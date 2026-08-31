September 2026: Ihr Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers

Star-Astrologin Gerda Rogers gewährt Ihnen einen exklusiven Blick in die Sterne. Erfahren Sie, was im September auf Ihr Sternzeichen zukommt.

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Der September 2026 hält für jedes Sternzeichen einzigartige Chancen und Herausforderungen bereit. Ob Liebe, Gesundheit oder beruflicher Erfolg: Erfahren Sie, was der September für Sie bereithält und wie Sie die astrologischen Strömungen optimal nutzen können. Wir verraten, wie sich die Energie der Sterne auf Ihr Sternzeichen auswirkt.

Liebe, Gesundheit & Erfolg: Das September-Monatshoroskop von Gerda Rogers

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Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Mars sorgt immer noch für Unruhe. Fühlen Sie sich überfordert oder eingeengt? Gehen Sie mal Ihren Gefühlen auf den Grund! Mehr Nähe zuzulassen, könnte sich lohnen.

Gesundheit: Stress kann sich schnell auf den Magen schlagen. Bewusste Entspannung ist daher wichtiger denn je. Ein Ernährungsplan und Ruhe bei den Mahlzeiten sind sicher hilfreich.

Beruf: Erwacht neuer Ehrgeiz? Verlockende Perspektiven sind mit Vorsicht zu genießen. Geben Sie sich mit vernünftigen Kompromissen zufrieden, statt zu viel Risiko zu nehmen!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Ab dem 11.9. dürfen endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Das bedarf eines klaren Bekenntnisses zu unverbrüchlichem Zusammenhalt. Ziehen Sie bloß keine Grenzen!

Gesundheit: Mars im Krebs fördert immer noch die Sehnsucht nach Behaglichkeit. Ein hervorragender Monat, um sich mal richtig zu verwöhnen, am besten in einem Wellnessresort.

Beruf: Wenn Sie auf Teamwork bauen, läuft es sicher besser, auch wenn es etwas mühsam ist. In finanzieller Hinsicht ist Vorsicht angebracht, lieber ein wenig sparsamer!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Sie dürfen jetzt ruhig ein bisschen häuslicher werden. Das lässt sich durchaus mit starken Gefühlen verbinden. Räumen Sie die letzten Zweifel an Ihrer Loyalität aus!

Gesundheit: Ernährungs- und Schlafgewohnheiten sind jetzt ein großes Thema, dem Sie mehr Beachtung schenken sollten. Mental und intellektuell sind Sie ab 11.9. in absoluter Topform.

Beruf: Neue Kontakte bringen neue Ideen. Bis 10.9.können Sie sich auch für neue Aufgaben bewerben. Es wäre aber klug, nicht gleich zu viel auf einmal zu wollen.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Jetzt haben Sie mit Ihren Ambitionen viel bessere Chancen auf ein beglückendes Miteinander. Singles werden sicher fündig, in Partnerschaften blüht die Liebe wieder auf.

Gesundheit: Mars treibt Sie an, Saturn steht auf der Bremse. Das ist körperlich und für Ihre Nerven sehr herausfordernd. Reduzieren Sie Ihr Pensum und meiden Sie Unfallrisiken!

Beruf: Mars steht in Ihrem Zeichen und könnte Sie dazu verleiten, sich allzu kämpferisch zu geben. Keine gute Idee, denn Streitigkeiten können auch unangenehm eskalieren.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Es ist jetzt definitiv Zeit, ganz eng zusammenzurücken und ein klares Bekenntnis abzugeben. Ab 11.9. gibt es keine halben Sachen mehr. Die Belohnung: wahre Leidenschaft.

Gesundheit: Was tut Ihnen wirklich gut – sowohl körperlich als auch Ihrem Gefühlshaushalt? Denken Sie mal darüber nach und handeln Sie auch entsprechend: Zeit, sich zu verwöhnen!

Beruf: Im Zweifelsfall lieber einen Schritt zurück. Es geht um ausgewogene Lösungen. Mit etwas mehr diplomatischem Geschick lassen sich Widerstände viel eher überwinden.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Jetzt sollten Sie bereit sein, ohne Wenn und Aber ja zu sagen und ganz eng zusammenzurücken – ganz egal, ob mit einer neuen Liebe oder in einer bewährten Beziehung.

Gesundheit: Mars steht nach wie vor im Zeichen Krebs und daher tun Sie gut daran, Ihrer empfindlichen Verdauung mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Stellen Sie Ihre Ernährung um!

