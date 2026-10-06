Neumond am 10. Oktober 2026: Diese 4 Sternzeichen erleben einen Liebes-Neustart

Der Neumond am 10. Oktober 2026 steht im Zeichen der Waage und bringt frischen Wind in unser Leben. Besonders in Sachen Liebe, Harmonie und Neuanfänge wird jetzt alles auf den Prüfstand gestellt. Für vier Sternzeichen bedeutet diese Mondphase einen echten Wendepunkt.

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Am 10. Oktober 2026 wird es kosmisch spannend: Ein kraftvoller Neumond in der Waage läutet eine Zeit des Neubeginns ein. Jetzt ist der perfekte Moment, alte Muster hinter sich zu lassen, den Reset-Knopf zu drücken und sich ganz bewusst neue Ziele und Wünsche zu setzen.

Doch dieser Neumond hat es wirklich in sich. Da Liebesplanet Venus bereits seit dem 3. Oktober im Skorpion rückläufig ist, geht es jetzt um echten Tiefgang. Beziehungen werden verhandelt, toxische Verbindungen dürfen gehen und wahre Liebe bekommt die Chance, auf ein neues Level zu wachsen. Für diese vier Sternzeichen bringt der Waage-Neumond am 10. Oktober 2026 die größten Veränderungen:

Horoskop © Getty Images

Waage (24. September – 23. Oktober)

Dieser Neumond findet in Ihrem eigenen Zeichen statt und ist quasi Ihr ganz persönlicher, kosmischer Jahreswechsel. Sie haben in letzter Zeit vielleicht viel für andere zurückgesteckt, doch jetzt stehen Sie im Mittelpunkt. Die Sterne fordern Sie auf, endlich Grenzen zu ziehen. Ein Neustart in der Liebe, ein inneres Glow-up oder ein mutiger beruflicher Schritt, jetzt ist der Moment, um Ihre eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu setzen. Trauen Sie sich, kompromisslos Sie selbst zu sein.

Widder (21. März – 20. April)

Für Sie, lieber Widder, leuchtet dieser Neumond direkt in Ihr Haus der Partnerschaften. Die ausgleichende Waage-Energie ist der perfekte Gegenpol zu Ihrer feurigen, impulsiven Art. Egal, ob Sie Single sind oder in einer festen Beziehung stecken: Es wird sich etwas verändern. Singles könnten völlig unerwartet einer Person begegnen, die ihr Leben auf den Kopf stellt. Vergebene Widder haben jetzt die Chance, alte Konflikte durch offene und ehrliche Kommunikation beizulegen. Kompromisse einzugehen ist jetzt Ihr Super-Skill.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Skorpione spüren die aktuellen kosmischen Vibes besonders intensiv. Warum? Weil die rückläufige Venus gerade in Ihrem Zeichen weilt und alte Themen aufwühlt. Dieser Waage-Neumond zwingt Sie dazu, tief in Ihre Gefühlswelt abzutauchen. Vielleicht meldet sich plötzlich eine Liebelei aus der Vergangenheit, oder ungelöste Wunden reißen noch mal auf. Nutzen Sie die ausgleichende, klärende Energie des Neumonds, um endlich emotionalen Ballast abzuwerfen. Wenn Sie jetzt mutig loslassen, schaffen Sie Platz für authentische Verbindungen, die Ihnen wirklich guttun.

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Stier (21. April – 20. Mai)

Ihr Herrscherplanet ist ebenfalls die Venus, weshalb Sie die aktuellen Sternen-Schwingungen stark zu spüren bekommen. Während es bei den anderen viel um Liebesdinge geht, beleuchtet der Neumond in der Waage bei Ihnen vor allem Ihren Alltag, Ihre Werte und Ihre Routinen. Fühlen Sie sich in letzter Zeit gestresst oder aus dem Gleichgewicht gebracht? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihre Gewohnheiten umzukrempeln. Der Kosmos schenkt Ihnen die nötige Klarheit, um eine gesündere Work-Life-Balance zu finden. Investieren Sie in sich selbst, misten Sie aus und ordnen Sie Ihr Leben neu, es wird sich extrem befreiend anfühlen.