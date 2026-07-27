Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 27.7.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Wieder allzu leicht reizbar? Dann vertagen Sie Verabredungen lieber!

Wieder allzu leicht reizbar? Dann vertagen Sie Verabredungen lieber! Beruf: Unliebsame Verpflichtungen? Ohne Disziplin wird es nur chaotisch.

Unliebsame Verpflichtungen? Ohne Disziplin wird es nur chaotisch. Fitness: Weniger vornehmen, gut organisieren! Fuß vom Gas, genauer schauen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Wenn Sie nicht stur reagieren, könnte es durchaus romantisch werden.

Wenn Sie nicht stur reagieren, könnte es durchaus romantisch werden. Beruf: Passen Sie sich Wünschen anderer an, dann fühlen sich alle wohler!

Passen Sie sich Wünschen anderer an, dann fühlen sich alle wohler! Fitness: Strapazieren Sie Ihre Nerven nicht, nehmen Sie alles viel lockerer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Cooler, geduldiger, ernsthafter! Auf Diskussionen lieber verzichten.

Cooler, geduldiger, ernsthafter! Auf Diskussionen lieber verzichten. Beruf: Seien Sie bereit, umzudenken, stimmen Sie einfacheren Lösungen zu!

Seien Sie bereit, umzudenken, stimmen Sie einfacheren Lösungen zu! Fitness: Wer langsam und konzentriert vorgeht, hat alles viel besser im Griff.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Streit könnte Ihnen den Tag verderben. Beherrschen Sie Ihre Emotionen!

Streit könnte Ihnen den Tag verderben. Beherrschen Sie Ihre Emotionen! Beruf: Cool und konstruktiv bleiben, auch wenn Sie sich überfordert fühlen!

Cool und konstruktiv bleiben, auch wenn Sie sich überfordert fühlen! Fitness: Langsamer und vorsichtiger! Lieber mal innehalten und entspannen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie pünktlich zur Stelle! Zuverlässigkeit weiß man zu schätzen.

Seien Sie pünktlich zur Stelle! Zuverlässigkeit weiß man zu schätzen. Beruf: Organisatorisches geduldig klären. Das ist lästig, aber unerlässlich.

Organisatorisches geduldig klären. Das ist lästig, aber unerlässlich. Fitness: Weniger ist heute bestimmt mehr. Einfach nur eines nach dem anderen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ein Tag für die Liebe. Venus und Mond laden zu romantischen Dates ein.

Ein Tag für die Liebe. Venus und Mond laden zu romantischen Dates ein. Beruf: Sie sind wichtig als beruhigende Instanz. Daher kühlen Kopf bewahren!

Sie sind wichtig als beruhigende Instanz. Daher kühlen Kopf bewahren! Fitness: Gelassener, geduldiger und weniger! Bloß keinen übertriebenen Ehrgeiz!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Etwas mehr Gelassenheit zu entwickeln, tut dem Miteinander sicher gut.

Etwas mehr Gelassenheit zu entwickeln, tut dem Miteinander sicher gut. Beruf: Geben Sie nach und lassen Sie den Vorschlägen anderer den Vortritt!

Geben Sie nach und lassen Sie den Vorschlägen anderer den Vortritt! Fitness: Einfach nur geduldig und flexibel bleiben! Durchatmen, Ruhe bewahren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Je vernünftiger Sie sich zeigen, desto mehr Zuneigung wartet auf Sie.

Je vernünftiger Sie sich zeigen, desto mehr Zuneigung wartet auf Sie. Beruf: In Debatten ist Ihr strategisches Geschick gefragt. Clever taktieren!

In Debatten ist Ihr strategisches Geschick gefragt. Clever taktieren! Fitness: Gönnen Sie sich doch die Ruhe, die Sie brauchen! Ihren Nerven zuliebe.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Kühler Kopf statt wieder zu impulsiv! Lieber mal einen Schritt zurück!

Kühler Kopf statt wieder zu impulsiv! Lieber mal einen Schritt zurück! Beruf: Sie sollten auf vernünftige Argumente hören und ökonomischer planen.

Sie sollten auf vernünftige Argumente hören und ökonomischer planen. Fitness: Gönnen Sie sich heute lieber mehr Ruhe! Eile ist nur kontraproduktiv.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Sie sind sicher sehr willkommen. Es liegt an Ihnen, Liebe anzunehmen.

Sie sind sicher sehr willkommen. Es liegt an Ihnen, Liebe anzunehmen. Beruf: Hören Sie trotz Ihrer organisatorischen Kompetenz auch auf andere!

Hören Sie trotz Ihrer organisatorischen Kompetenz auch auf andere! Fitness: Lieber einen Gang zurückschalten, um die Nerven nicht zu strapazieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Verlässliche praktische Unterstützung kann heute Pluspunkte sammeln.

Verlässliche praktische Unterstützung kann heute Pluspunkte sammeln. Beruf: Nehmen Sie mal Hilfe an, um aufzuräumen und Versäumtes zu erledigen!

Nehmen Sie mal Hilfe an, um aufzuräumen und Versäumtes zu erledigen! Fitness: Was hat Vorrang? Flexiblere Einteilung, statt sich sinnlos zu stressen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.