und Montag. Umso willkommener sind Sie von Dienstag bis Donnerstag, wenn Sie ein wenig liebevoller und kuscheliger sind.
- Gesundheit: Möglichst entspannt bis Montag. Von Dienstag bis Donnerstag sind Sie mit Ihrer Power kaum zu halten.
- Beruf: Wer auf Bedürfnisse anderer und Einwände Rücksicht nimmt, erreicht seine Ziele schneller.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Auch wenn Sie das Bedürfnis verspüren, sich ein wenig zurückzuziehen, sollten Sie im Gespräch bleiben. Radikale Grenzen zu ziehen, ist keine gute Idee.
- Gesundheit: Mental sind Sie fit, körperlich könnte es aber mühsam werden. Daher am Feiertag nichts als Erholung!
- Beruf: Sperriges Arbeitsklima? Setzen Sie auf Geduld und Diplomatie, auch wenn es schwierig ist!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Nutzen Sie von Dienstag bis Donnerstag die Chance, vernünftig einzulenken und zeigen Sie sich von Ihrer einfühlsamen Seite, statt sich cool zu geben!
- Gesundheit: Bis Donnerstag kommen Sie mit der Mars-Opposition besser klar. Trotzdem am Feiertag ganz abschalten!
- Beruf: Konfrontationen bringen nichts. Sie fahren sicher besser, wenn Sie anderen entgegenkommen.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Bis Montag ist Ihre Gesellschaft willkommen. Umso wichtiger ist es ab Dienstag, sich in den Partner einzufühlen und seine Bedürfnisse zu respektieren.
- Gesundheit: Entschleunigung ist das Gebot der Stunde, um endlich zur Ruhe zu kommen und die Nerven zu schonen.
- Beruf: Es schadet nicht, erst mal einen Schritt zurückzugehen und das bisher Erreichte zu sichern.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Auch wenn Sie sehr entschlossen sind, sollten Sie viel geduldiger und einfühlsamer auf Ihr Gegenüber zugehen. Druck zu machen, ist nur kontraproduktiv.
- Gesundheit: Energetisch sind Sie in Topform. Etwas mehr Muße am Feiertag täte Ihrem Wohlbefinden trotzdem gut.
- Beruf: Sie könnten andere gegen sich aufbringen. Seien Sie daher diplomatisch und rücksichtsvoll!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Werden Grenzen neu definiert? Gehen Sie respekt- und verständnisvoll damit um! Ungeduld und Trotzreaktionen ebnen die Wege zu Liebe bestimmt nicht.
- Gesundheit: Ansteigende Formkurve bis Donnerstag. Freuen Sie sich auf den Feiertag, Sie werden sich gut erholen!
- Beruf: Eine ideale Woche, um Versäumtes nachzuholen. Notwendige Bereinigungen sind unumgänglich.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Venus zeigt, dass man Sie liebt. Schwelgen Sie aber nicht nur in romantischen Gefühlen, denn die Liebe braucht jetzt auch einen vernünftigen Rahmen.
- Gesundheit: Ein bisschen vorsichtiger bis Montag! Ab Dienstag sind Sie nervlich und mental wieder viel stärker.
- Beruf: Merkur bringt neue Ideen und Argumente. Überstürzen Sie nur nichts, lassen Sie sich Zeit!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90
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