Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.07.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Spaß kommt heute sicher nicht zu kurz. Übertreiben Sie es nur nicht!

Spaß kommt heute sicher nicht zu kurz. Übertreiben Sie es nur nicht! Beruf: Ihre Ausstrahlung wirkt überzeugend. Auf zu Vorstellungsterminen!

Ihre Ausstrahlung wirkt überzeugend. Auf zu Vorstellungsterminen! Fitness: An Motivation mangelt es nicht, konzentrieren Sie sich aber besser!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lieber einen Schritt zurück! Heute gehen die Emotionen schnell hoch.

Lieber einen Schritt zurück! Heute gehen die Emotionen schnell hoch. Beruf: Geben Sie lieber mal nach, statt wieder Streitigkeiten zu provozieren!

Geben Sie lieber mal nach, statt wieder Streitigkeiten zu provozieren! Fitness: Gönnen Sie sich einen ruhigeren Tag! Durchatmen und gelassen bleiben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Bloß keine Spielchen! Es ist riskant, sich nicht klar zu entscheiden.

Bloß keine Spielchen! Es ist riskant, sich nicht klar zu entscheiden. Beruf: Machen Sie sich nicht wichtig! Es wäre klug, vernünftig einzulenken.

Machen Sie sich nicht wichtig! Es wäre klug, vernünftig einzulenken. Fitness: Bloß nicht zu ehrgeizig! Lieber locker und souverän durch den Tag.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Sie sollten großzügiger sein und auf die Stimme der Vernunft hören.

Sie sollten großzügiger sein und auf die Stimme der Vernunft hören. Beruf: Keine guten Ratschläge! Vorbildwirkung ist bestimmt erfolgreicher.

Keine guten Ratschläge! Vorbildwirkung ist bestimmt erfolgreicher. Fitness: Gönnen Sie sich heute mehr Lebensfreude! Lachen wirkt entspannend.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sie machen Eindruck. Beweisen Sie, dass man mit Ihnen rechnen kann!

Sie machen Eindruck. Beweisen Sie, dass man mit Ihnen rechnen kann! Beruf: Guter Tag, um Kontakte zu knüpfen. Argumentieren Sie aber geduldiger!

Guter Tag, um Kontakte zu knüpfen. Argumentieren Sie aber geduldiger! Fitness: Dosieren Sie Ihren Einsatz so, dass die Konzentration nicht leidet!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Möglichst unbeschwert und großzügig! Und nicht mit Anerkennung geizen!

Möglichst unbeschwert und großzügig! Und nicht mit Anerkennung geizen! Beruf: Keine Besserwisserei! Vorbehalte loslassen, mehr Kreativität zulassen!

Keine Besserwisserei! Vorbehalte loslassen, mehr Kreativität zulassen! Fitness: Positiv denken, kooperativ handeln und zuversichtlich durch den Tag!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Raus aus dem Beziehungsalltag, um gemeinsam Lebensfreude zu tanken!

Raus aus dem Beziehungsalltag, um gemeinsam Lebensfreude zu tanken! Beruf: Mit einer großzügigen Haltung lassen sich Konflikte leichter lösen.

Mit einer großzügigen Haltung lassen sich Konflikte leichter lösen. Fitness: Treten Sie selbstbewusst auf! Heute dürfen Sie ruhig einmal glänzen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Spielen Sie einfach tolerant mit, statt mehr Beachtung zu verlangen!

Spielen Sie einfach tolerant mit, statt mehr Beachtung zu verlangen! Beruf: Fühlen Sie sich herausgefordert? Zeigen Sie es nicht, cool bleiben!

Fühlen Sie sich herausgefordert? Zeigen Sie es nicht, cool bleiben! Fitness: Langsamer und vorsichtiger! Bleiben Sie vor allem sehr konzentriert!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus dankbar, sonst ist er wieder dahin!

Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus dankbar, sonst ist er wieder dahin! Beruf: Schluss mit Widerständen! Strecken Sie sich vernünftig nach der Decke!

Schluss mit Widerständen! Strecken Sie sich vernünftig nach der Decke! Fitness: Sie sind heute gut drauf. Mäßigen Sie sich trotzdem in jeder Hinsicht!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie großzügig! Komplimente und Geschenke werden sehr geschätzt.

Seien Sie großzügig! Komplimente und Geschenke werden sehr geschätzt. Beruf: Seien Sie offen für neue Ideen und denken Sie über die Umsetzung nach!

Seien Sie offen für neue Ideen und denken Sie über die Umsetzung nach! Fitness: Gelassenheit und Freundlichkeit! Positives Denken macht gute Laune.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Mehr Wertschätzung für den Partner! Eigene Interessen hintanstellen!

Mehr Wertschätzung für den Partner! Eigene Interessen hintanstellen! Beruf: Widersetzen Sie sich den Vorhaben anderer nicht, seien Sie kooperativ!

Widersetzen Sie sich den Vorhaben anderer nicht, seien Sie kooperativ! Fitness: Wieder ein bisschen kämpferisch gestimmt? Kühlen Sie sich lieber ab!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.