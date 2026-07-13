Gerda Rogers
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.7.2026
Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.
Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers
Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.
- Liebe: Werden Sie nicht emotionell! Das könnte das Klima sehr verschlechtern.
- Beruf: Hören Sie doch auf andere, statt nur bockig Ihren Kopf durchzusetzen!
- Fitness: Stress kann sich leicht auf Kopf und Magen schlagen. Also Fuß vom Gas!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.
- Liebe: Aufmerksamkeit erwünscht! Man möchte sich sicher aufgehoben wissen.
- Beruf: Nehmen Sie noch mehr Rücksicht auf die Interessen und Wünsche anderer!
- Fitness: Schauen Sie auf sich, nicht zuletzt mit einer gesünderen Lebensweise!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.
- Liebe: Unbedachtes Handeln kann heute schnell verletzen. Daher sehr achtsam!
- Beruf: Nehmen Sie sich für alles mehr Zeit! Es kommt auf erhöhte Sorgfalt an.
- Fitness: Entspannen und viel aufmerksamer vorgehen: Lieber zweimal hinschauen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.
- Liebe: Man kommt Ihnen bestimmt entgegen. Verlangen Sie nur nicht zu viel!
- Beruf: Vernünftig und tolerant, nehmen Sie nicht wieder alles so persönlich!
- Fitness: Sachlicher, aber freundlich! Und achten Sie besser auf Ihr Auftreten!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.
- Liebe: Geduldig und verständnisvoll! Seien Sie für Ihr Gegenüber einfach da!
- Beruf: Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken, um Fehler zu korrigieren!
- Fitness: Bloß keine Eile! Lieber einen Schritt zurück und ganz genau schauen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.
- Liebe: Wer sehr einfühlsam, aber auch tolerant ist, ist bestimmt willkommen.
- Beruf: Hilfsbereitschaft ist angesagt; auch, um den Teamgeist zu verbessern.
- Fitness: Ruhig ein wenig intuitiver! Sie dürfen Ihrem Bauchgefühl vertrauen.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.
- Liebe: Weniger reden, Kritik gelassen annehmen und selbst nicht kritisieren!
- Beruf: Eigene Ansprüche zurückstecken und mehr Rücksicht auf andere nehmen!
- Fitness: Einfach stillhalten! Gönnen Sie sich lieber so viel Ruhe, wie möglich!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.
- Liebe: Zwiespalt zwischen Verstand und Gefühl? Sie brauchen bloß nachzugeben.
- Beruf: Denken Sie strategisch! Diplomatisch verpackte Argumente nimmt man an.
- Fitness: Nehmen Sie alles lockerer! Eine entspannte Haltung kommt besser voran.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.
- Liebe: Man ist heute sehr sensibel. Langsam, mitfühlend und sehr aufmerksam!
- Beruf: Halten Sie doch mal inne, um auch über andere Meinungen nachzudenken!
- Fitness: Weniger Tempo und Action, mehr Muße! Was tut Ihrer Seele wirklich gut?
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.
- Liebe: Es wäre klüger, mehr Abstand einzuhalten, um Konflikte zu vermeiden.
- Beruf: Seien Sie lieber selbstkritischer, statt Ärger an anderen auszulassen!
- Fitness: Tun Sie Ihre Nerven Gutes, indem Sie Aufregungen aus dem Weg gehen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.
- Liebe: Einfach liebevoll zuhören! Das kann Ihre Chancen deutlich verbessern.
- Beruf: Offene Fragen in Ruhe abklären! Danach geduldige Einigung mit anderen!
- Fitness: Sehr achtsam durch den Tag, auch gesundheits- und ernährungsbewusster!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.
- Liebe: Freuen Sie sich über Zuwendung und Wohlwollen und auf gute Gespräche!
- Beruf: Wer Unterstützung braucht, sollte geduldiger und diplomatischer sein.
- Fitness: Verwöhnen Sie Körper und Seele! Tun Sie mal mehr für Ihre Schönheit!
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