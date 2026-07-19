Das sollten Sie in der Woche vom 20. Juli bis 26. Juli laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 20.7. - 26.7.

Montag - 20. Juli 2026

Mond nimmt zu

Waage

Möglichst viel zu Fuß gehen. Am Nachmittag viel Wasser trinken. Achten Sie auf ausreichend Vitamin C, das stoppt eine Sommererkältung.

Dienstag - 21. Juli 2026

Mond nimmt zu

Waage

Aufbauende Gesichtsmaske tut bei Hitze gut. Sonnenbrille schützt die Augen, auch wenn die Sonne nicht stark scheint. Massagen im Hüftbereich sollten öfter gemacht werden.

Mittwoch - 22. Juli 2026

Mond nimmt zu

Skorpion

Jetzt ist Hochsaison für Sonnenkräuter. Heute ist ein guter Tag, um sie zu sammeln. Die Köpfe bitte immer nur mit einer Schere abschneiden, sonst würde man die Pflanze beschädigen.

Donnerstag - 23. Juli 2026

Mond nimmt zu

Skorpion

Wenn möglich, keine operativen Eingriffe im Unterleib. Beim Baden, die nasse Kleidung schneller wechseln als sonst. Kinderwünsche gehen an Skorpion oft in Erfüllung.

Freitag - 24. Juli 2026

Mond nimmt zu

Skorpion

Gesammelte Kräuter erst ab 3. August abfüllen. Beckenbodengymnastik sollten Frauen und Männer machen. Fingernägel werden kräftig, wenn sie heute geschnitten werden.

Samstag - 25. Juli 2026

Mond nimmt zu

Schütze

An Schütze lieber kein Gemüse ernten, das zum Austreiben neigt. Es beginnt schneller zu keimen als zu anderen Zeiten.

Sonntag - 26. Juli 2026

Mond nimmt zu

Schütze

Venen sind im Sommer viel empfindlicher, besonders an Schütze- und Wassermann-Tagen. Daher gilt: Hitze meiden und die Beine hochlagern.