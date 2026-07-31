August 2026: Ihr Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers

Star-Astrologin Gerda Rogers gewährt Ihnen einen exklusiven Blick in die Sterne. Erfahren Sie, was im August auf Ihr Sternzeichen zukommt.

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Der August 2026 hält für jedes Sternzeichen einzigartige Chancen und Herausforderungen bereit. Ob Liebe, Gesundheit oder beruflicher Erfolg: Erfahren Sie, was der August für Sie bereithält und wie Sie die astrologischen Strömungen optimal nutzen können. Wir verraten, wie sich die Energie der Sterne auf Ihr Sternzeichen auswirkt.

Liebe, Gesundheit & Erfolg: Das August-Monatshoroskop von Gerda Rogers

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Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Ein spannungsgeladener Monat. Ziehen Sie sich lieber ein bisschen zurück und denken Sie mal über Ihre Erwartungen nach, statt sich neue Enttäuschungen einzuhandeln.

Gesundheit: Jetzt brauchen Sie unbedingt mehr Ruhe und Entspannung. Brechen Sie in einen ruhigen, wirklich erholsamen Urlaub auf und achten Sie besonders auf Schlaf und Ernährung!

Beruf: Gut, wenn Sie Ihr Tempo verlangsamen oder sich – noch besser – im Urlaub eine Nachdenkpause verordnen. Genauer nachrechnen und Ausgaben strenger kontrollieren!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Reden Sie jetzt nicht zu viel über gemeinsame Zukunftspläne! Man will jetzt vor allem das Dolce Vita genießen. Mit hausbackener Romantik weiß man wenig anzufangen.

Gesundheit: Jetzt dürfen Sie es sich – auch Ihren Nerven zuliebe – wieder bequemer einrichten und Ruhe einkehren lassen. Seien Sie nur bei Ihrer Ernährung gesundheitsbewusster!

Beruf: Lieber in etwas kleineren Schritten voran, auch wenn sich große Ideen aufdrängen. Misstrauen könnte durchaus angebracht sein. Finanziell sieht es ohnehin sehr gut aus.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Wieder mal hin und her gerissen zwischen der Sehnsucht nach Zweisamkeit und Ihrer Lust auf Abwechslung? Mit Ihrem Herzblatt auf Reisen zu gehen, wäre eine Lösung.

Gesundheit: Bis 11.8. dürfen Sie noch richtig Gas geben, dann wird es Zeit, sich wieder mehr Ruhe zu gönnen. Widmen Sie sich Ihrer Schönheit, die steht jetzt unter guten Sternen!

Beruf: Ungeduld wäre jetzt ein schlechter Ratgeber. Mit kleineren Schritten kommen Sie sicher besser voran. Eine kooperative Haltung sorgt für eine erfreuliche Finanzlage.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Mars steht in Ihrem Zeichen und könnte Sie dazu verleiten, von anderen viel zu viel zu erwarten. Das kommt ab 7.8. sicher nicht gut an und könnte auch Krisen auslösen.

Gesundheit: Ab dem 12.8. sollten Sie wieder viel besser auf Ihren Energiehaushalt und Ihre Gesundheit achten. Ein erholsamer Urlaub wäre ideal, um große Belastungen zu meiden.

Beruf: Gut, wenn Sie jetzt Ihre Kreativität nutzen können, denn die ist sicher gefragt. Es könnten sich allerdings auch Konflikte ergeben, die Sie diplomatisch lösen sollten.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Ist Ihnen jetzt mehr nach Kuscheln und Romantik oder doch nach verführerischen Flirts zumute? Beides im richtigen Maß auszukosten, wird Sie vor Konflikten bewahren.

Gesundheit: Ab dem 12.8. sollten Sie nicht nur besser auf Ihre Ernährung achten, sondern auch Ihren seelischen Bedürfnissen mehr Aufmerksamkeit schenken. Langsamer und achtsamer!

Beruf: Nehmen Sie mehr Rücksicht auf die Interessen anderer und auf das Betriebsklima! Dann weist Ihnen Jupiter den Weg in die Erfolgsspur zur Realisierung Ihrer Ideen.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Romantische Highlights bis 6.8. Danach kommt es vor allem auf den richtigen Mix von Nähe und Distanz an. Seien Sie liebevoll und sehr aufmerksam, ohne zu drängen!

Gesundheit: Alles wieder viel ruhiger und angenehmer ab dem 12.8. Sie werden sich jetzt auch sehr gut regenerieren können. Fahren Sie mal auf Kur, das täte Ihnen jetzt besonders gut.

