Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 6.8.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Setzen Sie sich klare Grenzen! Was sagt denn die Stimme der Vernunft?

Setzen Sie sich klare Grenzen! Was sagt denn die Stimme der Vernunft? Beruf: Sachlich und praktisch: Strenge Kalkulation ist der richtige Ratgeber.

Sachlich und praktisch: Strenge Kalkulation ist der richtige Ratgeber. Fitness: Halten Sie einmal inne und nehmen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Man mag Sie sehr. Nutzen Sie die Chance, die Initiative zu ergreifen!

Man mag Sie sehr. Nutzen Sie die Chance, die Initiative zu ergreifen! Beruf: Sehr guter Tag für Vorstellungstermine. Präsentieren Sie Ihre Ideen!

Sehr guter Tag für Vorstellungstermine. Präsentieren Sie Ihre Ideen! Fitness: Bloß nicht hetzen lassen! Ruhe bewahren und konzentriert vorgehen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Vernunft ist wieder das Kriterium. Bleiben Sie auf der sicheren Seite!

Vernunft ist wieder das Kriterium. Bleiben Sie auf der sicheren Seite! Beruf: Hören Sie in wirtschaftlichen Fragen auf andere, holen Sie sich Hilfe!

Hören Sie in wirtschaftlichen Fragen auf andere, holen Sie sich Hilfe! Fitness: Langsamer und viel achtsamer! Setzen Sie sich für heute klare Limits!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Hören Sie auf, Druck zu machen und finden Sie vernünftige Lösungen!

Hören Sie auf, Druck zu machen und finden Sie vernünftige Lösungen! Beruf: Pragmatisch denken, ökonomisch handeln! Vorrang für Naheliegendes!

Pragmatisch denken, ökonomisch handeln! Vorrang für Naheliegendes! Fitness: Nehmen Sie sich Zeit, sich zu pflegen und sich bewusster zu ernähren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sie dürfen auch mal Grenzen akzeptieren, ohne beleidigt zu reagieren.

Sie dürfen auch mal Grenzen akzeptieren, ohne beleidigt zu reagieren. Beruf: Möglichst realistisch! Sie brauchen eine solide wirtschaftliche Basis.

Möglichst realistisch! Sie brauchen eine solide wirtschaftliche Basis. Fitness: Physischen Aufwand einschränken, Fuß vom Gaspedal und entspannen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Liebeshoch. Man fühlt sich bei Ihnen sicher wieder bestens aufgehoben.

Liebeshoch. Man fühlt sich bei Ihnen sicher wieder bestens aufgehoben. Beruf: Mit gutem Beispiel voran! Praktisch anpacken, aber trotzdem achtsam!

Mit gutem Beispiel voran! Praktisch anpacken, aber trotzdem achtsam! Fitness: Positive Energie. Motivation braucht aber Ausdauer. Kräfte einteilen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Erwartungen geduldig abklären, um vernünftige Kompromisse zu finden!

Erwartungen geduldig abklären, um vernünftige Kompromisse zu finden! Beruf: Bereinigungen sind unumgänglich. Einigen Sie sich endlich konstruktiv!

Bereinigungen sind unumgänglich. Einigen Sie sich endlich konstruktiv! Fitness: Langsamer und dafür sicher! Erst mal konzentrieren und dann relaxen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Respektieren Sie Grenzen! Verständnisvolle Zurückhaltung wird belohnt.

Respektieren Sie Grenzen! Verständnisvolle Zurückhaltung wird belohnt. Beruf: Teamwork braucht Disziplin und Geduld. Keine eigensinnigen Aktionen!

Teamwork braucht Disziplin und Geduld. Keine eigensinnigen Aktionen! Fitness: Kühler Kopf ist das Kriterium. Entschleunigung, statt Gas zu geben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Heute geht es vor allem um Vertrauen. Also verlässlich und geduldig!

Heute geht es vor allem um Vertrauen. Also verlässlich und geduldig! Beruf: Sorgsamer planen! Es geht um wirtschaftliche und praktische Fragen.

Sorgsamer planen! Es geht um wirtschaftliche und praktische Fragen. Fitness: Immer mit der Ruhe, damit Sie sich erst mal gut organisieren können!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Sie sind willkommen. Nutzen Sie diese Chance, sagen Sie endlich ja!

Sie sind willkommen. Nutzen Sie diese Chance, sagen Sie endlich ja! Beruf: Greifen Sie ordnend ein mit Ihrem Blick für die richtigen Prioritäten!

Greifen Sie ordnend ein mit Ihrem Blick für die richtigen Prioritäten! Fitness: Sie bringen heute viel voran. Belohnen Sie sich dann auch wieder mal!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wer Ihnen wirklich wichtig ist, sollte Ihnen mehr Geduld wert sein.

Wer Ihnen wirklich wichtig ist, sollte Ihnen mehr Geduld wert sein. Beruf: Vernünftige Klärungen! Wirtschaftliche Aspekte haben heute Vorrang.

Vernünftige Klärungen! Wirtschaftliche Aspekte haben heute Vorrang. Fitness: Einsatz ist ebenso wichtig wie Entspannung. Zeit also klug einteilen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.