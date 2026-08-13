Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.08.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Geben Sie sich ein wenig leiser, verständnisvoller und nachgiebiger!

Geben Sie sich ein wenig leiser, verständnisvoller und nachgiebiger! Beruf: Es läuft viel besser, wenn Sie im Denken und im Ton sachlich bleiben.

Es läuft viel besser, wenn Sie im Denken und im Ton sachlich bleiben. Fitness: Räumen Sie mal auf! Guter Tag, um sich einen Überblick zu verschaffen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie zugänglicher! Man schätzt Ihre ruhige, vernunftbetonte Art.

Seien Sie zugänglicher! Man schätzt Ihre ruhige, vernunftbetonte Art. Beruf: Stimmen Sie bei Differenzen pragmatischen, einfachen Lösungen zu!

Stimmen Sie bei Differenzen pragmatischen, einfachen Lösungen zu! Fitness: Schauen Sie ein bisschen besser auf sich selbst. Ein guter Pflegetag.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Geduldiger! Morgen meinen es die Liebessterne viel besser mit Ihnen.

Geduldiger! Morgen meinen es die Liebessterne viel besser mit Ihnen. Beruf: Sie müssen doch nicht das letzte Wort haben. Einfach nur cool bleiben!

Sie müssen doch nicht das letzte Wort haben. Einfach nur cool bleiben! Fitness: Immer mit der Ruhe! Beschränken Sie sich auf einfache Notwendigkeiten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Möglichst vernünftig, ohne Erwartungsdruck! So kommen Sie gut an.

Möglichst vernünftig, ohne Erwartungsdruck! So kommen Sie gut an. Beruf: Guter Tag für praktische Vorhaben und für administrative Aufgaben.

Guter Tag für praktische Vorhaben und für administrative Aufgaben. Fitness: Achten Sie gut auf Ihre Ernährung! Da sind Sie heute sehr empfindlich.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Verlässlichkeit zählt heute sicher mehr als große Gefühlsbekundungen.

Verlässlichkeit zählt heute sicher mehr als große Gefühlsbekundungen. Beruf: Hören Sie auf andere und straffen Sie Ihre Pläne möglichst effizient!

Hören Sie auf andere und straffen Sie Ihre Pläne möglichst effizient! Fitness: Wie steht es um Ihre Ernährungsweise? Guter Tag, um sie zu verbessern.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Man schenkt Ihnen wieder mehr Aufmerksamkeit. Verabreden Sie sich!

Man schenkt Ihnen wieder mehr Aufmerksamkeit. Verabreden Sie sich! Beruf: Konstruktive Kritik ist wichtig. Aber nicht wieder zu rechthaberisch!

Konstruktive Kritik ist wichtig. Aber nicht wieder zu rechthaberisch! Fitness: Ein guter Tag für Kuren, Diäten, Körperpflege und Schönheitsmaßnahmen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Gut, wenn die Stimme der Vernunft auch heute das letzte Wort behält.

Gut, wenn die Stimme der Vernunft auch heute das letzte Wort behält. Beruf: Nüchterner und pragmatischer, um Differenzen sachlich zu bereinigen!

Nüchterner und pragmatischer, um Differenzen sachlich zu bereinigen! Fitness: Wer sich heute gesünder ernährt, kann bestimmt mehr Energie entfalten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Blieben Sie mal sachlich, damit man vernünftig mit Ihnen reden kann!

Blieben Sie mal sachlich, damit man vernünftig mit Ihnen reden kann! Beruf: Nicht schon wieder zu kompliziert! Das Einfache ist heute das Bessere.

Nicht schon wieder zu kompliziert! Das Einfache ist heute das Bessere. Fitness: Ein bisschen mehr Ruhe und Coolness täte Ihren Nerven bestimmt gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Es könnte sich wieder Misstrauen regen. Gehen Sie geduldig damit um!

Es könnte sich wieder Misstrauen regen. Gehen Sie geduldig damit um! Beruf: Wer alles besser weiß als andere, tut dem Betriebsklima nichts Gutes.

Wer alles besser weiß als andere, tut dem Betriebsklima nichts Gutes. Fitness: Organisieren Sie sich effizient, statt unnötigen Aufwand zu betreiben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Lassen Sie Ihre Emotionen endlich beiseite! Vernunft stiftet Frieden.

Lassen Sie Ihre Emotionen endlich beiseite! Vernunft stiftet Frieden. Beruf: Rücksicht auf andere lohnt sich ebenso wie eine pragmatische Haltung.

Rücksicht auf andere lohnt sich ebenso wie eine pragmatische Haltung. Fitness: Sehr guter Gesundheits- und Reinigungstag. Ideal für die Körperpflege.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Vereinbarungen einhalten! Auf Verlässlichkeit legt man größten Wert.

Vereinbarungen einhalten! Auf Verlässlichkeit legt man größten Wert. Beruf: Es geht um mehr Sorgfalt. Daher lieber langsamer, aber umso genauer!

Es geht um mehr Sorgfalt. Daher lieber langsamer, aber umso genauer! Fitness: Werden Sie gesundheitsbewusster! Davon profitieren auch Ihre Nerven.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.