Beruf: Ein Monat, um neue Kontakte zu knüpfen und Kooperationen ins Auge zu fassen. Sehen Sie sich aber mögliche Partner genau an! Ein Kassasturz wäre jetzt auch sinnvoll.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Die emotionale Anspannung unter dem Krebs-Mars hält noch bis 28.9. Wenn Sie sich Fehler eingestehen und bewährte Nähe zulassen, wird ab dem 11.9. alles leichter.

Gesundheit: Mars und Saturn fordern Sie immer noch auf, besser auf Ihre Gesundheit und Ihren Energiehaushalt zu achten. Gesunde Ernährung und Schlaf sind jetzt besonders wichtig.

Beruf: Mars sorgt für Stress, aber mental sind Sie für Ihre Aufgaben gut gerüstet. Es ist auch mit interessanten Angeboten zu rechnen. Sie sollten nur alles sehr genau prüfen.

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Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Haben Sie endlich die richtige Balance zwischen Distanz und Nähe gefunden? Das könnte ab dem 11.9. mit inniger Zuneigung honoriert werden. Der Zusammenhalt wächst.

Gesundheit: Sie sind nach wie vor ein beeindruckendes Energiebündel. Da Venus ab 11.9. in Ihrem Zeichen steht, ist es auch ein sehr guter Monat, mehr für Ihre Attraktivität zu tun.

Beruf: Mars verleiht Ihren Ambitionen immer noch starken Rückenwind. Es ist aber sicher erfolgsträchtiger, kleine Abstriche zu machen und kompromissbereit zu handeln.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: An klaren Entscheidungen führt jetzt kein Weg vorbei. Sagen Sie laut und deutlich ja zum Miteinander und lassen Sie keinerlei Zweifel an Ihrer Loyalität aufkommen.

Gesundheit: Wie steht es um Ihre Ernährungsgewohnheiten? Mars lädt Sie jetzt dazu ein, diesbezüglich achtsamer zu werden. Bis 10.9. sollten Sie auch mehr für Ihre Schönheit tun.

Beruf: Teamwork und gewissenhafte Abstimmung sind für weitere Erfolge unerlässlich. Speziell ab dem 11.9. ist gründliche Planung wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Erwartet man zu viel von Ihnen? Wenn Sie bereit sind, einzulenken und sich zum Zusammenhalt bekennen, kann alles gut werden. Andernfalls könnte es das gewesen sein.

Gesundheit: Die Mars-Opposition, die Sie nachdrücklich auffordert, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, zieht sich noch bis 28.9. hin. Schalten Sie am besten in einem Urlaub komplett ab!

Beruf: Die Mars-Opposition sorgt immer noch für Widerstände und Stress. Vielleicht ist es an der Zeit, alles gründlicher zu prüfen und zu überdenken, Kassasturz inklusive.

Wassermann (21. Jänner – 19. Februar)

Liebe: Jetzt könnte es ziemlich ernst werden, wenn auch nicht in Ihrem Sinne. Spielen Sie also bloß nicht mit Gefühlen, Sie könnten sich die Finger ordentlich verbrennen.

Gesundheit: Bis 28.9. empfiehlt Ihnen Mars noch, sich bewusster Ihrer Selbstfürsorge zu widmen. Am besten in einem ausschließlich erholsamen Urlaub am Busen der Natur.

Beruf: Bis 10.9. funktionieren Kooperationen und Teamwork sehr gut. Da kommen Sie auch bei Bewerbungen an. Ab dem 11.9. sollten Sie aber Ihre Finanzgebarung reorganisieren.

Fische (20. Februar – 20. März)

Liebe: Sie sind immer noch sehr anhänglich. Seien Sie ein bisschen geduldiger, setzen Sie auf Zeit und drängen Sie nicht! Ab dem 11.9. kriegen Sie ohnehin, was Sie wollen.

Gesundheit: Mars ist Ihnen noch bis Ende des Monats sehr gewogen. Ein perfekter Monat, um mit neuen gesundheitlichen Vorsätzen durchzustarten. Zum Beispiel in Sachen Ernährung.

Beruf: Bis 10.9. sollten Sie lieber nicht beratungsresistent sein und Ihre Ansichten noch einmal überdenken. Wer sich mit anderen clever akkordiert, ist bestimmt erfolgreicher.

Neuer Monat, neue Möglichkeiten!