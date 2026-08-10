Sonnenfinsternis & Neumond: Diese 4 Sternzeichen spüren es besonders stark

Am 12. August 2026 erwartet uns ein spektakuläres Himmelsereignis: Eine totale Sonnenfinsternis trifft auf einen kraftvollen Neumond im Löwen. Für vier Sternzeichen könnte dieser Tag zum Wendepunkt werden, denn das Schicksal mischt die Karten neu.

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Astrologisch gesehen wirkt diese Kombination wie ein Reset-Knopf. Alte Muster werden ausgeknipst, um Platz für Neuanfänge, Erkenntnisse und frischen Wind zu machen. Besonders aufregend: Es ist die erste totale Sonnenfinsternis, die seit 1999 wieder über weiten Teilen Europas zu sehen sein wird.

Wenn sich der Mond am frühen Abend vor die Sonne schiebt, verschmelzen die Energien im Sternzeichen Löwe, dem Zeichen für Herz, Schöpferkraft, Mut und Identität. Während wir alle die Magie dieses besonderen Tages spüren werden, gibt es vier Sternzeichen, für die sich das Schicksal jetzt komplett neu mischt.

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Löwe (23. Juli – 23. August)

Da die Finsternis direkt in Ihrem eigenen Zeichen stattfindet, werden Sie dazu gezwungen, ganz genau hinzuschauen: Wer sind Sie wirklich? Es geht um Ihre wahre Identität, Ihr Ego und darum, alte Hüllen endlich abfallen zu lassen. Ein Neustart liegt in der Luft. Machen Sie sich bereit für eine Transformation. Sie werden aus dieser Finsternis wie ein Phönix aus der Asche aufsteigen und sich der Welt endlich so präsentieren, wie Sie tief im Inneren wirklich sind.

Stier (21. April – 20. Mai)

Für Sie, lieber Stier, rüttelt das Universum an Ihren Grundfesten, im positivsten Sinne. Die Sonnenfinsternis öffnet ein völlig neues Kapitel rund um die Themen Zuhause, Familie und innere Sicherheit. Es könnte eine echte Veränderung Ihrer Wohnsituation anstehen: Vielleicht planen Sie plötzlich einen Umzug, starten ein Renovierungsprojekt oder ändern einfach emotional Ihren Anker, um sich in Ihren eigenen vier Wänden noch geborgener zu fühlen. Nutzen Sie diese Energie, um sich ein noch stabileres Fundament für Ihre Zukunft zu bauen.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Karriere-Boost gefällig? Die Sonnenfinsternis im Löwen schlägt in Ihrem Sektor für Ehrgeiz und das öffentliche Leben ein wie ein Blitz. Ein beruflicher Durchbruch, eine unerwartete Beförderung, eine neue Führungsrolle oder eine kreative Geschäftsidee stehen jetzt in den Sternen. Verstecken Sie sich nicht länger im Schatten oder hinter Selbstzweifeln. Das Universum fordert Sie auf: Trauen Sie sich, sichtbar zu werden und die Bühne zu betreten.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Als Gegenzeichen zum Löwen spüren Sie die Finsternis-Energie unglaublich intensiv, wenn auch zunächst eher als tiefgreifende, innere Verschiebung. Bei Ihnen wird alles auf den Prüfstand gestellt, was Authentizität und Ihre zukünftige Ausrichtung betrifft. Welche Beziehungen und Dynamiken passen noch zu dem Weg, den Sie einschlagen wollen? Das Schicksal schließt hier vielleicht sanft (oder ruckartig) eine alte Tür, um eine neue zu öffnen. Lassen Sie los, was Sie zurückhält, diese großen Veränderungen brauchen vielleicht etwas Zeit, um im Außen sichtbar zu werden, aber sie werden Ihr Leben revolutionieren.