Vollmond am 30. Juni 2026: Diese 4 Sternzeichen starten jetzt durch

Der Juni 2026 verabschiedet sich mit einem echten kosmischen Knall. Am 30. Juni erstrahlt nicht nur ein kraftvoller Vollmond am Nachthimmel, sondern es ereignen sich zeitgleich planetare Konstellationen, die das Leben einiger Sternzeichen komplett auf den Kopf stellen werden.

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Der Vollmond am 30. Juni 2026, der auch als Erdbeermond bekannt ist, findet im ehrgeizigen Erdzeichen Steinbock statt. Das allein steht in der Astrologie für einen kosmischen Reset, emotionale Durchbrüche und den erfolgreichen Abschluss von Projekten. Doch das Universum legt noch eine Schippe drauf: Ebenfalls am 30. Juni verlässt Glücksplanet Jupiter nach einem Jahr das Zeichen Krebs und wandert in das Feuerzeichen Löwe. Diese seltene Kombination öffnet Türen, die lange verschlossen schienen.

Für diese vier Sternzeichen bedeutet dieses magische Datum den Beginn einer absoluten Glückssträhne:

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Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Es ist Ihr Vollmond, lieber Steinbock. Wenn der Mond in Ihrem eigenen Zeichen seine volle Leuchtkraft erreicht, stehen Sie direkt im Zentrum der kosmischen Energie. All die harte Arbeit, die Disziplin und die Mühen der vergangenen Monaten zahlen sich jetzt endlich aus. Sie erleben einen beeindruckenden Durchbruch, sei es ein neues Lebenskapitel, Fortschritte im Job oder eine tiefe persönliche Erkenntnis, die Ihnen eine schwere Last von den Schultern nimmt. Ab dem 30. Juni fühlen Sie sich unbesiegbar. Das Universum belohnt Ihre Ausdauer mit Erfolg.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Lieber Löwe, machen Sie sich bereit für das vermutlich beste Jahr Ihres Lebens. Während der Vollmond im Steinbock für Struktur sorgt, ereignet sich für Sie das wichtigste astrologische Event der letzten 12 Jahre: Glücksplanet Jupiter wandert am 30. Juni direkt in Ihr Zeichen. Dort bleibt er für über ein Jahr und gießt eine Fülle Optimismus und Charisma über Ihnen aus. Egal, was Sie anfassen, es hat von nun an enormes Potenzial. Ob die große Liebe, ein Traumjob oder plötzlicher Erfolg, die Sterne rollen den roten Teppich für Sie aus.

Stier (21. April – 20. Mai)

Für Sie als Erdzeichen ist der Steinbock-Vollmond eine absolute Wohltat, da er perfekt mit Ihrer eigenen Energie harmoniert und Ihnen sogar spannende Reisen oder Erfolg bei Medienprojekten bringen kann. Doch es kommt noch besser: Die Planeten stehen zum Ende des Monats extrem günstig für finanzielle Durchbrüche. Ein unerwarteter Geldfluss, eine lukrative Möglichkeit, die sich nun endlich auszahlt, oder ein unschlagbares Angebot flattert ins Haus. Sie schließen ein altes Kapitel voller Unsicherheiten endgültig ab und starten in eine Phase der Stabilität.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Wir befinden uns mitten in der Krebs-Saison, die Sonne scheint ohnehin für Sie und stärkt Ihre Ausstrahlung. Der Vollmond im gegenüberliegenden Zeichen Steinbock beleuchtet nun exakt Ihren Beziehungssektor wie ein riesiger kosmischer Scheinwerfer. Wenn Sie Single sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie in diesen Tagen sehr tiefgründige und zukunftsweisende Verbindungen knüpfen. Sind Sie bereits vergeben, heben klärende, ehrliche Gespräche Ihre Partnerschaft auf das nächste Level. Es ist eine Zeit der Harmonie, der großen Gefühle und der magischen Anziehungskraft.