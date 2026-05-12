Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 12.05.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Bezähmen Sie Ihre Unruhe, denn heute will man sich anlehnen können!

Bezähmen Sie Ihre Unruhe, denn heute will man sich anlehnen können! Beruf: Leiser, verständnisvoller und kollegial, auch wenn es Reibungen gibt!

Leiser, verständnisvoller und kollegial, auch wenn es Reibungen gibt! Fitness: Hilfe zu geben und anzunehmen schafft gleich viel mehr Wohlbefinden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Verunsicherndes Verhalten? Bleiben Sie gelassen und verständnisvoll!

Verunsicherndes Verhalten? Bleiben Sie gelassen und verständnisvoll! Beruf: Entscheidungsfindung erfordert mehr Geduld. Gesprächsbereit bleiben!

Entscheidungsfindung erfordert mehr Geduld. Gesprächsbereit bleiben! Fitness: Gemeinschaftssinn ist wichtig, baucht heute aber Fingerspitzengefühl.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Bezähmen Sie Ihre Emotionen! Mit Zurückhaltung fahren Sie viel besser.

Bezähmen Sie Ihre Emotionen! Mit Zurückhaltung fahren Sie viel besser. Beruf: Verbreiten Sie keine Hektik und nehmen Sie mehr Rücksicht auf andere!

Verbreiten Sie keine Hektik und nehmen Sie mehr Rücksicht auf andere! Fitness: Nehmen Sie sich weniger vor, konzentrieren Sie sich auf Prioritäten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Sie spüren, was andere brauchen. Eine Chance, wieder näher zu rücken.

Sie spüren, was andere brauchen. Eine Chance, wieder näher zu rücken. Beruf: Nutzen Sie Ihre Hilfsbereitschaft, um sich einen Bonus zu verschaffen!

Nutzen Sie Ihre Hilfsbereitschaft, um sich einen Bonus zu verschaffen! Fitness: Sie sind sicher wieder motiviert. Trotzdem zurückhaltend und achtsam!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Verwirrende Reaktionen? Überdenken Sie erst mal Ihre eigene Haltung!

Verwirrende Reaktionen? Überdenken Sie erst mal Ihre eigene Haltung! Beruf: Fingerspitzengefühl ist gefordert, um Konflikte im Team zu vermeiden.

Fingerspitzengefühl ist gefordert, um Konflikte im Team zu vermeiden. Fitness: Nicht wieder zu schnell! Kleinere Schritte bringen Sie besser voran.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie heute viel achtsamer. Man könnte sehr empfindlich reagieren.

Seien Sie heute viel achtsamer. Man könnte sehr empfindlich reagieren. Beruf: Cool bleiben, statt Druck zu machen! Mit Geduld erreichen Sie mehr.

Cool bleiben, statt Druck zu machen! Mit Geduld erreichen Sie mehr. Fitness: Durchatmen und Stress tunlichst vermeiden, um Pannen zu verhindern!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sehnsucht nach mehr Romantik? Seien Sie erst mal selbst gefühlvoller!

Sehnsucht nach mehr Romantik? Seien Sie erst mal selbst gefühlvoller! Beruf: Gutes Teamwork braucht Verständnis und Vertrauen und ja keinen Druck.

Gutes Teamwork braucht Verständnis und Vertrauen und ja keinen Druck. Fitness: Sich mit anderen geduldig abzustimmen, erspart Stress und Ärgernisse.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Ein bisschen cooler! Überfordern Sie andere nicht mit Ihren Gefühlen!

Ein bisschen cooler! Überfordern Sie andere nicht mit Ihren Gefühlen! Beruf: Ihr Verständnis weiß man zu schätzen. Aber sachlich, nicht emotionell!

Ihr Verständnis weiß man zu schätzen. Aber sachlich, nicht emotionell! Fitness: Sie sind gut in Form. Nur nicht zu flott, bleiben Sie konzentriert!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Überlegen Sie sich genau, was Sie sagen! Rücksicht ist das Kriterium.

Überlegen Sie sich genau, was Sie sagen! Rücksicht ist das Kriterium. Beruf: Bezähmen Sie Ihre Ungeduld und treten Sie niemandem auf die Zehen!

Bezähmen Sie Ihre Ungeduld und treten Sie niemandem auf die Zehen! Fitness: Reduzieren Sie erst mal Ihr Tempo! Voreiligkeit trägt bloß Ärger ein.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Gehen Sie mit den Gefühlen des Partners betont verständnisvoll um!

Gehen Sie mit den Gefühlen des Partners betont verständnisvoll um! Beruf: Einigkeit zu erzielen, erfordert Diplomatie und strategische Geduld.

Einigkeit zu erzielen, erfordert Diplomatie und strategische Geduld. Fitness: Denken Sie an Ihr Wohlbefinden und tun Sie mehr für Ihre Gesundheit!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Viel mehr Geduld und Empathie, um mit Launen besser zurechtkommen.

Viel mehr Geduld und Empathie, um mit Launen besser zurechtkommen. Beruf: Erwarten Sie von anderen nicht zu viel, seien Sie selbst hilfsbereit!

Erwarten Sie von anderen nicht zu viel, seien Sie selbst hilfsbereit! Fitness: Gefühl und Verstand im Widerstreit? Bleiben Sie einfach nur im Flow!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Wenn Sie sich weniger gefühlsbetont geben, sind Sie sicher willkommen.

Wenn Sie sich weniger gefühlsbetont geben, sind Sie sicher willkommen. Beruf: Lenken Sie einfach kooperationsbereit ein, um Konflikte beizulegen!

Lenken Sie einfach kooperationsbereit ein, um Konflikte beizulegen! Fitness: Wenn Sie zu Allergien neigen, sollten Sie sich ausreichend wappnen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.