Beruf: Beschränken Sie sich erst mal auf Naheliegendes, kleine Kurskorrekturen und auf die Verbesserung des Arbeitsklimas. Kreatives Denken könnte jetzt ein Erfolgsfaktor sein.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Sie könnten jetzt hin und her gerissen sein zwischen der Sehnsucht nach alter Geborgenheit und der Lust auf neue Begegnungen. Seelenfrieden stellt sich da nicht ein.

Gesundheit: Ab dem 12.8. kann es wieder zäh werden. Brechen Sie in einen erholsamen Urlaub auf oder fahren Sie auf Kur und lassen Sie sich verwöhnen, statt sich sinnlos anzustrengen!

Beruf: Ab 10.8. ist Ihnen Merkur wieder gewogen: Neue Ideen, neue Zuversicht, zumal Sie auch auf Unterstützung und finanziellen Aufwind zählen dürfen. Es wird aber anstrengend.

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Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Ab dem 12.8. steht Mars im Krebs und stimuliert Ihre Lust auf verbindliche Zweisamkeit. Vorsichtiger! Unter der Waage-Venus will man sich nicht vereinnahmt fühlen.

Gesundheit: Ab dem 12.8. verleiht Ihnen Mars wieder enorme Energien, die Sie aber vernünftig regulieren sollten, um sie nachhaltiger nutzen zu können und Ihre Nerven zu schonen.

Beruf: Lieber mal einen kleinen Schritt zurück, statt sich in Vorhaben zu verbeißen, die nicht so funktionieren, wie Sie sich das vorstellen. Vernunft und Geduld sind gefragt.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Ab dem 12.8. könnte sich die Erkenntnis einstellen, dass Ihnen mehr Zusammenhalt guttäte. Unter der Waage-Venus sollten Sie Ihr Gegenüber aber nicht zu sehr bedrängen.

Gesundheit: Bis 12.8. kündigt Mars noch eine sehr herausfordernde Phase an. Danach wird es wirklich Zeit, sich mal richtig zu regenerieren, am besten in einem ruhigen Urlaub.

Beruf: Jetzt können Sie anfangen, die Gunst Jupiters und Merkurs zu nutzen und Ihre Aktivitäten zu erweitern. Nehmen Sie aber auch Rücksicht auf die Interessen anderer!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Probleme und Krisen könnten sich schon unter dem Venus-Quadrat ab dem 7.8. ankündigen und sich unter der Mars-Opposition ab 12.8. verschärfen. Bleiben Sie vernünftig!

Gesundheit: Ab dem 12.8. könnte es besonders anstrengend und herausfordernd werden. Hören Sie auf die Signale von Körper und Seele und sagen Sie nein, bevor es zu viel wird!

Beruf: Sich auf das Notwendige zu beschränken und den Ball flach zu halten, ist sicher klüger, als sich unter Druck setzen zu lassen. Halten Sie auch Ihre Finanzen zusammen!

Wassermann (21. Jänner – 19. Februar)

Liebe: Gelegenheit macht Liebe. Brechen Sie in den Urlaub auf und genießen Sie heiße Flirts am Strand oder Pool! Wer mit dem Partner unterwegs ist, hat sicher auch Spaß.

Gesundheit: Bis 11.8. sind Sie weiterhin kaum zu bremsen. Danach sollten Sie aber Ihr Tempo drosseln, um mehr für Ihre Gesundheit zu tun. Schlaf und Ernährung sind die Themen.

Beruf: Mit kleinen Schritten kommen Sie jetzt besser voran. Erfolgsmodelle aus der Vergangenheit könnten sich wieder bewähren. Wer auf andere hört, profitiert auch finanziell.

Fische (20. Februar – 20. März)

Liebe: Sie wünschen sich wieder mehr Nähe und wollen sich geborgen fühlen. Das benötigt etwas Fingerspitzengefühl, um den Partner mit Ihren Erwartungen nicht zu überfordern.

Gesundheit: Ab dem 12.8. wendet sich das Blatt schon: Mars spendet wieder reichlich Energie. An Ihrem körperlichen und seelischen Wohlbefinden ist nicht zu rütteln. Genießen Sie es!

Beruf: Ab dem 12.8. kommen Sie wieder in ruhigere Gewässer. Jetzt ist vor allem Ihre Kreativität gefragt. Bleiben Sie trotzdem realistisch und meiden Sie finanzielle Risiken!

Neuer Monat, neue Möglichkeiten!