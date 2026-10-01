Oktober 2026: Ihr Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers

Star-Astrologin Gerda Rogers gewährt Ihnen einen exklusiven Blick in die Sterne. Erfahren Sie, was im Oktober auf Ihr Sternzeichen zukommt.

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Der Oktober 2026 hält für jedes Sternzeichen einzigartige Chancen und Herausforderungen bereit. Ob Liebe, Gesundheit oder beruflicher Erfolg: Erfahren Sie, was der Oktober für Sie bereithält und wie Sie die astrologischen Strömungen optimal nutzen können. Wir verraten, wie sich die Energie der Sterne auf Ihr Sternzeichen auswirkt.

Liebe, Gesundheit & Erfolg: Das Oktober-Monatshoroskop von Gerda Rogers

Oktober-Horoskop © Getty Images

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Alles oder nichts ist die Devise unter der Skorpion-Venus. Wenn Sie nur auf ein erotisches Abenteuer aus sind, könnte die Rechnung dafür sehr unangenehm ausfallen.

Gesundheit: Jupiter und Mars versorgen Sie jetzt wieder reichlich mit Energie. Regeneration sollte aber auch nicht zu kurz kommen. Lassen Sie sich auch mal gründlich durchchecken!

Beruf: Jupiter und Mars stacheln Ihre Entschlossenheit an, allerdings treffen Sie mit Ihren Ambitionen auf wenig Gegenliebe. Hören Sie auf andere, nehmen Sie sich Bedenkzeit.

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Wer sich gegen die totale Vereinnahmung zur Wehr gesetzt hat, sollte sich jetzt Zeit für sich selbst nehmen. Streiten Sie auch nicht, ziehen Sie sich einfach mal zurück!

Gesundheit: Sie haben sich hoffentlich gut regeneriert, denn Mars und Jupiter könnten den Stress jetzt ausufern lassen. Fuß vom Gas und vor allem gut auf Herz und Kreislauf achten!

Beruf: Ein sehr herausfordernder Monat, der Fingerspitzengefühl, Geduld und Diplomatie erfordert. Lassen Sie sich nicht zu schnellen Entscheidungen drängen, speziell ab 24.10.!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Bloß nicht zu selbstsüchtig unter dem abenteuerlustigen Löwe-Mars! Das könnte sich schneller rächen, als Sie denken. Es darauf ankommen zu lassen, ist keine gute Idee.

Gesundheit: Mars im Löwen, unterstützt von Jupiter, zeigt auch für Sie motivierende Wirkung an. Gönnen Sie sich ein bisschen Dolce Vita! Kreativität spendet auch viel Lebensfreude.

Beruf: Gründliche Planung und klare, fundierte Konzepte sind jetzt die wichtigsten Komponenten. Treffen Sie trotzdem ab dem 24.10. noch keine endgültigen Entscheidungen!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: An Zuneigung mangelt es bestimmt nicht. Haben Sie die Qual der Wahl? Vielleicht kommen Sie jetzt doch dahinter, dass Sie mit altbewährter Liebe am besten treffen.

Gesundheit: Jetzt geht alles wieder leichter, zumal Sie auch mental sehr stark sind. Venus tut Ihrem Aussehen ausgesprochen gut. Gelegenheit, Ihr Selbstwertgefühl aufzupolieren.

Beruf: Jetzt dürfen Sie ruhig selbstbewusster auftreten, zumal Sie auch auf Unterstützung zählen dürfen. Ihre Ideen kommen an und tragen Ihnen auch finanzielle Vorteile ein.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Versuchen Sie bloß nicht, das Kommando abzugeben. Das würde sehr schnell in aufreibende Machtkämpfe münden. Mit unbeugsamem Eigensinn gibt es nichts zu gewinnen.

Gesundheit: Mars steht in Ihrem Zeichen und verpasst Ihnen tollen Rückenwind. Dosieren Sie Ihr Tempo und Ihren Energieeinsatz vernünftig, damit es des Guten nicht zu viel wird!

