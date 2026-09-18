Astro-Woche
19.9. – 25.9.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
GR
von Gerda Rogers
Ihr MADONNA-Horoskop (19.9. –25.9.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
OE24 auf Google bevorzugen
So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Spannungsgeladenes Klima bis Mittwoch. Wer sich von Emotionen leiten lässt, trifft keine guten Entscheidungen. Ab Donnerstag sieht alles anders aus.
- Gesundheit: Fuß vom Gaspedal und Nerven schonen, vor allem bis Montag! Schalten Sie endlich einmal richtig ab!
- Beruf: Warten Sie mit Gesprächen und Verhandlungen bis Dienstag! Lenken Sie in Streitfragen ein!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Nutzen Sie die Tage bis Montag, um Beziehungsfragen liebevoll und vernünftig zu klären. Seien Sie nachgiebig, dann blüht die Liebe ab Donnerstag auf.
- Gesundheit: Gelassenheit ist das Wohlfühlrezept der Woche. Lassen Sie sich vor allem von anderen nicht stressen!
- Beruf: Seien Sie auch für unkonventionelle Ideen und Lösungen offen, aber finanziell vorsichtig!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Klarheit ist am wichtigsten. Lassen Sie sich am Dienstag und Mittwoch von charmanten Flirts nicht blenden, die würden nur für unnötige Unruhe sorgen.
- Gesundheit: Mental sind Sie gut in Form. Achten Sie nur besser auf eine gesunde Lebensweise, speziell beim Essen!
- Beruf: Zum Glück verfügen Sie über großes taktisches Verhandlungsgeschick. Bleiben Sie geduldig!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Zeigen Sie sich bis Mittwoch ein bisschen vernünftiger und zurückhaltender. Wenn Sie nicht klammern, blüht die Liebe ab Donnerstag umso inniger auf.
- Gesundheit: Nicht zu viel des Guten, auch wenn Sie in Top-Form sind! Ihr Nervenkostüm ist nicht ganz so robust.
- Beruf: Es fällt Ihnen leicht, Ihre Interessen durchzusetzen, seien Sie aber etwas diplomatischer!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Fühlen Sie sich zurückgesetzt? Es ist eine Übung in Zurückhaltung und Loyalität und kein Grund, eine Beziehung gleich grundsätzlich infrage zu stellen.
- Gesundheit: Wenn Sie besser auf Ihre Gesundheit schauen, stellt sich ab Donnerstag sicher mehr Wohlbefinden ein.
- Beruf: Kollektiven Interessen Vorrang einzuräumen, ist vor allem für Ihre Finanzen der bessere Weg.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Freuen Sie sich auf die positive Resonanz bis Montag! Ab Dienstag ist es aber wichtig, mehr Toleranz und Verständnis für Ihren Partner aufzubringen.
- Gesundheit: Gut, wenn Sie sich eine gesündere Lebensweise verordnen. Und treten Sie ab Donnerstag etwas kürzer!
- Beruf: Es gibt sicher einige Widersprüche und Konflikte zu lösen. Da ist Ihre Pragmatik hilfreich.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Etwas ernüchternde Tage bis Montag. Trotzdem kein Grund, um ab Dienstag auf Abwege zu geraten. Sich bis Donnerstag zu gedulden, ist bestimmt klüger.
- Gesundheit: Schonen Sie sich bis Montag so weit wie möglich! Aber bloß nicht wieder zu viel Stress ab Dienstag!
- Beruf: Ihre Argumente sind sicher gut, aber wirkungsvoller, wenn Sie etwas geduldiger taktieren.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Am Dienstag und Mittwoch könnte es kleine Geplänkel oder Missverständnisse geben, ansonsten strahlt Ihr Liebesglück ganz hell, speziell ab Donnerstag.
- Gesundheit: Nehmen Sie sich bis Montag weniger vor, besser konzentrieren ab Dienstag, Energiehoch ab Donnerstag.
- Beruf: Spätestens ab Donnerstag lässt sich alles umsetzen, was Sie wollen, auch in finanziellen Belangen.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Sind Sie mit der nötigen Ernsthaftigkeit bei der Sache? Wer immer noch auf vielen Kirtagen tanzen will, hat vor allem ab Donnerstag keine Chance mehr.
- Gesundheit: Auch in dieser Hinsicht ist weniger mehr. Konzentration auf Wesentliches tut Körper und Seele gut.
- Beruf: Konsequent und gründlich ist jetzt die Devise. Hören Sie in finanziellen Fragen auf andere!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Bis Montag haben Sie besonders gute Karten. Dann ist bis Mittwoch mehr Toleranz gefordert. Ab Donnerstag stehen Feingefühl und Romantik hoch im Kurs.
- Gesundheit: Schalten Sie bis Montag lieber etwas zurück! Ab Dienstag steigt Ihre Formkurve allmählich wieder an.
- Beruf: Auch wenn es Ihnen schwerfällt: Überlassen Sie anderen die Führung! Teamgeist hat Erfolg.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Verständnisvoller, kompromissbereiter Austausch ist Ihre beste Chance. Warten Sie aber mit klärenden Aussprachen noch bis Dienstag oder Mittwoch zu!
- Gesundheit: Ohne bewusst gesunde Lebensweise stellt sich wenig Wohlbefinden ein. Ändern Sie Ihre Gewohnheiten!
- Beruf: Es kommt auf strategisches Verhandlungsgeschick an. Ebenso auf finanzielle Zurückhaltung.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Eine verlässliche, vernünftige Haltung ist bis Montag das Kriterium. Ab Dienstag muss man über alles reden können. Den Lohn dafür gibt’s ab Donnerstag.
- Gesundheit: Starten Sie langsam und fokussiert in die Woche! Ab Donnerstag sind Sie definitiv wieder in Hochform.
- Beruf: Drängen Sie nicht! Man folgt Ihren Vorstellungen ohnehin. Deshalb klingelt auch die Kasse.
Ihre Glückszahlen der Woche: 150, 100, 90
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden