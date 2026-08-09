KW 33
Das sollten Sie in der Woche vom 10. bis 16. August laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 10.8. - 16.8.
Montag - 10. August 2026
- Mond nimmt ab
- Krebs
Den Großteil der Wäsche im abnehmenden Mond erledigen. Waschmittel lässt sich schneller rauswaschen und man braucht fast nur die Hälfte an Waschmittel.
Dienstag - 11. August 2026
- Mond nimmt ab
- Krebs
Sträucher zurückschneiden ist zur Not möglich. Obstbäume sollten in Ruhe gelassen werden. Wenn machbar, erst ab morgen die Haare schneiden.
Mittwoch - 12. August 2026
- Neumond
- Löwe
Große, anstrengende Wanderungen vermeiden. Bei Hitze sehr langsam ins Wasser gehen. Eine verlängerte Mittagspause sollte inzwischen Pflicht sein.
Donnerstag - 13. August 2026
- Mond nimmt zu
- Löwe
An Löwe geschnittene Haare wachsen dichter nach. Babys und alte Menschen vor Sonne gut schützen. Ein Obsttag bekommt dem Körper bestens.
Freitag - 14. August 2026
- Mond nimmt zu
- Jungfrau
Die Waldbrände häufen sich. Der Schaden ist nicht mehr gutzumachen, aber Förster haben gute Erfolge mit Aufforsten, wenn sie auf die Jungfrautage achten.
Samstag - 15. August 2026
- Mond nimmt zu
- Jungfrau
Zu üppiges Essen schlägt sich heute auf den Magen. Haarspitzen schneiden, damit sie schnell nachwachsen.
Sonntag - 16. August 2026
- Mond nimmt zu
- Waage
Gymnastik für den Hüftbereich heute etwas länger machen. Massagen durchbluten und machen beweglicher. Fette Speisen an Waage reduzieren, besonders abends.
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