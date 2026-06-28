Gerda Rogers
So stehen Ihre Sterne am 29.06.2026
Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.
Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers
Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.
- Liebe: Überstürzen Sie nichts! Besser, Sie hören auf die Stimme der Vernunft.
- Beruf: Geben Sie sich nicht streitlustig! Benühen Sie sich lieber um Konsens!
- Fitness: Tagespensum einschränken, Tempo drosseln und erst einmal nachdenken!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.
- Liebe: Ein guter Tag für eine Verabredung. Man freut sich bestimmt auf Sie.
- Beruf: Auf zu Bewerbungen, Präsentationen und erfolgreichen Abschlüssen!
- Fitness: Heute dürfen Sie Gas geben. Sie haben die Power und sind konzentriert.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.
- Liebe: Zeit für ernsthafte Aussprachen. Klären Sie in Ruhe, was man erwartet!
- Beruf: Denken Sie praktisch, handeln Sie wirtschaftlich! Vernunft ist Trumpf.
- Fitness: Heute ist es besser, sich Zeit zu lassen und kontrolliert vorzugehen.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.
- Liebe: Sie sind emotional sehr aufgewühlt. Cool bleiben, vernünftig reden!
- Beruf: Geben Sie lieber nach und einigen Sie sich auf praktische Lösungen!
- Fitness: Ruhe zu bewahren ist das Gebot des Tages. Nehmen Sie auch Hilfe an!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.
- Liebe: Heute sieht man Sie wohl etwas kritischer. Geben Sie sich ernsthafter!
- Beruf: Eine Chance, Widerstände mit vernünftiger Einigung zu überwinden.
- Fitness: Ruhig, überlegt und sachlich kommen Sie viel besser durch den Tag.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.
- Liebe: Lassen Sie Taten sprechen, dann sind Sie bestimmt sehr willkommen.
- Beruf: Ihre praktische Kompetenz ist gefragt. Einfache Lösungen sind es auch.
- Fitness: Endlich wieder mehr Ruhe. Sie haben viel Power und denken auch klarer.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.
- Liebe: Überdenken Sie Ihre Haltung gut! Was sagt die Stimme der Vernunft?
- Beruf: Denken Sie an Ihre Finanzen, beugen Sie sich praktischen Einsichten!
- Fitness: Langsam und vorsichtiger! Wer achtsam ist, hat alles unter Kontrolle.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.
- Liebe: Wenn Sie nicht vernünftig einlenken, haben Sie bald das Nachsehen.
- Beruf: Stellen Sie Eigeninteressen zurück und fügen Sie sich ins Teamwork!
- Fitness: Lassen Sie sich mehr Zeit und alles weg, das Ihrer Gesundheit schadet.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.
- Liebe: Ein vernünftiges und seriöseres Auftreten kommt bestimmt besser an.
- Beruf: Ganz pragmatisch durch den Tag! Einfache Lösungen führen zum Erfolg.
- Fitness: Tempo und Aufwand reduzieren! Nachdenken und entschlossen handeln!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.
- Liebe: Sie finden offene Türen vor. Ein perfekter Tag, um sich zu verabreden.
- Beruf: Schreiten Sie entschlossen zur Tat! Was Sie sich vornehmen, gelingt.
- Fitness: Nicht nötig, zu viel Gas zu geben. Sie kommen ohnehin zügig voran.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.
- Liebe: Halten Sie sich an die Spielregeln, erweisen Sie sich als verlässlich!
- Beruf: Wirtschaftliche Vernunft erfordert Einschränkungen. Stimmen Sie zu!
- Fitness: Einfach nur mit anpacken! Nicht zu schnell, es kommt auf Ausdauer an!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.
- Liebe: Vernunft hat heute Vorrang. Es ist wichtig, über die Zukunft zu reden.
- Beruf: Guter Tag, um Probleme vernünftig zu lösen. Emotionen beiseitelassen!
- Fitness: Wohlüberlegt und vorsichtiger voran! Lassen Sie sich nicht stressen!
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