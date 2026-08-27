Gerda Rogers
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2026
Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.
Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers
Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.
- Liebe: Verständnis und Geduld! Einfühlungsvermögen verhindert Spannungen.
- Beruf: Gehen Sie auf Einwände ein! Ein Konsens ist für Ihre Absichten besser.
- Fitness: Schauen Sie besser auf sich und lassen Sie sich Zeit zum Nachdenken!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.
- Liebe: Lassen Sie etwas mehr Romantik aufkommen! Und lieber weniger reden!
- Beruf: Hilfsbereitschaft ist heute sehr willkommen und gut für den Teamgeist.
- Fitness: Stress ausschalten! Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihre Bedürfnisse!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.
- Liebe: Achten Sie auf Ihre Worte und Ihren Ton! Heute ist man sehr sensibel.
- Beruf: Räumen Sie Differenzen entgegenkommend aus und nicht rechthaberisch!
- Fitness: Es könnte turbulent werden. Schritt für Schritt und sehr konzentriert!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.
- Liebe: Sich den Wünschen des Partners zu fügen, kann für Entspannung sorgen.
- Beruf: Ideen geduldig vermitteln! Nehmen Sie sich mehr Zeit für Erklärungen!
- Fitness: Nicht stressen lassen! Überlegt vorzugehen ist heute besonders wichtig.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.
- Liebe: Große Worte sind nicht angebracht. Man braucht liebevolle Zuwendung.
- Beruf: Kümmern Sie sich aufmerksam um andere! Mit Taten, nicht mit Worten!
- Fitness: Gute Versorgung ist heute wichtig. Nicht nur physisch, auch seelisch!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.
- Liebe: Bloß keine Rechthaberei! Es geht heute nur um Gefühl und Verständnis.
- Beruf: Strategische Zurückhaltung ist geboten. Verkneifen Sie sich Kritik!
- Fitness: Muten Sie sich lieber weniger zu! Vertagen Sie, was länger Zeit hat!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.
- Liebe: Liebevoll und einfühlsam! Weichen Sie Diskussionen diplomatisch aus!
- Beruf: Ganz cool! Wer weniger redet, beugt Streit und Missverständnissen vor!
- Fitness: Ruhe bewahren und Stress vermeiden! Lieber langsam und konzentriert!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.
- Liebe: Man kommt heute sicher auf Sie zu. Zeigen Sie Ihre gefühlvolle Seite!
- Beruf: Kollegialität und Hilfsbereitschaft werden heute besonders geschätzt.
- Fitness: Gute Motivation. Gelassen und friedfertig fühlen Sie sich noch wohler.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.
- Liebe: Zeigen Sie viel Verständnis und halten Sie lieber etwas mehr Abstand!
- Beruf: Streit liegt in der Luft. Verzichten Sie auf Kritik und Diskussionen!
- Fitness: Regen Sie sich nicht auf! Gelassenheit tut Ihren Nerven sicher besser.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.
- Liebe: Feingefühl und emotionale Wärme, statt kühl und fordernd aufzutreten!
- Beruf: Mehr Vertrauen ins Miteinander! Stellen Sie eigene Ansprüche zurück!
- Fitness: Bewusste Entspannung! Haben Sie es schon mal mit Meditation probiert?
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.
- Liebe: Harmonisch kann es nur werden, wenn Sie sich sehr einfühlsam zeigen.
- Beruf: Hören Sie anderen sehr aufmerksam zu und urteilen Sie nicht voreilig!
- Fitness: Sie könnten etwas verwirrt sein. Tempo drosseln, konzentriert bleiben!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.
- Liebe: Erwartet man zu viel von Ihnen? Reagieren Sie gelassen und freundlich!
- Beruf: Die Verständigung ist mühsam. Sehen Sie daher von Diskussionen ab!
- Fitness: Heute ist es besser, intuitiv zu handeln, statt zu lange nachzudenken.
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