Astro-Woche
11.7. – 17.7.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Auch wenn das Klima jetzt etwas unterkühlt ist, könnte ab Mittwoch wieder viel Herz ins Spiel kommen. Seien Sie bis dahin aber möglichst einfühlsam!
- Gesundheit: Sie sind bestimmt viel in Bewegung, tun Sie aber auch in Sachen Ernährung mehr für Ihre Gesundheit!
- Beruf: Mühsames Gesprächsklima am Montag und Dienstag. Geduldig bleiben, diplomatisch verhandeln!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Venus ist Ihnen wieder sehr gewogen. Trotzdem etwas mehr Respektabstand am Mittwoch und Donnerstag, dann könnte es ab Freitag umso schöner werden.
- Gesundheit: Gehen Sie es diese Woche ein wenig gemächlicher an und vor allem ab Mitwoch wesentlich gelassener!
- Beruf: Montag und Dienstag sind gute Tage, um an Details zu feilen, Kompromissbereit ab Mittwoch!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Man erwartet Unterstützung und Pflichtbewusstsein von Ihnen. Bringen Sie lieber mehr Disziplin auf, statt Probleme auf die leichte Schulter zu nehmen!
- Gesundheit: Sehr viel Energie am Wochenende. Kräfte klug einteilen, Sie werden Ende der Woche Reserven brauchen!
- Beruf: Bezähmen Sie Ihre Ungeduld und behalten Sie lieber Ihre Finanzen im Auge, statt zu drängen!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus bis Dienstag mit Verstand. Man hat wenig Sinn für Romantik, weiß aber praktische Unterstützung umso mehr zu schätzen.
- Gesundheit: Am Montag und Dienstag sind Sie sehr empfindlich. Schalten Sie etwas zurück, schonen Sie Ihre Nerven!
- Beruf: Gut, wenn Sie noch länger nachdenken und nachrechnen, setzen Sie sich nicht unter Druck!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Wenn Sie ein bisschen bescheidener und zurückhaltender auftreten, kommen Sie bestimmt besser an. Die besten Tage für Dates: Mittwoch und Donnerstag.
- Gesundheit: Nachhaltige Pflegeprogramme sind jetzt wichtiger und wirksamer als oberflächliche Schönheitsmaßnahmen.
- Beruf: Lassen Sie große Pläne noch eine Weile ruhen und widmen Sie sich notwendigen Bereinigungen!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Venus in Ihrem Zeichen lässt Sie besonders begehrenswert erscheinen. Es liegt an Ihnen, sich trotz all dem Stress mehr Zeit für die Liebe zu nehmen.
- Gesundheit: Schalten Sie am Wochenende komplett ab! Höchste Zeit, mit Ihren Energien vernünftiger hauszuhalten!
- Beruf: Ihr Pragmatismus kommt gerade richtig, um die Dinge trotz Hindernissen am Laufen zu halten.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Freuen Sie sich auf ein kleines Liebeshoch am Wochenende! Insgesamt sollten Sie jetzt aber mit Beziehungsfragen viel vernünftiger und pragmatischer umgehen.
- Gesundheit: Energie haben Sie bestimmt genug, wenden Sie aber für Pflege und Schönheit mehr Zeit auf als bisher!
- Beruf: Geduld und nüchterner Pragmatismus sind am wichtigsten. Bleiben Sie daher gesprächsbereit!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Zusammenhalt kann sich jetzt wieder festigen. Für Singles könnten sich am Montag und Dienstag neue Chancen ergeben. Nur nicht gleich zu verbindlich!
- Gesundheit: Es ist Zeit, endlich mehr Leichtigkeit entwickeln. Eine Chance, ungesunde Gewohnheiten loszulassen.
- Beruf: Setzen Sie auf Zeit, es muss alles noch gründlich überlegt werden! Ganz cool ab Mittwoch!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Verordnen Sie sich jetzt lieber eine Nachdenkpause, statt unüberlegt zu handeln. Gehen Sie vor allem mit Versuchungen ab Mittwoch betont vernünftig um.
- Gesundheit: Die Mars-Opposition sorgt weiterhin für großen Stress. Tun Sie mehr für Gesundheit und Wohlbefinden!
- Beruf: Nutzen Sie am Mittwoch und Donnerstag die Chance, sich finanziell vernünftig zu arrangieren!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Seien Sie am Montag und Dienstag sehr geduldig und einfühlsam und vermeiden Sie Streitigkeiten. Dann wird es spätestens am Freitag umso beglückender.
- Gesundheit: Sie wirken sehr attraktiv und sollten das ruhig unterstreichen. Aber Ihre Nerven brauchen mehr Ruhe.
- Beruf: Gute und haltbare Lösungen brauchen noch Zeit. Bestehen Sie nicht auf Ihren Vorstellungen!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Freuen Sie sich auf schöne Momente am Wochenende! Nur nicht zu abenteuerlustig! Unter der Jungfrau-Venus erwartet man Verlässlichkeit und Seriosität.
- Gesundheit: Toben Sie sich am Wochenende mal sportlich aus! Kürzertreten dafür aber am Mittwoch und Donnerstag!
- Beruf: Sie erreichen bestimmt mehr, wenn Sie alles genauer durchrechnen und keinen Druck machen.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Mars-Quadrat und Venus-Opposition warnen vor Frust und Turbulenzen. Mit liebevollen Aussprachen am Montag und Dienstag lässt sich einiges bereinigen.
- Gesundheit: Gönnen Sie sich am Wochenende nichts als Ruhe! Treten Sie am besten einen ruhigen Erholungsurlaub an!
- Beruf: Die Dinge brauchen Zeit und wollen sorgsam earbeitet sein. Lassen Sie sich nicht drängen!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90
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