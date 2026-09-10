Neumond am 11. September 2026: Für diese 4 Sternzeichen ändert sich jetzt ALLES

Am 11. September 2026 bringt ein kraftvoller Neumond im Zeichen der Jungfrau frischen Wind in unser Leben und hilft uns dabei, wieder mehr Ordnung zu schaffen. Doch während diese Energie für viele spürbar ist, trifft sie 4 Sternzeichen besonders intensiv und könnte bei ihnen jetzt einiges in Bewegung setzen.

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Am 11. September 2026 um exakt 05:27 Uhr findet am Himmel ein Neumond statt. Nach den teils wilden und aufwühlenden Sommer-Wochen bringt dieses Himmelsereignis keine laute, chaotische Energie mit sich, sondern eine tiefgehende Klarheit. Wir wollen jetzt keine oberflächlichen Gespräche mehr, wir suchen echte Lösungen und tiefe Verbindungen. Doch nicht alle Tierkreiszeichen spüren diese Vibes gleich stark. Für diese vier Sternzeichen markiert der 11. September einen echten Wendepunkt in diesem Jahr.

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Jungfrau (24. August – 23. September)

Happy New Moon, liebe Jungfrau. Da Sonne und Mond sich in Ihrem eigenen Zeichen treffen, sind Sie der Mittelpunkt dieser kosmischen Phase. Sie spüren einen unglaublichen Energieschub und das Gefühl, endlich wieder ganz bei sich selbst anzukommen. Projekte oder Probleme, die Sie seit Wochen vor sich herschieben, lösen sich jetzt fast wie von selbst. Die Sterne haben jedoch eine wichtige Botschaft für Sie : Es geht jetzt nicht darum, dass Sie noch perfekter funktionieren. Es geht darum, dass Sie sich ein Fundament erschaffen, das Ihnen langfristig Kraft gibt, anstatt sie Ihnen zu rauben. Gönnen Sie sich Fürsorge und misten Sie aus, innerlich wie äußerlich.

Fische (20. Februar – 20. März)

Für Sie, lieber Fisch, steht der Jungfrau-Neumond genau im gegenüberliegenden Haus der Partnerschaften. Das bedeutet: Ihre Beziehungen (egal ob romantisch oder geschäftlich) rücken jetzt in den Mittelpunkt. Der Neumond eröffnet Ihnen die Chance, ein neues Kapitel in der Liebe aufzuschlagen. Da Sie als Wasserzeichen dazu neigen, sich für andere aufzuopfern, bringt Ihnen die analytische Jungfrau-Energie jetzt eine wichtige Lektion: Formulieren Sie klar, was Sie brauchen, und passen Sie sich nicht mehr ständig an die Erwartungen anderer an. Wenn Sie gesunde Grenzen ziehen, wird Ihre Partnerschaft aufblühen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Als Luftzeichen werden Sie von Merkur regiert und genau dieser Planet aktiviert rund um den Neumond ein mächtiges Glücksdreieck mit Uranus, Neptun und Pluto. Was das für Sie bedeutet? Ihre Gedanken fließen frei und eine zündende Idee könnte Ihnen eine neue Tür öffnen. Eine Begegnung oder eine scheinbar völlig beiläufige Information ändert plötzlich Ihre gesamte Perspektive auf Ihre Karriere oder Ihr Privatleben. Der Jungfrau-Neumond hilft Ihnen nun, dieses kreative Gedankenchaos in einen strukturierten Plan zu verwandeln.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Lieber Steinbock, Sie sind ohnehin schon ein Meister der Struktur, doch dieser Erdzeichen-Neumond gibt Ihnen einen Power-Boost. Mit Mars, Merkur und der Sonne im Rücken haben Sie momentan das Gefühl, dass alles machbar ist. Der Neumond am 11. September ermutigt Sie dazu, Ihren bisherigen Blickwinkel zu erweitern und viel größer zu denken, etwa durch eine unerwartete Weiterbildung, eine Reise oder neue Kontakte, die sich beruflich als Goldgrube erweisen können. Achten Sie nur darauf, dass Sie vor lauter Ambitionen Ihre Herzensmenschen nicht überrollen. Atmen Sie durch und nutzen Sie Ihre Stärke gezielt.