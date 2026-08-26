Der Vollmond am 28. August 2026 trifft diese 4 Sternzeichen extrem

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, doch das Universum hat noch eine Überraschung für uns parat. Am 28. August 2026 erwartet uns am Nachthimmel nicht nur ein Vollmond, sondern gleichzeitig eine partielle Mondfinsternis im Wasserzeichen Fische. Das stellt besonders das Leben von 4 Sternzeichen auf den Kopf.

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Vollmonde stehen in der Astrologie für Abschlüsse, den Höhepunkt eines Zyklus und das Loslassen. Wenn ein Vollmond jedoch mit einer Finsternis (Eclipse) zusammenfällt, kann sich diese Wirkung noch mehr verstärken. Das tiefgründige Zeichen Fische fordert uns dabei auf, die rosarote Brille abzusetzen, Illusionen hinter uns zu lassen und den Tatsachen ins Auge zu blicken. Besonders vier Sternzeichen spüren diese Umbrüche extrem intensiv. Gehören Sie dazu? Hier sind die Sternzeichen, deren Leben jetzt eine neue Richtung einschlägt:

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Fische (20. Februar – 20. März)

Da die Mondfinsternis direkt in Ihrem eigenen Zeichen stattfindet, stehen Sie im Mittelpunkt dieses kosmischen Spektakels. Es ist Zeit für ein Update Ihres Ichs. Alte Verhaltensmuster, toxische Verbindungen oder Selbstzweifel, die Sie die letzten Monate zurückgehalten haben, haben nun das Ende ihrer energetischen Lebensdauer erreicht. Sie fühlen sich rund um den 28. August vermutlich extrem erschöpft, rastlos oder emotional aufgewühlt. Das ist völlig normal. Nehmen Sie sich viel Zeit für Self-Care, schotten Sie sich ein wenig von den Energien anderer ab und vertrauen Sie darauf, dass das Universum gerade aufräumt, um Platz für Ihr wahres Schicksal zu machen.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Die Sonne steht in Ihrem Zeichen, was Ihnen Energie gibt, doch der Finsternis-Mond in den Fischen strahlt Sie von der genau gegenüberliegenden Seite des Tierkreises an. Für Sie, liebe Jungfrau, rückt bei diesem Event das Thema "Partnerschaft und Beziehungen" in den Fokus. Es ist gut möglich, dass Sie mit einem Menschen einen wichtigen Meilenstein erreichen oder endgültig realisieren, dass eine bestimmte Dynamik einfach nicht mehr funktioniert. Ihr Drang nach Ordnung und Perfektion bringt Ihnen jetzt nichts, Uranus sorgt ohnehin für Chaos. Lassen Sie sich auf die emotionale Tiefe ein und erlauben Sie es sich, sich auch mal verletzlich zu zeigen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Der Planet der Überraschungen, Uranus, befindet sich aktuell in Ihrem Zeichen und bildet zur Mondfinsternis eine starke Spannung. Machen Sie sich auf plötzliche Wendungen gefasst, insbesondere, wenn es um Ihre Karriere, Ihre Lebensziele oder Ihre Berufung geht. Vielleicht platzt ein fest eingeplantes Projekt, es gibt unvorhergesehene Konflikte im Job, oder aber es öffnet sich völlig überraschend eine neue Tür, mit der Sie im Traum nicht gerechnet hätten. Bleiben Sie so flexibel, wie Sie es als Luftzeichen ohnehin von Natur aus sind. Wehren Sie sich nicht gegen den Wandel, sondern reiten Sie die Welle.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Als letztes veränderliches Zeichen im Bunde werden auch Sie stark von der Finsternis-Energie herausgefordert. Bei Ihnen rücken Ihr Zuhause, Ihre familiären Wurzeln und Ihr privates Umfeld ins Rampenlicht. Möglicherweise werden tief vergrabene, familiäre Konflikte an die Oberfläche gespült, die nun endgültig geklärt werden müssen. Oder aber Sie verspüren den plötzlichen Drang, umzuziehen und sich einen neuen Rückzugsort aufzubauen. Dieser Vollmond drängt Sie dazu, herauszufinden, wo und bei wem Sie sich auf dieser Welt wirklich sicher und "zuhause" fühlen.