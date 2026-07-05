KW 28
Das sollten Sie in der Woche vom 6. Juli bis 12. Juli laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 6.7. - 12.7.
Montag - 6. Juli 2026
- Mond nimmt ab
- Fische
Viel Wasser trinken, besonders am Nachmittag. Keine eingewachsenen Nägel behandeln. Ein Fußbad am Abend sorgt für gesunden Schlaf.
Dienstag - 7. Juli 2026
- Mond nimmt ab
- Widder
Das könnte ein "hitziger" Tag werden. Die Energie ist auf Kampf eingestellt. Meditationen wirken besser als Diskussionen.
Mittwoch - 8. Juli 2026
- Mond nimmt ab
- Widder
Schokolade und Süßigkeiten lösen leicht Migräne aus. Ausgiebige Kopfmassagen machen munter und klar im Kopf.
Donnerstag - 9. Juli 2026
- Mond nimmt ab
- Stier
Schwitzen im Halsbereich führt abends oft zu Halsschmerzen. Falls möglich, keine großen Eingriffe im Kieferbereich vornehmen.
Freitag - 10. Juli 2026
- Mond nimmt ab
- Stier
Die Stimmbänder heute lieber nicht überbeanspruchen. Die Farben Weiß und Grün unterstützen heute und morgen besonders gut.
Samstag - 11. Juli 2026
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
Ein guter Tag, um Kräuter zu trocknen, Pflanzen umzusetzen oder umzutopfen. Auch Schädlinge lassen sich wirksam bekämpfen.
Sonntag - 12. Juli 2026
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
Heute sind leichte Mahlzeiten die bessere Wahl. Verzichten Sie auf fettreiche Kost und essen Sie nicht zu spät.
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