Gerda Rogers
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.08.2026
Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.
Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers
Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.
- Liebe: Aufmunternde Begegnungen, nette Flirts. Vor allem: Schöne Gespräche.
- Beruf: Interessante neue Kontakte? Finanzielle Fragen sehr sorgfältig klären!
- Fitness: Heute sind Sie wieder gut drauf. Tanken Sie Lebensfreude beim Sport!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.
- Liebe: Seien Sie flexibler und spontaner! Es geht darum, mehr Spaß zu haben.
- Beruf: Reiten Sie nicht auf kleinlichen Einwänden herum, seien Sie großzügig!
- Fitness: Verbesserte Konzentration. Guter Tag also für geistig Anspruchsvolles.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.
- Liebe: Achtsamer und rücksichtvoller! Vermeiden Sie sinnlose Aufregungen!
- Beruf: Informieren Sie sich geduldiger und bringen Sie auch Ihre Ideen ein!
- Fitness: Langsamer und sehr konzentriert vorgehen, um Hektik zu vermeiden!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.
- Liebe: Gehen Sie mehr aus sich heraus! Unternehmungslust kommt sehr gut an.
- Beruf: Geben Sie sich nicht zu misstrauisch, hören Sie sich neue Ideen an!
- Fitness: Mehr Action tut gut, aber ohne Stress. Das rechte Maß ist gefordert.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.
- Liebe: Geistige Anregung und interessante Gesprächspartner sind willkommen.
- Beruf: Heute haben Ihre Ideen viel Gewicht. Gut, um einen Konsens zu finden.
- Fitness: Nehmen Sie sich nicht zu viel vor! Lieber weniger und sehr fokussiert!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.
- Liebe: Einfach cool bleiben, statt sich unnötigerweise provoziert zu fühlen!
- Beruf: Bemühen Sie sich um Toleranz und Verständnis, statt zu kritisieren!
- Fitness: Strengen Sie sich nicht zu sehr an! Konzentration auf das Nötigste!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.
- Liebe: Sind Sie nicht ein bisschen überdreht? Maßvoller haben Sie mehr Spaß.
- Beruf: Hören Sie sich neue Ideen in Ruhe an, seien Sie aber etwas kritischer!
- Fitness: Verlangen Sie sich nicht zu viel ab! Genießen, statt sich zu stressen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.
- Liebe: Möglichst entspannt zur Sache! Man will sich ohnehin nur gut amüsieren.
- Beruf: Viel offener gegenüber neuen Ideen, Denkanstöße könnten sinnvoll sein!
- Fitness: Bewegung ist wichtig, körperlich und geistig. Aber fokussiert bleiben!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.
- Liebe: Punkten Sie mit Ihrem Charme, aber zeigen Sie sich auch einfühlsam!
- Beruf: Knüpfen Sie neue Geschäftskontakte! Guter Tag für Vorstellungstermine.
- Fitness: Die Motivation passt. Freundlichkeit bringt Ihnen positives Feedback.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.
- Liebe: Guter Tag, um über Gefühlsfragen zu reden. Aber geduldig und achtsam!
- Beruf: Toleranter und für alles offen! Denken Sie über neue Vorschläge nach!
- Fitness: Gönnen Sie sich mehr Spaß und Lebensfreude: Gut für Herz und Kopf!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.
- Liebe: Voller Fokus auf Ihr Gegenüber, um gemeinsam mehr Spaß zu haben!
- Beruf: Konzentrierte Gesprächsbereitschaft kann wichtige neue Impulse geben.
- Fitness: Wieder mehr geistige Frische und Motivation. Aber kleinere Schritte!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.
- Liebe: Heute könnte man sich etwas angriffslustig geben. Lieber cool bleiben!
- Beruf: Großzügiger, statt zu streiten! Gehen Sie mit Kritik konstruktiv um!
- Fitness: Viel ruhiger und überlegter zur Sache! Lassen Sie sich nicht drängen!
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