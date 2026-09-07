Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.09.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Achtsamer! Unbedachtes Verhalten könnte nachhaltige Krisen auslösen.

Achtsamer! Unbedachtes Verhalten könnte nachhaltige Krisen auslösen. Beruf: Nehmen Sie Vorschläge anderer ernst, speziell in finanziellen Fragen!

Nehmen Sie Vorschläge anderer ernst, speziell in finanziellen Fragen! Fitness: Nehmen Sie mehr Bedacht auf Ihre Gesundheit und Ihre Attraktivität!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Einfühlsamer zu sein, könnte Ihren Chancen ziemlich zuträglich sein.

Einfühlsamer zu sein, könnte Ihren Chancen ziemlich zuträglich sein. Beruf: Man baut auf Ihr Verständnis. Gehen Sie mit Spannungen geduldig um!

Man baut auf Ihr Verständnis. Gehen Sie mit Spannungen geduldig um! Fitness: Achten Sie mal besser auf Ihre Verdauung, vermeiden Sie allzu Üppiges!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Gefühle müssen glaubwürdig sein. Daher Vorsicht mit lockeren Flirts!

Gefühle müssen glaubwürdig sein. Daher Vorsicht mit lockeren Flirts! Beruf: Schauen Sie sich genau an, auf wessen Unterstützung Sie zählen können!

Schauen Sie sich genau an, auf wessen Unterstützung Sie zählen können! Fitness: Lieber etwas langsamer und sorgfältiger! Schauen Sie besser auf sich!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nehmen Sie Wohlwollen dankbar an und stellen Sie keine Forderungen!

Nehmen Sie Wohlwollen dankbar an und stellen Sie keine Forderungen! Beruf: Beugen Sie sich endlich dem Teamwork, statt eigensinnig zu handeln!

Beugen Sie sich endlich dem Teamwork, statt eigensinnig zu handeln! Fitness: Nicht wieder so empfindlich! Mit Gelassenheit fahren Sie viel besser.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie etwas geduldiger, morgen läuft es schon wieder viel besser!

Seien Sie etwas geduldiger, morgen läuft es schon wieder viel besser! Beruf: Rechnen Sie sehr genau nach! Finanzielle Sorgfalt ist heute wichtig.

Rechnen Sie sehr genau nach! Finanzielle Sorgfalt ist heute wichtig. Fitness: Rechnen Sie mit Verzögerungen, lassen Sie sich davon nicht stressen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl! Verstand allein reicht nicht.

Ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl! Verstand allein reicht nicht. Beruf: Drängen Sie nicht auf Entscheidungen! Lieber mal einen Schritt zurück!

Drängen Sie nicht auf Entscheidungen! Lieber mal einen Schritt zurück! Fitness: Achten Sie gut auf Ihre innere Stimme! Was brauchen Körper und Seele?

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Klären Sie Gefühlsfragen freundlich, ohne emotionell zu reagieren!

Klären Sie Gefühlsfragen freundlich, ohne emotionell zu reagieren! Beruf: Bleiben Sie konstruktiv, auch wenn Sie sich unfair behandelt fühlen!

Bleiben Sie konstruktiv, auch wenn Sie sich unfair behandelt fühlen! Fitness: Legen Sie den Schongang ein, um sich unnötige Aufregung zu ersparen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Überlassen Sie die Initiative anderen! Gewogen ist man Ihnen sicher.

Überlassen Sie die Initiative anderen! Gewogen ist man Ihnen sicher. Beruf: Aufpassen, dass Sie andere mit Ihren Vorstellungen nicht überfordern!

Aufpassen, dass Sie andere mit Ihren Vorstellungen nicht überfordern! Fitness: Den Motivationsschub mit Verstand nutzen und nicht zu energisch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Seien Sie heute besonders gefühlvoll! Fürsorglichkeit tut auch gut.

Seien Sie heute besonders gefühlvoll! Fürsorglichkeit tut auch gut. Beruf: Auch das Betriebsklima braucht Fingerspitzengefühl. Nicht zu ungestüm!

Auch das Betriebsklima braucht Fingerspitzengefühl. Nicht zu ungestüm! Fitness: Achten Sie besser auf Ihre Lebensweise, versorgen Sie sich achtsamer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Vernünftig bleiben! Gehen Sie in sich, überdenken Sie Ihre Haltung!

Vernünftig bleiben! Gehen Sie in sich, überdenken Sie Ihre Haltung! Beruf: Heute ist Vorsicht geboten. Möglichst zurückhaltend und kooperativ!

Heute ist Vorsicht geboten. Möglichst zurückhaltend und kooperativ! Fitness: Sie sind heute sehr empfindlich. Stress vermeiden, weniger vornehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gefühl und Verstand im Einklang? Denken Sie in Ruhe darüber nach!

Gefühl und Verstand im Einklang? Denken Sie in Ruhe darüber nach! Beruf: Teamwork braucht heute Rücksicht. Gehen Sie achtsam auf andere ein!

Teamwork braucht heute Rücksicht. Gehen Sie achtsam auf andere ein! Fitness: Achten Sie besser auf Ihr Wohlergehen! Stress schadet Ihrem Aussehen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.