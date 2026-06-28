So stehen Ihre Sterne am 29.06.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Überstürzen Sie nichts! Besser, Sie hören auf die Stimme der Vernunft.

Überstürzen Sie nichts! Besser, Sie hören auf die Stimme der Vernunft. Beruf: Geben Sie sich nicht streitlustig! Benühen Sie sich lieber um Konsens!

Geben Sie sich nicht streitlustig! Benühen Sie sich lieber um Konsens! Fitness: Tagespensum einschränken, Tempo drosseln und erst einmal nachdenken!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ein guter Tag für eine Verabredung. Man freut sich bestimmt auf Sie.

Ein guter Tag für eine Verabredung. Man freut sich bestimmt auf Sie. Beruf: Auf zu Bewerbungen, Präsentationen und erfolgreichen Abschlüssen!

Auf zu Bewerbungen, Präsentationen und erfolgreichen Abschlüssen! Fitness: Heute dürfen Sie Gas geben. Sie haben die Power und sind konzentriert.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Zeit für ernsthafte Aussprachen. Klären Sie in Ruhe, was man erwartet!

Zeit für ernsthafte Aussprachen. Klären Sie in Ruhe, was man erwartet! Beruf: Denken Sie praktisch, handeln Sie wirtschaftlich! Vernunft ist Trumpf.

Denken Sie praktisch, handeln Sie wirtschaftlich! Vernunft ist Trumpf. Fitness: Heute ist es besser, sich Zeit zu lassen und kontrolliert vorzugehen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Sie sind emotional sehr aufgewühlt. Cool bleiben, vernünftig reden!

Sie sind emotional sehr aufgewühlt. Cool bleiben, vernünftig reden! Beruf: Geben Sie lieber nach und einigen Sie sich auf praktische Lösungen!

Geben Sie lieber nach und einigen Sie sich auf praktische Lösungen! Fitness: Ruhe zu bewahren ist das Gebot des Tages. Nehmen Sie auch Hilfe an!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Heute sieht man Sie wohl etwas kritischer. Geben Sie sich ernsthafter!

Heute sieht man Sie wohl etwas kritischer. Geben Sie sich ernsthafter! Beruf: Eine Chance, Widerstände mit vernünftiger Einigung zu überwinden.

Eine Chance, Widerstände mit vernünftiger Einigung zu überwinden. Fitness: Ruhig, überlegt und sachlich kommen Sie viel besser durch den Tag.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Lassen Sie Taten sprechen, dann sind Sie bestimmt sehr willkommen.

Lassen Sie Taten sprechen, dann sind Sie bestimmt sehr willkommen. Beruf: Ihre praktische Kompetenz ist gefragt. Einfache Lösungen sind es auch.

Ihre praktische Kompetenz ist gefragt. Einfache Lösungen sind es auch. Fitness: Endlich wieder mehr Ruhe. Sie haben viel Power und denken auch klarer.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Überdenken Sie Ihre Haltung gut! Was sagt die Stimme der Vernunft?

Überdenken Sie Ihre Haltung gut! Was sagt die Stimme der Vernunft? Beruf: Denken Sie an Ihre Finanzen, beugen Sie sich praktischen Einsichten!

Denken Sie an Ihre Finanzen, beugen Sie sich praktischen Einsichten! Fitness: Langsam und vorsichtiger! Wer achtsam ist, hat alles unter Kontrolle.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wenn Sie nicht vernünftig einlenken, haben Sie bald das Nachsehen.

Wenn Sie nicht vernünftig einlenken, haben Sie bald das Nachsehen. Beruf: Stellen Sie Eigeninteressen zurück und fügen Sie sich ins Teamwork!

Stellen Sie Eigeninteressen zurück und fügen Sie sich ins Teamwork! Fitness: Lassen Sie sich mehr Zeit und alles weg, das Ihrer Gesundheit schadet.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Ein vernünftiges und seriöseres Auftreten kommt bestimmt besser an.

Ein vernünftiges und seriöseres Auftreten kommt bestimmt besser an. Beruf: Ganz pragmatisch durch den Tag! Einfache Lösungen führen zum Erfolg.

Ganz pragmatisch durch den Tag! Einfache Lösungen führen zum Erfolg. Fitness: Tempo und Aufwand reduzieren! Nachdenken und entschlossen handeln!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Sie finden offene Türen vor. Ein perfekter Tag, um sich zu verabreden.

Sie finden offene Türen vor. Ein perfekter Tag, um sich zu verabreden. Beruf: Schreiten Sie entschlossen zur Tat! Was Sie sich vornehmen, gelingt.

Schreiten Sie entschlossen zur Tat! Was Sie sich vornehmen, gelingt. Fitness: Nicht nötig, zu viel Gas zu geben. Sie kommen ohnehin zügig voran.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Halten Sie sich an die Spielregeln, erweisen Sie sich als verlässlich!

Halten Sie sich an die Spielregeln, erweisen Sie sich als verlässlich! Beruf: Wirtschaftliche Vernunft erfordert Einschränkungen. Stimmen Sie zu!

Wirtschaftliche Vernunft erfordert Einschränkungen. Stimmen Sie zu! Fitness: Einfach nur mit anpacken! Nicht zu schnell, es kommt auf Ausdauer an!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.