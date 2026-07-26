Das sollten Sie in der Woche vom 27. Juli bis 2. August laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 27.7. - 2.8.

Montag - 27. Juli 2026

Mond nimmt zu

Steinbock

Sonnencreme mit starkem Lichtschutzfaktor schützt zwar vor sichtbarem Sonnenbrand, nicht aber vor der schädlichen Tiefenwirkung. Also zumindest an Steinbock, Schatten!

Dienstag - 28. Juli 2026

Mond nimmt zu

Steinbock

Wer Knieprobleme hat, wird es dieser Tage intensiver spüren. Hautpflege ist an Steinbock noch wichtiger. Viel Vitamin C stärkt das Immunsystem.

Mittwoch - 29. Juli 2026

Vollmond

Steinbock

Ein Fastentag wäre ideal und sehr viel Wasser trinken. Gelb und Grün unterstützen den heutigen Tag. Eine aufbauende Gesichtsmaske zieht optimal ein.

Donnerstag - 30. Juli 2026

Mond nimmt ab

Wassermann

An Wassermann lohnt sich ein "Hängemattentag" besonders. Im Garten gibt es fast nichts zu tun und die Beine freuen sich auch über die Erholung.

Freitag - 31. Juli 2026

Mond nimmt ab

Wassermann

Bei längeren Flugreisen zwischendurch öfters aufstehen. Körperhaarentfernung an der Bikinizone, fällt schonender aus. Am Abend die Finger- und Zehennägel feilen und schneiden.

Samstag - 1. August 2026

Mond nimmt ab

Fische

An Fischetagen reagiert der Körper oft empfindlicher auf Alkohol. Wichtig: Trinken Sie ausreichend Wasser und niemals Alkohol auf nüchternen Magen.

Sonntag - 2. August 2026

Mond nimmt ab

Fische

Lieber keine engen Schuhe tragen und tagsüber öfter wechseln. Barfuß gehen ist gesund. Früher ins Bett zu gehen, zahlt sich heute aus.