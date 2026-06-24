Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.6.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Lassen Sie sich Zeit, um in Ruhe über Entscheidungen nachzudenken!

Lassen Sie sich Zeit, um in Ruhe über Entscheidungen nachzudenken! Beruf: Ideen gründlicher durchleuchten! Das Naheliegende ist nicht das Beste.

Ideen gründlicher durchleuchten! Das Naheliegende ist nicht das Beste. Fitness: Bessere Konzentration, aber Schach der Ungeduld! Denken statt hetzen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Geduld ist der bessere Weg.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Geduld ist der bessere Weg. Beruf: Rechnen Sie mit Stress und Hindernissen. Aufwändiges lieber vertagen!

Rechnen Sie mit Stress und Hindernissen. Aufwändiges lieber vertagen! Fitness: Langsamer! Sie sollten sich heute mehr Ruhe und Regeneration gönnen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ein klares Ja! Ihre Loyalität sollte über jeden Zweifel erhaben sein.

Ein klares Ja! Ihre Loyalität sollte über jeden Zweifel erhaben sein. Beruf: Es ist vielleicht Zeit für notwendige Änderungen. Nichts überstürzen!

Es ist vielleicht Zeit für notwendige Änderungen. Nichts überstürzen! Fitness: Gehen Sie lieber sehr überlegt vor, Tempo ist heute kontraproduktiv!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Es könnte leidenschaftlich werden. Aber nicht drängen, nur abwarten!

Es könnte leidenschaftlich werden. Aber nicht drängen, nur abwarten! Beruf: Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Reden, um Voreiligkeit zu verhindern!

Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Reden, um Voreiligkeit zu verhindern! Fitness: Mental und psychisch sind Sie gut in Form. Nur nicht zu viel Stress!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Wer sich nicht im Griff hat, kann sich Ärger einhandeln. Einfühlsamer!

Wer sich nicht im Griff hat, kann sich Ärger einhandeln. Einfühlsamer! Beruf: Zügeln Sie Ihren Ehrgeiz! Es wäre klüger, anderen besser zuzuhören.

Zügeln Sie Ihren Ehrgeiz! Es wäre klüger, anderen besser zuzuhören. Fitness: Ziehen Sie heute lieber die Handbremse an! Anstrengendes vermeiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Gute Gelegenheit, gefühlvoll miteinander zu reden, ohne zu drängen.

Gute Gelegenheit, gefühlvoll miteinander zu reden, ohne zu drängen. Beruf: Schauen Sie genauer hin, um Fehler zu entdecken und zu korrigieren.

Schauen Sie genauer hin, um Fehler zu entdecken und zu korrigieren. Fitness: Kein Tag für sportlichen Ehrgeiz. Aber umso besser zum Nachdenken.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Es ist wichtig, gründlicher nachzudenken, statt voreilig zu urteilen!

Es ist wichtig, gründlicher nachzudenken, statt voreilig zu urteilen! Beruf: In Diskussionen geduldig bleiben, um Differenzen in Ruhe zu klären!

In Diskussionen geduldig bleiben, um Differenzen in Ruhe zu klären! Fitness: Wer sich Zeit für seine Entspannung nimmt, kann auch besser denken.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Ein Tag, um in Ruhe über Gefühle zu reden und Differenzen zu klären!

Ein Tag, um in Ruhe über Gefühle zu reden und Differenzen zu klären! Beruf: Sie dürfen auf Verständnis zählen, wenn Sie nicht angriffslustig sind.

Sie dürfen auf Verständnis zählen, wenn Sie nicht angriffslustig sind. Fitness: Schonen Sie sich, verkleinern Sie Ihr Pensum, gönnen Sie sich Pausen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Höchste Zeit, sich vernünftig zu überlegen, was Sie wirklich wollen!

Höchste Zeit, sich vernünftig zu überlegen, was Sie wirklich wollen! Beruf: Machen Sie lieber Abstriche von Ihren Ideen, um Streit zu vermeiden!

Machen Sie lieber Abstriche von Ihren Ideen, um Streit zu vermeiden! Fitness: Volle Konzentration auf Wesentliches, um keine Fehler zu begehen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Versetzen Sie sich in den Partner, überdenken Sie Ihren Standpunkt!

Versetzen Sie sich in den Partner, überdenken Sie Ihren Standpunkt! Beruf: Nehmen Sie sich Zeit zu verhandeln, statt Ihren Willen durchzusetzen!

Nehmen Sie sich Zeit zu verhandeln, statt Ihren Willen durchzusetzen! Fitness: Immer mit der Ruhe! Es wird Zeit, sich erst mal neu zu organisieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Keine voreiligen Reaktionen! Halten Sie heute lieber mehr Abstand!

Keine voreiligen Reaktionen! Halten Sie heute lieber mehr Abstand! Beruf: Selektieren Sie erst, was Vorrang hat! Gründliche Planung lohnt sich.

Selektieren Sie erst, was Vorrang hat! Gründliche Planung lohnt sich. Fitness: Nehmen Sie sich nichts Anstrengendes vor! Sie brauchen mehr Ruhe.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.