Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 9.7.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Die Stimme der Vernunft wird lauter. Bleiben Sie auf sicherem Boden!

Die Stimme der Vernunft wird lauter. Bleiben Sie auf sicherem Boden! Beruf: Bringen Sie Ordnung in Ihre Finanzen, um eine solide Basis zu haben!

Bringen Sie Ordnung in Ihre Finanzen, um eine solide Basis zu haben! Fitness: Heute kommt es auf Ausdauer an. Legen Sie also nicht zu schnell los!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Aufräumen im Gefühlshaushalt! Hinterfragen Sie mal Ihre Ansprüche!

Aufräumen im Gefühlshaushalt! Hinterfragen Sie mal Ihre Ansprüche! Beruf: Kompromissbereiter in wirtschaftlichen Fragen, möglichst pragmatisch!

Kompromissbereiter in wirtschaftlichen Fragen, möglichst pragmatisch! Fitness: Ruhiger und überlegter voran, statt sich schon wieder zu überfordern!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Wichtiger Tag, um Klarheit zu gewinnen, wo Ihre Prioritäten liegen.

Wichtiger Tag, um Klarheit zu gewinnen, wo Ihre Prioritäten liegen. Beruf: Kassasturz! Finanzielle Bereinigungen werden jetzt unumgänglich.

Kassasturz! Finanzielle Bereinigungen werden jetzt unumgänglich. Fitness: Immer mit der Ruhe! Lassen Sie sich Zeit, schauen Sie genauer hin!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ein bisschen sachlicher, um Beziehungsfragen vernünftig zu klären!

Ein bisschen sachlicher, um Beziehungsfragen vernünftig zu klären! Beruf: Gehen Sie kein finanzielles Risiko ein, Sicherheit hat jetzt Vorrang.

Gehen Sie kein finanzielles Risiko ein, Sicherheit hat jetzt Vorrang. Fitness: Lassen Sie sich nicht hetzen, schauen Sie besser auf Ihre Bedürfnisse!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Heute könnte man Ihnen Grenzen setzen. Nachdenken, nicht streiten!

Heute könnte man Ihnen Grenzen setzen. Nachdenken, nicht streiten! Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Vorstellungen! Lassen Sie sich beraten!

Bestehen Sie nicht auf Ihren Vorstellungen! Lassen Sie sich beraten! Fitness: Ruhig und konzentriert bleiben! Zur Auflockerung massieren lassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Gehen Sie aus und sehen Sie sich um! Die Liebe klopft sicher schon an.

Gehen Sie aus und sehen Sie sich um! Die Liebe klopft sicher schon an. Beruf: Ihr lösungsorientiertes, pragmatisches Knowhow kommt gerade recht.

Ihr lösungsorientiertes, pragmatisches Knowhow kommt gerade recht. Fitness: Nehmen Sie sich endlich Zeit zum Genießen! Urlaub wäre jetzt ideal.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Es wird Zeit, eine klare Linie zu ziehen. Reden Sie über Erwartungen!

Es wird Zeit, eine klare Linie zu ziehen. Reden Sie über Erwartungen! Beruf: Organisieren Sie sich, schaffen Sie Ordnung! Prioritäten definieren!

Organisieren Sie sich, schaffen Sie Ordnung! Prioritäten definieren! Fitness: Besinnen Sie sich auf gesündere Kost! Süße Versuchungen ignorieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Halten Sie endlich inne, damit alles wieder in ruhige Bahnen kommt.

Halten Sie endlich inne, damit alles wieder in ruhige Bahnen kommt. Beruf: Ziehen Sie eine klare Linie, dann geht es auch finanziell aufwärts!

Ziehen Sie eine klare Linie, dann geht es auch finanziell aufwärts! Fitness: Tempo drosseln, kleinere Schritte! Genau zu schauen, erspart Ärger.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man steckt seine Grenzen sehr genau ab. Das sollten Sie respektieren.

Man steckt seine Grenzen sehr genau ab. Das sollten Sie respektieren. Beruf: Werden Sie finanziell vorsichtiger! Konzentration auf die Prioritäten!

Werden Sie finanziell vorsichtiger! Konzentration auf die Prioritäten! Fitness: Sammeln Sie sich! Wer sich Zeit nimmt, hat mehr Kraft zur Verfügung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Die Liebe steht schon vor der Tür. Stärken Sie bewährtes Miteinander!

Die Liebe steht schon vor der Tür. Stärken Sie bewährtes Miteinander! Beruf: Spielen Sie Ihre wirtschaftliche Kompetenz lieber diplomatisch aus!

Spielen Sie Ihre wirtschaftliche Kompetenz lieber diplomatisch aus! Fitness: Heute ist Ihre Ausdauer gefordert. Lassen Sie sich also nicht hetzen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wer und was ist Ihnen wirklich wichtig? Klären Sie das heute für sich!

Wer und was ist Ihnen wirklich wichtig? Klären Sie das heute für sich! Beruf: Läuten Sie die finanzielle Wende ein und gehen Sie auf Nummer sicher.

Läuten Sie die finanzielle Wende ein und gehen Sie auf Nummer sicher. Fitness: Es wird anstrengend. Pausen einlegen und in kleinen Schritten voran!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.