Das sollten Sie in der Woche vom 6. Juli bis 12. Juli laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 6.7. - 12.7.

Montag - 6. Juli 2026

Mond nimmt ab

Fische

Viel Wasser trinken, besonders am Nachmittag. Keine eingewachsenen Nägel behandeln. Ein Fußbad am Abend sorgt für gesunden Schlaf.

Dienstag - 7. Juli 2026

Mond nimmt ab

Widder

Das könnte ein "hitziger" Tag werden. Die Energie ist auf Kampf eingestellt. Meditationen wirken besser als Diskussionen.

Mittwoch - 8. Juli 2026

Mond nimmt ab

Widder

Schokolade und Süßigkeiten lösen leicht Migräne aus. Ausgiebige Kopfmassagen machen munter und klar im Kopf.

Donnerstag - 9. Juli 2026

Mond nimmt ab

Stier

Schwitzen im Halsbereich führt abends oft zu Halsschmerzen. Falls möglich, keine großen Eingriffe im Kieferbereich vornehmen.

Freitag - 10. Juli 2026

Mond nimmt ab

Stier

Die Stimmbänder heute lieber nicht überbeanspruchen. Die Farben Weiß und Grün unterstützen heute und morgen besonders gut.

Samstag - 11. Juli 2026

Mond nimmt ab

Zwillinge

Ein guter Tag, um Kräuter zu trocknen, Pflanzen umzusetzen oder umzutopfen. Auch Schädlinge lassen sich wirksam bekämpfen.

Sonntag - 12. Juli 2026

Mond nimmt ab

Zwillinge

Heute sind leichte Mahlzeiten die bessere Wahl. Verzichten Sie auf fettreiche Kost und essen Sie nicht zu spät.