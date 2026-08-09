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KW 33

Das sollten Sie in der Woche vom 10. bis 16. August laut Mondkalender tun

Vollmond am Himmel mit rosa-blauen Wolken bei Sonnenuntergang.
© Getty Images
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 10.8. - 16.8.

Montag - 10. August 2026

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Den Großteil der Wäsche im abnehmenden Mond erledigen. Waschmittel lässt sich schneller rauswaschen und man braucht fast nur die Hälfte an Waschmittel.

Dienstag - 11. August 2026

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Sträucher zurückschneiden ist zur Not möglich. Obstbäume sollten in Ruhe gelassen werden. Wenn machbar, erst ab morgen die Haare schneiden.

Mittwoch - 12. August 2026

  • Neumond
  • Löwe

Große, anstrengende Wanderungen vermeiden. Bei Hitze sehr langsam ins Wasser gehen. Eine verlängerte Mittagspause sollte inzwischen Pflicht sein.

Donnerstag - 13. August 2026

  • Mond nimmt zu
  • Löwe

An Löwe geschnittene Haare wachsen dichter nach. Babys und alte Menschen vor Sonne gut schützen. Ein Obsttag bekommt dem Körper bestens.

Freitag - 14. August 2026

  • Mond nimmt zu
  • Jungfrau

Die Waldbrände häufen sich. Der Schaden ist nicht mehr gutzumachen, aber Förster haben gute Erfolge mit Aufforsten, wenn sie auf die Jungfrautage achten.

Samstag - 15. August 2026

  • Mond nimmt zu
  • Jungfrau

Zu üppiges Essen schlägt sich heute auf den Magen. Haarspitzen schneiden, damit sie schnell nachwachsen.

Sonntag - 16. August 2026

  • Mond nimmt zu
  • Waage

Gymnastik für den Hüftbereich heute etwas länger machen. Massagen durchbluten und machen beweglicher. Fette Speisen an Waage reduzieren, besonders abends.

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