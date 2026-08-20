Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.08.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Aufmunternde Begegnungen, nette Flirts. Vor allem: Schöne Gespräche.

Aufmunternde Begegnungen, nette Flirts. Vor allem: Schöne Gespräche. Beruf: Interessante neue Kontakte? Finanzielle Fragen sehr sorgfältig klären!

Interessante neue Kontakte? Finanzielle Fragen sehr sorgfältig klären! Fitness: Heute sind Sie wieder gut drauf. Tanken Sie Lebensfreude beim Sport!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie flexibler und spontaner! Es geht darum, mehr Spaß zu haben.

Seien Sie flexibler und spontaner! Es geht darum, mehr Spaß zu haben. Beruf: Reiten Sie nicht auf kleinlichen Einwänden herum, seien Sie großzügig!

Reiten Sie nicht auf kleinlichen Einwänden herum, seien Sie großzügig! Fitness: Verbesserte Konzentration. Guter Tag also für geistig Anspruchsvolles.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Achtsamer und rücksichtvoller! Vermeiden Sie sinnlose Aufregungen!

Achtsamer und rücksichtvoller! Vermeiden Sie sinnlose Aufregungen! Beruf: Informieren Sie sich geduldiger und bringen Sie auch Ihre Ideen ein!

Informieren Sie sich geduldiger und bringen Sie auch Ihre Ideen ein! Fitness: Langsamer und sehr konzentriert vorgehen, um Hektik zu vermeiden!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Gehen Sie mehr aus sich heraus! Unternehmungslust kommt sehr gut an.

Gehen Sie mehr aus sich heraus! Unternehmungslust kommt sehr gut an. Beruf: Geben Sie sich nicht zu misstrauisch, hören Sie sich neue Ideen an!

Geben Sie sich nicht zu misstrauisch, hören Sie sich neue Ideen an! Fitness: Mehr Action tut gut, aber ohne Stress. Das rechte Maß ist gefordert.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Geistige Anregung und interessante Gesprächspartner sind willkommen.

Geistige Anregung und interessante Gesprächspartner sind willkommen. Beruf: Heute haben Ihre Ideen viel Gewicht. Gut, um einen Konsens zu finden.

Heute haben Ihre Ideen viel Gewicht. Gut, um einen Konsens zu finden. Fitness: Nehmen Sie sich nicht zu viel vor! Lieber weniger und sehr fokussiert!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Einfach cool bleiben, statt sich unnötigerweise provoziert zu fühlen!

Einfach cool bleiben, statt sich unnötigerweise provoziert zu fühlen! Beruf: Bemühen Sie sich um Toleranz und Verständnis, statt zu kritisieren!

Bemühen Sie sich um Toleranz und Verständnis, statt zu kritisieren! Fitness: Strengen Sie sich nicht zu sehr an! Konzentration auf das Nötigste!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sind Sie nicht ein bisschen überdreht? Maßvoller haben Sie mehr Spaß.

Sind Sie nicht ein bisschen überdreht? Maßvoller haben Sie mehr Spaß. Beruf: Hören Sie sich neue Ideen in Ruhe an, seien Sie aber etwas kritischer!

Hören Sie sich neue Ideen in Ruhe an, seien Sie aber etwas kritischer! Fitness: Verlangen Sie sich nicht zu viel ab! Genießen, statt sich zu stressen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Möglichst entspannt zur Sache! Man will sich ohnehin nur gut amüsieren.

Möglichst entspannt zur Sache! Man will sich ohnehin nur gut amüsieren. Beruf: Viel offener gegenüber neuen Ideen, Denkanstöße könnten sinnvoll sein!

Viel offener gegenüber neuen Ideen, Denkanstöße könnten sinnvoll sein! Fitness: Bewegung ist wichtig, körperlich und geistig. Aber fokussiert bleiben!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Punkten Sie mit Ihrem Charme, aber zeigen Sie sich auch einfühlsam!

Punkten Sie mit Ihrem Charme, aber zeigen Sie sich auch einfühlsam! Beruf: Knüpfen Sie neue Geschäftskontakte! Guter Tag für Vorstellungstermine.

Knüpfen Sie neue Geschäftskontakte! Guter Tag für Vorstellungstermine. Fitness: Die Motivation passt. Freundlichkeit bringt Ihnen positives Feedback.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Guter Tag, um über Gefühlsfragen zu reden. Aber geduldig und achtsam!

Guter Tag, um über Gefühlsfragen zu reden. Aber geduldig und achtsam! Beruf: Toleranter und für alles offen! Denken Sie über neue Vorschläge nach!

Toleranter und für alles offen! Denken Sie über neue Vorschläge nach! Fitness: Gönnen Sie sich mehr Spaß und Lebensfreude: Gut für Herz und Kopf!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Voller Fokus auf Ihr Gegenüber, um gemeinsam mehr Spaß zu haben!

Voller Fokus auf Ihr Gegenüber, um gemeinsam mehr Spaß zu haben! Beruf: Konzentrierte Gesprächsbereitschaft kann wichtige neue Impulse geben.

Konzentrierte Gesprächsbereitschaft kann wichtige neue Impulse geben. Fitness: Wieder mehr geistige Frische und Motivation. Aber kleinere Schritte!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.