KW 27
Das sollten Sie in der Woche vom 29. Juni bis 5. Juli laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 29.6. - 05.7.
Montag - 29. Juni 2026
- Mond nimmt zu
- Schütze
Heute beginnt der rückläufige Merkur und dauert bis zum 23. Juli. In dieser Zeit geht viel schief. Ein zweiter Blick auf wichtige Details kann sich mehr auszahlen als blindes Vertrauen.
Dienstag - 30. Juni 2026
- Vollmond
- Steinbock
Beim Sport die Knie und die Wirbelsäule schonen. Gymnastik und Atemübungen nicht vergessen. Eine Vollmond-Meditation schont die Nerven.
Mittwoch - 1. Juli 2026
- Mond nimmt ab
- Steinbock
Neue Schuhe nicht an Steinbock das 1. Mal anziehen - sie drücken. Günstig sind heute Mani- und Pediküre sowie eine Gesichtsreinigung, die die Haut glatter und widerstandsfähiger erscheinen lässt.
Donnerstag - 2. Juli 2026
- Mond nimmt ab
- Wassermann
Wer den Frühjahrsputz versäumt hat, kann ihn noch bis zum 14. Juli nachholen. Auch Räume streichen gelingt bis Sonntag perfekt. Für den Körper gilt: Beine öfter hochlagern und Bewegung zwischendurch.
Freitag - 3. Juli 2026
- Mond nimmt ab
- Wassermann
Bei längeren Flugreisen öfters aufstehen. Fingernägel jetzt schneiden oder feilen, so werden sie besonders hart. Wer vor Mitternacht schlafen geht, entlastet Galle und Leber.
Samstag - 4. Juli 2026
- Mond nimmt ab
- Wassermann
Kein guter Tag, um die Fingernägel zu schneiden oder zu feilen. Für kräftige und gesunde Nägel eignet sich der Freitag immer gut.
Sonntag - 5. Juli 2026
- Mond nimmt ab
- Fische
An Fische lohnt es sich immer, früh schlafen zu gehen. Probieren Sie öfter barfuß zu gehen und bequeme Schuhe zu tragen.
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