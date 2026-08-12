Sonnenfinsternis: Was sich jetzt für IHR Sternzeichen verändert

Heute Abend, am 12. August 2026, blicken wir gebannt in den Himmel: Eine spektakuläre Sonnenfinsternis zieht über die Nordhalbkugel und bringt nicht nur am Himmel, sondern auch in der Astrologie die Energien gewaltig durcheinander.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In der Astrologie gelten Sonnenfinsternisse als kosmische Wendepunkte: Altes kann plötzlich zu Ende gehen, während sich neue Türen öffnen. Die Sonnenfinsternis am 12. August 2026 steht im feurigen Löwen und damit dreht sich alles um Selbstbewusstsein, Leidenschaft und die Frage: Wer bin ich wirklich? Die Botschaft dieser Finsternis ist klar: Runter mit den Masken. Wer bisher eine Rolle gespielt, sich verstellt oder für andere ein bestimmtes Image aufrechterhalten hat, könnte jetzt spüren, dass damit Schluss sein muss. Hier ist das große Sonnenfinsternis-Horoskop für alle 12 Sternzeichen:

© Getty Images

Widder (21. März – 20. April)

Ihre Leidenschaften kochen über. Die feurige Löwe-Energie befeuert Ihren ohnehin schon starken Antrieb. Doch Vorsicht: Die Sterne warnen davor, aus reinem Ego oder übertriebenem Stolz zu handeln. Wenn Sie bereit sind, blinde Flecken zu erkennen und ein kleines Opfer zu bringen, führt diese Finsternis Sie zu einer völlig neuen kreativen oder romantischen Erfüllung.

Stier (21. April – 20. Mai)

Die Finsternis schüttelt Ihr Privat- und Familienleben durch. Möglicherweise müssen Sie jetzt plötzlich Verantwortung übernehmen oder die schwierige Rolle des "strengen Elternteils" in einer bestimmten Situation einnehmen. Scheuen Sie sich nicht davor: Das Setzen klarer, aber liebevoller Grenzen bringt Ihnen langfristig Respekt und Stabilität.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Die Versuchung, dem Gruppenzwang nachzugeben, ist heute enorm. Ihr Umfeld erwartet vielleicht bestimmte Reaktionen von Ihnen, aber die Finsternis verlangt das Gegenteil: Stehen Sie zu Ihren unpopulären Meinungen. Es ist Zeit, Ihre eigene Stimme zu finden, selbst wenn sie gerade nicht im Einklang mit dem Chor ist.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Es geht um Ihre Ressourcen und Ihr Selbstwertgefühl. Die kosmische Energie macht Sie heute vielleicht etwas impulsiv, besonders, wenn es um Ausgaben geht. Die wahre Transformation liegt für Sie darin, emotionale Lücken nicht mit kurzfristigen Belohnungen zu füllen, sondern echte innere Sicherheit aufzubauen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Es ist IHR Moment, lieber Löwe. Diese Finsternis in Ihrem eigenen Zeichen markiert einen der wichtigsten Wendepunkte Ihres Lebens. Sie haben lange genug eine Show für andere abgezogen oder aus Angst vor Ablehnung Ihr wahres Ich versteckt. Das Universum zwingt Sie jetzt, diese Rollen abzulegen. Das kann sich anfänglich wie ein Schock anfühlen, aber es ist der Weg zu Ihrer wahren, königlichen Macht. Handeln Sie heute aus Liebe, nicht aus Angst.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Ein massiver Umbruch in Ihrem Unterbewusstsein. Als eines der Hauptzeichen dieses Eclipse-Zyklus haben Sie das Gefühl, dass gerade wenig Sinn ergibt. Der Rat der Sterne: Versuchen Sie ausnahmsweise nicht, sich aus der Situation "herauszudenken". Fühlen Sie einfach. Sie bereiten sich darauf vor, schon bald viel stärker aus dem Hintergrund ins Rampenlicht zu treten und Ihr Ego auf gesunde Weise zu behaupten

Waage (24. September – 23. Oktober)

Sie verheddern sich heute leicht in Gedankenschleifen und Ängsten. Stopp! Die Löwe-Energie bittet Sie darum, Empathie über Fixierung zu stellen, vor allem sich selbst gegenüber. Balancieren Sie die Erwartungen anderer mit Ihrer eigenen Authentizität aus. Sie müssen nicht "Everybody's Darling" sein.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Für Sie schlägt eine Schicksalsstunde. Sie stehen plötzlich im Rampenlicht oder sehen sich mit großen beruflichen Erwartungen konfrontiert. Der Druck mag schwindelerregend sein, aber diese Finsternis fordert Sie auf, Ihren Grundwerten absolut treu zu bleiben. Verstellen Sie sich nicht für den Erfolg. Ihr authentischer Weg ist der einzige, der jetzt funktioniert.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Spüren Sie den Ruf? Die Finsternis weckt in Ihnen das Bedürfnis nach einem höheren Sinn. Es ist an der Zeit, alten emotionalen Ballast endgültig abzuwerfen und einer neuen, tiefgründigeren Berufung zu folgen. Reisen, ob physisch oder spirituell, stehen unter einem fantastischen Stern.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Das Universum fordert Sie auf, einen echten Vertrauensvorschuss zu leisten. Alte Ängste rund um Geld oder das Gefühl von "Mangel" werden durch die Löwe-Sonne beleuchtet. Lassen Sie diesen Pessimismus los. Trauen Sie sich, ein Risiko einzugehen, das Leben hat mehr Fülle für Sie geplant, als Sie ahnen.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Als Gegenstück zum Löwen trifft Sie diese Finsternis im Beziehungssektor mit voller Wucht. Alte Beziehungsdynamiken, die Sie eingeengt haben, brechen jetzt auf. Sie schlüpfen aus der Rolle des Rebellen in die Rolle des weisen Begleiters. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Ihre wahre Natur feiern, und lassen Sie alle Verbindungen los, in denen Sie sich verstellen müssen.

Fische (19. Februar – 20. März)

Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das Universum präsentiert Ihnen vielleicht eine vermeintliche Traum-Chance. Ihre große Aufgabe unter dieser Finsternis? Den Mut zu haben, "Nein" zu sagen, wenn das Timing einfach nicht stimmt oder es sich nicht hundertprozentig richtig anfühlt. Vertrauen Sie Ihrer Intuition.