KW 30
Das sollten Sie in der Woche vom 20. Juli bis 26. Juli laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 20.7. - 26.7.
Montag - 20. Juli 2026
- Mond nimmt zu
- Waage
Möglichst viel zu Fuß gehen. Am Nachmittag viel Wasser trinken. Achten Sie auf ausreichend Vitamin C, das stoppt eine Sommererkältung.
Dienstag - 21. Juli 2026
- Mond nimmt zu
- Waage
Aufbauende Gesichtsmaske tut bei Hitze gut. Sonnenbrille schützt die Augen, auch wenn die Sonne nicht stark scheint. Massagen im Hüftbereich sollten öfter gemacht werden.
Mittwoch - 22. Juli 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Jetzt ist Hochsaison für Sonnenkräuter. Heute ist ein guter Tag, um sie zu sammeln. Die Köpfe bitte immer nur mit einer Schere abschneiden, sonst würde man die Pflanze beschädigen.
Donnerstag - 23. Juli 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Wenn möglich, keine operativen Eingriffe im Unterleib. Beim Baden, die nasse Kleidung schneller wechseln als sonst. Kinderwünsche gehen an Skorpion oft in Erfüllung.
Freitag - 24. Juli 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Gesammelte Kräuter erst ab 3. August abfüllen. Beckenbodengymnastik sollten Frauen und Männer machen. Fingernägel werden kräftig, wenn sie heute geschnitten werden.
Samstag - 25. Juli 2026
- Mond nimmt zu
- Schütze
An Schütze lieber kein Gemüse ernten, das zum Austreiben neigt. Es beginnt schneller zu keimen als zu anderen Zeiten.
Sonntag - 26. Juli 2026
- Mond nimmt zu
- Schütze
Venen sind im Sommer viel empfindlicher, besonders an Schütze- und Wassermann-Tagen. Daher gilt: Hitze meiden und die Beine hochlagern.
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