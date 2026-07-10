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11.7. – 17.7.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Das sollten Sie in der Woche vom 6. Juli bis 12. Juli laut Mondkalender tun

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