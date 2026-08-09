Das sollten Sie in der Woche vom 10. bis 16. August laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 10.8. - 16.8.

Montag - 10. August 2026

Mond nimmt ab

Krebs

Den Großteil der Wäsche im abnehmenden Mond erledigen. Waschmittel lässt sich schneller rauswaschen und man braucht fast nur die Hälfte an Waschmittel.

Dienstag - 11. August 2026

Mond nimmt ab

Krebs

Sträucher zurückschneiden ist zur Not möglich. Obstbäume sollten in Ruhe gelassen werden. Wenn machbar, erst ab morgen die Haare schneiden.

Mittwoch - 12. August 2026

Neumond

Löwe

Große, anstrengende Wanderungen vermeiden. Bei Hitze sehr langsam ins Wasser gehen. Eine verlängerte Mittagspause sollte inzwischen Pflicht sein.

Donnerstag - 13. August 2026

Mond nimmt zu

Löwe

An Löwe geschnittene Haare wachsen dichter nach. Babys und alte Menschen vor Sonne gut schützen. Ein Obsttag bekommt dem Körper bestens.

Freitag - 14. August 2026

Mond nimmt zu

Jungfrau

Die Waldbrände häufen sich. Der Schaden ist nicht mehr gutzumachen, aber Förster haben gute Erfolge mit Aufforsten, wenn sie auf die Jungfrautage achten.

Samstag - 15. August 2026

Mond nimmt zu

Jungfrau

Zu üppiges Essen schlägt sich heute auf den Magen. Haarspitzen schneiden, damit sie schnell nachwachsen.

Sonntag - 16. August 2026

Mond nimmt zu

Waage

Gymnastik für den Hüftbereich heute etwas länger machen. Massagen durchbluten und machen beweglicher. Fette Speisen an Waage reduzieren, besonders abends.