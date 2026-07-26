KW 31
Das sollten Sie in der Woche vom 27. Juli bis 2. August laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 27.7. - 2.8.
Montag - 27. Juli 2026
- Mond nimmt zu
- Steinbock
Sonnencreme mit starkem Lichtschutzfaktor schützt zwar vor sichtbarem Sonnenbrand, nicht aber vor der schädlichen Tiefenwirkung. Also zumindest an Steinbock, Schatten!
Dienstag - 28. Juli 2026
- Mond nimmt zu
- Steinbock
Wer Knieprobleme hat, wird es dieser Tage intensiver spüren. Hautpflege ist an Steinbock noch wichtiger. Viel Vitamin C stärkt das Immunsystem.
Mittwoch - 29. Juli 2026
- Vollmond
- Steinbock
Ein Fastentag wäre ideal und sehr viel Wasser trinken. Gelb und Grün unterstützen den heutigen Tag. Eine aufbauende Gesichtsmaske zieht optimal ein.
Donnerstag - 30. Juli 2026
- Mond nimmt ab
- Wassermann
An Wassermann lohnt sich ein "Hängemattentag" besonders. Im Garten gibt es fast nichts zu tun und die Beine freuen sich auch über die Erholung.
Freitag - 31. Juli 2026
- Mond nimmt ab
- Wassermann
Bei längeren Flugreisen zwischendurch öfters aufstehen. Körperhaarentfernung an der Bikinizone, fällt schonender aus. Am Abend die Finger- und Zehennägel feilen und schneiden.
Samstag - 1. August 2026
- Mond nimmt ab
- Fische
An Fischetagen reagiert der Körper oft empfindlicher auf Alkohol. Wichtig: Trinken Sie ausreichend Wasser und niemals Alkohol auf nüchternen Magen.
Sonntag - 2. August 2026
- Mond nimmt ab
- Fische
Lieber keine engen Schuhe tragen und tagsüber öfter wechseln. Barfuß gehen ist gesund. Früher ins Bett zu gehen, zahlt sich heute aus.
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