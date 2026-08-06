Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.08.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Vorsicht, Venus-Opposition! Also bloß keine voreiligen Entscheidungen!

Vorsicht, Venus-Opposition! Also bloß keine voreiligen Entscheidungen! Beruf: Viele Ideen, viele Anregungen? Finanzielle Aspekte sind entscheidend.

Viele Ideen, viele Anregungen? Finanzielle Aspekte sind entscheidend. Fitness: Sie sind flott unterwegs. Passen Sie nur auf, dass Sie nicht anecken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nehmen Sie es mal ganz locker und unterhalten Sie sich unbeschwert!

Nehmen Sie es mal ganz locker und unterhalten Sie sich unbeschwert! Beruf: Gesprächsbereit und aufgeschlossen, dann unterstützt man Sie gerne!

Gesprächsbereit und aufgeschlossen, dann unterstützt man Sie gerne! Fitness: Beweglicher und auch sportlicher! Tun Sie mehr für Ihren Kreislauf!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ihre kommunikative Art kommt gut an. Venus bringt Ihnen neue Chancen.

Ihre kommunikative Art kommt gut an. Venus bringt Ihnen neue Chancen. Beruf: Auf zu Vorstellungsterminen! Auch finanziell sieht es wieder gut aus.

Auf zu Vorstellungsterminen! Auch finanziell sieht es wieder gut aus. Fitness: Aufpassen, dass der Stress nicht überhandnimmt! Nehmen Sie Hilfe an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Jetzt bloß nicht zu anhänglich! Man darf sich nicht eingeengt fühlen.

Jetzt bloß nicht zu anhänglich! Man darf sich nicht eingeengt fühlen. Beruf: Seien Sie in finanziellen Fragen kompromissbereit, bevor es eng wird!

Seien Sie in finanziellen Fragen kompromissbereit, bevor es eng wird! Fitness: Auch wenn es heiß ist: Hinaus! Körper und Geist brauchen Frischluft.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Mehr Charme schadet sicher nicht. Seien Sie vor allem unterhaltsam!

Mehr Charme schadet sicher nicht. Seien Sie vor allem unterhaltsam! Beruf: Knüpfen Sie neue Kontakte, aber prüfen Sie Vorschläge sorgfältiger!

Knüpfen Sie neue Kontakte, aber prüfen Sie Vorschläge sorgfältiger! Fitness: Mehr Bewegung tut Ihrem Kreislauf gut. Übertreiben Sie nur nicht!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Aufmerksamer und entgegenkommend! Sehr freundlich, nicht streiten!

Aufmerksamer und entgegenkommend! Sehr freundlich, nicht streiten! Beruf: Heute heißt es erst mal Ruhe bewahren. Kooperieren statt kritisieren!

Heute heißt es erst mal Ruhe bewahren. Kooperieren statt kritisieren! Fitness: Durchatmen und entspannen! Seien Sie auch bereit, Hilfe anzunehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Venus steht verführerisch in Ihrem Zeichen. Nur keine Dummheiten!

Venus steht verführerisch in Ihrem Zeichen. Nur keine Dummheiten! Beruf: Man kommt Ihnen sicher entgegen. Verlangen Sie aber nicht zu viel.

Man kommt Ihnen sicher entgegen. Verlangen Sie aber nicht zu viel. Fitness: Wenden Sie sich Ihrer Schönheit zu! Die wird von Venus gefördert.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Öffnen Sie sich und lassen Sie auch ein bisschen mehr Charme wirken!

Öffnen Sie sich und lassen Sie auch ein bisschen mehr Charme wirken! Beruf: Werden Sie achtsamer und kompromissbereiter in finanziellen Fragen!

Werden Sie achtsamer und kompromissbereiter in finanziellen Fragen! Fitness: Verschaffen Sie sich mehr Bewegung! Das kann ja auch im Wasser sein.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Venus ist Ihnen wieder freundlich gesinnt. Neue Chancen tun sich auf.

Venus ist Ihnen wieder freundlich gesinnt. Neue Chancen tun sich auf. Beruf: Es geht finanziell aufwärts und auch das Teamwork klappt wieder gut.

Es geht finanziell aufwärts und auch das Teamwork klappt wieder gut. Fitness: Bezähmen Sie erst Ihre Unruhe! Langsamer sind Sie besser unterwegs.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Auf Toleranz und verständnisvolles Entgegenkommen kommt es jetzt an.

Auf Toleranz und verständnisvolles Entgegenkommen kommt es jetzt an. Beruf: Wenn Sie eigensinnig auf Ihrer Meinung bestehen, kann es eng werden.

Wenn Sie eigensinnig auf Ihrer Meinung bestehen, kann es eng werden. Fitness: Ihrer Konzentration tut es bestimmt gut, wenn Sie sich mehr bewegen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sie sind begehrt. Jetzt dürfen Sie wieder die Initiative ergreifen.

Sie sind begehrt. Jetzt dürfen Sie wieder die Initiative ergreifen. Beruf: Finanzielle Probleme lösen sich auf. Nur nicht leichtsinnig werden.

Finanzielle Probleme lösen sich auf. Nur nicht leichtsinnig werden. Fitness: Sehr viel Energie. Auch Ihre Attraktivität nimmt wieder deutlich zu.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.