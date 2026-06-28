Das sollten Sie in der Woche vom 29. Juni bis 5. Juli laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 29.6. - 05.7.

Montag - 29. Juni 2026

Mond nimmt zu

Schütze

Heute beginnt der rückläufige Merkur und dauert bis zum 23. Juli. In dieser Zeit geht viel schief. Ein zweiter Blick auf wichtige Details kann sich mehr auszahlen als blindes Vertrauen.

Dienstag - 30. Juni 2026

Vollmond

Steinbock

Beim Sport die Knie und die Wirbelsäule schonen. Gymnastik und Atemübungen nicht vergessen. Eine Vollmond-Meditation schont die Nerven.

Mittwoch - 1. Juli 2026

Mond nimmt ab

Steinbock

Neue Schuhe nicht an Steinbock das 1. Mal anziehen - sie drücken. Günstig sind heute Mani- und Pediküre sowie eine Gesichtsreinigung, die die Haut glatter und widerstandsfähiger erscheinen lässt.

Donnerstag - 2. Juli 2026

Mond nimmt ab

Wassermann

Wer den Frühjahrsputz versäumt hat, kann ihn noch bis zum 14. Juli nachholen. Auch Räume streichen gelingt bis Sonntag perfekt. Für den Körper gilt: Beine öfter hochlagern und Bewegung zwischendurch.

Freitag - 3. Juli 2026

Mond nimmt ab

Wassermann

Bei längeren Flugreisen öfters aufstehen. Fingernägel jetzt schneiden oder feilen, so werden sie besonders hart. Wer vor Mitternacht schlafen geht, entlastet Galle und Leber.

Samstag - 4. Juli 2026

Mond nimmt ab

Wassermann

Kein guter Tag, um die Fingernägel zu schneiden oder zu feilen. Für kräftige und gesunde Nägel eignet sich der Freitag immer gut.

Sonntag - 5. Juli 2026

Mond nimmt ab

Fische

An Fische lohnt es sich immer, früh schlafen zu gehen. Probieren Sie öfter barfuß zu gehen und bequeme Schuhe zu tragen.