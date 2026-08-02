Das sollten Sie in der Woche vom 3. August bis 9. August laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 3.8. - 9.8.

Montag - 3. August 2026

Mond nimmt ab

Widder

Das könnte so ein typischer Montag werden. Meditieren verbessert den Tag spürbar. Um Kopfschmerzen vorzubeugen, viel Wasser trinken.

Dienstag - 4. August 2026

Mond nimmt ab

Widder

Reinigende Gesichtsmaske hält lange an und ist schonend. Augengymnastik verbessert das Sehvermögen. Tief atmen verschönert die Haut.

Mittwoch - 5. August 2026

Mond nimmt ab

Widder

Menschen mit Migräne sollten die Ernährung besser beobachten. Große Auslöser von Kopfschmerzen sind meistens Schokolade oder andere Süßigkeiten.

Donnerstag - 6. August 2026

Mond nimmt ab

Stier

Der Hals ist empfindlicher, Schwitzen vermeiden. Reinigungsmaske fürs Dekolleté. Tiefe Hautschichten können bei Sonnenbrand verletzt werden

Freitag - 7. August 2026

Mond nimmt ab

Stier

Mani- und Pediküre, freitags immer gut. Manche Menschen sind an Stiertagen etwas traurig. Rote Säfte und Beeren verbessern das Blutbild.

Samstag - 8. August 2026

Mond nimmt ab

Zwillinge

An Zwillinge ist man viel lichtempfindlicher. Gymnastik für Arme, Hände und Schulterbereich. Wer vor 9:00 Uhr frühstückt, belastet seinen Magen nicht so stark.

Sonntag - 9. August 2026

Mond nimmt ab

Zwillinge

An Zwillinge neigen wir stärker zu Sorgen. Tiefes Atmen und Meditation bringen Ruhe. Die Schultern sollten gut vor Sonnenbrand geschützt werden.