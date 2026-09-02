Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Reden ist gut, streiten unnötig. Wählen Sie Ihre Worte sehr überlegt!

Reden ist gut, streiten unnötig. Wählen Sie Ihre Worte sehr überlegt! Beruf: Widerstände lassen sich nur durch geduldigen Austausch überwinden.

Widerstände lassen sich nur durch geduldigen Austausch überwinden. Fitness: Wer zu flott ist, könnte außer Atem kommen. Tempo klug dosieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Es wird alles besser, wenn Sie bereit sind, mehr von sich preisgeben.

Es wird alles besser, wenn Sie bereit sind, mehr von sich preisgeben. Beruf: Sie sehen wieder klarer. Argumentieren Sie nur nicht rechthaberisch!

Sie sehen wieder klarer. Argumentieren Sie nur nicht rechthaberisch! Fitness: Bewegung an der frischen Luft und auch mehr Ernährungsbewusstsein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Sie kommen gut an. Lassen Sie trotzdem lieber Ihr Gegenüber bestimmen!

Sie kommen gut an. Lassen Sie trotzdem lieber Ihr Gegenüber bestimmen! Beruf: Gute Lösungen brauchen Geduld und taktisches Verhandlungsgeschick.

Gute Lösungen brauchen Geduld und taktisches Verhandlungsgeschick. Fitness: Geistige Unruhe und Hektik bezähmen! Pausen einlegen und genießen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Miteinander zu reden ist heute wichtig. Aber in Ruhe und sachlich!

Miteinander zu reden ist heute wichtig. Aber in Ruhe und sachlich! Beruf: Unrealistische Vorschläge? Nachdenken, statt gleich zu kritisieren!

Unrealistische Vorschläge? Nachdenken, statt gleich zu kritisieren! Fitness: Geistige Beweglichkeit ist wichtig. Hinaus, um das Hirn auszulüften!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie ein bisschen vernünftiger und versprechen Sie nicht zu viel!

Seien Sie ein bisschen vernünftiger und versprechen Sie nicht zu viel! Beruf: Schauen Sie sich wirtschaftliche und praktische Aspekte sehr genau an!

Schauen Sie sich wirtschaftliche und praktische Aspekte sehr genau an! Fitness: Ihre Motivation nimmt wieder zu. Mehr Austausch mit anderen tut gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Kein Tag für kritische Bemerkungen. Packen Sie nur Ihren Charme aus!

Kein Tag für kritische Bemerkungen. Packen Sie nur Ihren Charme aus! Beruf: Differenzen könnten sich zuspitzen. Stecken Sie lieber etwas zurück!

Differenzen könnten sich zuspitzen. Stecken Sie lieber etwas zurück! Fitness: Ihre Nerven geraten wieder unter Druck. Durchatmen und entspannen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Man schätzt Sie. Überlegen Sie sich nur gut, worauf Sie einsteigen!

Man schätzt Sie. Überlegen Sie sich nur gut, worauf Sie einsteigen! Beruf: Vorsicht, dass Sie nichts übersehen! Kontrollieren Sie alles genauer!

Vorsicht, dass Sie nichts übersehen! Kontrollieren Sie alles genauer! Fitness: Nur keine Hektik! Nehmen Sie sich endlich mehr Zeit zum Nachdenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Heute ist man wieder offener. Gut, wenn Sie auch gesprächiger werden.

Heute ist man wieder offener. Gut, wenn Sie auch gesprächiger werden. Beruf: Denken Sie lieber länger nach, statt Ihre Meinung voreilig zu äußern!

Denken Sie lieber länger nach, statt Ihre Meinung voreilig zu äußern! Fitness: Sie sind wieder besser drauf. Gehen Sie es trotzdem sehr überlegt an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Hören Sie doch erst in Ruhe zu, statt gleich emotionell zu reagieren!

Hören Sie doch erst in Ruhe zu, statt gleich emotionell zu reagieren! Beruf: Es wird Zeit, Ihre Pläne zu überdenken und vernünftig zu korrigieren!

Es wird Zeit, Ihre Pläne zu überdenken und vernünftig zu korrigieren! Fitness: Bändigen Sie erst einmal Ihre Unruhe! Innehalten und tief durchatmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Die Spannungen lassen heute nach. Kommen Sie Ihrem Partner entgegen!

Die Spannungen lassen heute nach. Kommen Sie Ihrem Partner entgegen! Beruf: Hören Sie anderen achtsam zu, um einen sinnvollen Konsens zu finden.

Hören Sie anderen achtsam zu, um einen sinnvollen Konsens zu finden. Fitness: Mit einer kommunikativen Haltung kriegen Sie alles viel besser hin.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Ihre Sympathiewerte steigen wieder. Gut, wenn man auf Sie zählen kann.

Ihre Sympathiewerte steigen wieder. Gut, wenn man auf Sie zählen kann. Beruf: Packen Sie hilfsbereit an! So lässt sich das Klima sicher verbessern.

Packen Sie hilfsbereit an! So lässt sich das Klima sicher verbessern. Fitness: Guter Tag, um Ihre Haltung zu überdenken und sich neu zu motivieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.