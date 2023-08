So zocken uns die Banken ab

Strafgebühren, Spesen & Mini-Zinsen, aber Milliardengewinne

Banken-Stress. Die Wut auf die Banken steigt – so wie die Kreditzinsen, die in die Höhe schnellen. Seit vergangenem Sommer hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen neun Mal erhöht. Wer einen Fixzins-Kredit hat, den trifft das nicht. Aber in Österreich ist jeder zweite Kredit variabel verzinst. Die Banken haben in einer Not-Pressekonferenz jetzt Milderung versprochen (siehe unten), wollen Mahnspesen und Verzugszinsen streichen. „Das ist sicherlich nicht genug“ sagt Peter Kolba vom Verbraucherschutzverein (VKI) auf oe24.TV. Und: „Die Banken haben zu variabel verzinsten Krediten geraten.“

100 Milliarden. Die Banken in der Eurozone werden heuer 100 Milliarden Euro verdienen, weil sie Kundengelder bei der EZB zum Einlagenzins von 3,75 % veranlagen. Die Kunden selbst erhalten aber oft nur 0,1 % Zinsen auf ihre Konten. Wer sein Konto aber überzieht, zahlt schnell bis zu 14 Prozent – „fast schon Wucher“, so ein Experte.

Die Liste der Banken-Tricks: Aufgedeckt