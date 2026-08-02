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KW 32

Das sollten Sie in der Woche vom 3. August bis 9. August laut Mondkalender tun

Vollmond am Nachthimmel zwischen zwei Palmen.
© Getty Images
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 3.8. - 9.8.

Montag - 3. August 2026

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Das könnte so ein typischer Montag werden. Meditieren verbessert den Tag spürbar. Um Kopfschmerzen vorzubeugen, viel Wasser trinken.

Dienstag - 4. August 2026

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Reinigende Gesichtsmaske hält lange an und ist schonend. Augengymnastik verbessert das Sehvermögen. Tief atmen verschönert die Haut.

Mittwoch - 5. August 2026

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Menschen mit Migräne sollten die Ernährung besser beobachten. Große Auslöser von Kopfschmerzen sind meistens Schokolade oder andere Süßigkeiten.

Donnerstag - 6. August 2026

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Der Hals ist empfindlicher, Schwitzen vermeiden. Reinigungsmaske fürs Dekolleté. Tiefe Hautschichten können bei Sonnenbrand verletzt werden

Freitag - 7. August 2026

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Mani- und Pediküre, freitags immer gut. Manche Menschen sind an Stiertagen etwas traurig. Rote Säfte und Beeren verbessern das Blutbild.

Samstag - 8. August 2026

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

An Zwillinge ist man viel lichtempfindlicher. Gymnastik für Arme, Hände und Schulterbereich. Wer vor 9:00 Uhr frühstückt, belastet seinen Magen nicht so stark.

Sonntag - 9. August 2026

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

An Zwillinge neigen wir stärker zu Sorgen. Tiefes Atmen und Meditation bringen Ruhe. Die Schultern sollten gut vor Sonnenbrand geschützt werden.

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