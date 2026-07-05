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KW 28

Das sollten Sie in der Woche vom 6. Juli bis 12. Juli laut Mondkalender tun

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Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 6.7. - 12.7.

Montag - 6. Juli 2026

  • Mond nimmt ab
  • Fische

Viel Wasser trinken, besonders am Nachmittag. Keine eingewachsenen Nägel behandeln. Ein Fußbad am Abend sorgt für gesunden Schlaf.

Dienstag - 7. Juli 2026

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Das könnte ein "hitziger" Tag werden. Die Energie ist auf Kampf eingestellt. Meditationen wirken besser als Diskussionen.

Mittwoch - 8. Juli 2026

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Schokolade und Süßigkeiten lösen leicht Migräne aus. Ausgiebige Kopfmassagen machen munter und klar im Kopf.

Donnerstag - 9. Juli 2026

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Schwitzen im Halsbereich führt abends oft zu Halsschmerzen. Falls möglich, keine großen Eingriffe im Kieferbereich vornehmen.

Freitag - 10. Juli 2026

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Die Stimmbänder heute lieber nicht überbeanspruchen. Die Farben Weiß und Grün unterstützen heute und morgen besonders gut.

Samstag - 11. Juli 2026

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Ein guter Tag, um Kräuter zu trocknen, Pflanzen umzusetzen oder umzutopfen. Auch Schädlinge lassen sich wirksam bekämpfen.

Sonntag - 12. Juli 2026

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Heute sind leichte Mahlzeiten die bessere Wahl. Verzichten Sie auf fettreiche Kost und essen Sie nicht zu spät.

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