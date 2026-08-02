KW 32
Das sollten Sie in der Woche vom 3. August bis 9. August laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 3.8. - 9.8.
Montag - 3. August 2026
- Mond nimmt ab
- Widder
Das könnte so ein typischer Montag werden. Meditieren verbessert den Tag spürbar. Um Kopfschmerzen vorzubeugen, viel Wasser trinken.
Dienstag - 4. August 2026
- Mond nimmt ab
- Widder
Reinigende Gesichtsmaske hält lange an und ist schonend. Augengymnastik verbessert das Sehvermögen. Tief atmen verschönert die Haut.
Mittwoch - 5. August 2026
- Mond nimmt ab
- Widder
Menschen mit Migräne sollten die Ernährung besser beobachten. Große Auslöser von Kopfschmerzen sind meistens Schokolade oder andere Süßigkeiten.
Donnerstag - 6. August 2026
- Mond nimmt ab
- Stier
Der Hals ist empfindlicher, Schwitzen vermeiden. Reinigungsmaske fürs Dekolleté. Tiefe Hautschichten können bei Sonnenbrand verletzt werden
Freitag - 7. August 2026
- Mond nimmt ab
- Stier
Mani- und Pediküre, freitags immer gut. Manche Menschen sind an Stiertagen etwas traurig. Rote Säfte und Beeren verbessern das Blutbild.
Samstag - 8. August 2026
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
An Zwillinge ist man viel lichtempfindlicher. Gymnastik für Arme, Hände und Schulterbereich. Wer vor 9:00 Uhr frühstückt, belastet seinen Magen nicht so stark.
Sonntag - 9. August 2026
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
An Zwillinge neigen wir stärker zu Sorgen. Tiefes Atmen und Meditation bringen Ruhe. Die Schultern sollten gut vor Sonnenbrand geschützt werden.
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