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KW 31

Das sollten Sie in der Woche vom 27. Juli bis 2. August laut Mondkalender tun

Vollmond leuchtet über Palmen vor einem klaren, sternenreichen Nachthimmel.
© Getty Images/iStockphoto
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 27.7. - 2.8.

Montag - 27. Juli 2026

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Sonnencreme mit starkem Lichtschutzfaktor schützt zwar vor sichtbarem Sonnenbrand, nicht aber vor der schädlichen Tiefenwirkung. Also zumindest an Steinbock, Schatten!

Dienstag - 28. Juli 2026

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Wer Knieprobleme hat, wird es dieser Tage intensiver spüren. Hautpflege ist an Steinbock noch wichtiger. Viel Vitamin C stärkt das Immunsystem.

Mittwoch - 29. Juli 2026

  • Vollmond
  • Steinbock

Ein Fastentag wäre ideal und sehr viel Wasser trinken. Gelb und Grün unterstützen den heutigen Tag. Eine aufbauende Gesichtsmaske zieht optimal ein.

Donnerstag - 30. Juli 2026

  • Mond nimmt ab
  • Wassermann

An Wassermann lohnt sich ein "Hängemattentag" besonders. Im Garten gibt es fast nichts zu tun und die Beine freuen sich auch über die Erholung.

Freitag - 31. Juli 2026

  • Mond nimmt ab
  • Wassermann

Bei längeren Flugreisen zwischendurch öfters aufstehen. Körperhaarentfernung an der Bikinizone, fällt schonender aus. Am Abend die Finger- und Zehennägel feilen und schneiden.

Samstag - 1. August 2026

  • Mond nimmt ab
  • Fische

An Fischetagen reagiert der Körper oft empfindlicher auf Alkohol. Wichtig: Trinken Sie ausreichend Wasser und niemals Alkohol auf nüchternen Magen.

Sonntag - 2. August 2026

  • Mond nimmt ab
  • Fische

Lieber keine engen Schuhe tragen und tagsüber öfter wechseln. Barfuß gehen ist gesund. Früher ins Bett zu gehen, zahlt sich heute aus.

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