Beruf: Finanzielle Vorsicht ist geboten. Es wäre gut, über Reserven zu verfügen – für den Fall, dass Sie Versäumnisse aus der Vergangenheit ab dem 24.10. unerwartet einholen.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Es könnte zu einem Tauziehen darum kommen, wer jetzt das Sagen hat. Besinnen Sie sich auf Ihre nüchterne, pragmatische Wesensart und gehen Sie entspannt damit um!

Gesundheit: Ein Monat, um sich wieder ein bisschen mehr Lebensfreude zu gönnen und sich nicht dauernd hetzen zu lassen. Mehr Zeit zum Nachdenken zu finden, täte Ihnen auch gut.

Beruf: Es wird jetzt Zeit, gründlicher und nachhaltiger zu planen und solide verankerte Konzepte zu entwickeln. Das braucht Zeit, und daher keine voreiligen Entscheidungen!

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Mars und Jupiter könnten neuen Übermut wecken. Wenn Sie sich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, könnten Sie sich damit das Leben schwerer machen, als Sie dachten.

Gesundheit: Jupiter und Mars sind Ihnen gewogen, daher geht es energetisch wieder aufwärts. Nehmen Sie sich auch Zeit, um über Korrekturen Ihrer Lebensgewohnheiten nachzudenken.

Beruf: Es wird Zeit, viel gründlicher nachzudenken und zu planen und sich vielleicht auch von unnötigen Belastungen zu lösen. Nur nicht zu leichtfertig: Überstürzen Sie nichts!

Oktober-Horoskop © Getty Images

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Ein erotisch brisanter Monat, der aber auch in heftige Auseinandersetzungen münden könnte. Wenn Sie bereit sind, sich zurückzunehmen, fahren Sie bestimmt besser.

Gesundheit: Durchschnaufen und endlich mal Ruhe geben, ist unter dem Mars-Quadrat die einzig richtige Devise. Körper und Nerven schonen, Fuß vom Gas und Aufregungen vermeiden!

Beruf: Ein sehr konfliktträchtiger Monat. Reiben Sie sich nicht in Konfrontationen auf, in denen es nichts zu gewinnen gibt, zumal finanziell größte Vorsicht geboten ist.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Jupiter und Mars stacheln jetzt Ihre Liebes- und Abenteuerlust wieder enorm an. Wer da nur auf der Suche nach Selbstbestätigung ist, könnte sich Probleme einhandeln.

Gesundheit: Unter dem Löwe-Mars sind Sie wieder ganz in Ihrem Element und kaum zu halten. Verschaffen Sie sich aber auch genügend Schlaf, um auch mental gut gerüstet zu sein.

Beruf: Mars und Jupiter verleihen Ihnen enormen Rückenwind. Werden Sie nur nicht leichtsinnig und nehmen Sie sich Zeit, alles genau zu kontrollieren, speziell ab dem 24.10.!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Gut, wenn Sie Ihre Einstellung einmal gründlich überdenken, ohne sich voreilig zu entscheiden. Auch in bewährten Beziehungen sind grundsätzliche Klärungen angesagt.

Gesundheit: Sie dürfen durchatmen und wieder mehr Lebensfreude genießen. Gönnen Sie sich etwas Besonderes als Entschädigung für all die Mühen und zur Stärkung Ihrer Motivation!

Beruf: Gehen Sie mit anderen achtsamer und kooperativer um, nehmen Sie Rücksicht auf deren Interessen! Überzogene Ansprüche und Eigensinn tun auch Ihren Finanzen nicht gut.

Wassermann (21. Jänner – 19. Februar)

Liebe: Gebundene, die sich zu viel herausgenommen haben, könnten jetzt die unerfreuliche Rechnung präsentiert bekommen. Es wäre gut, sich einsichtig und eher kleinlaut zu geben.

Gesundheit: Neue Herausforderungen und wohl zu viel Stress unter der Mars-Opposition. Überfordern Sie sich weder körperlich noch nervlich! Achten Sie auf Herz und Kreislauf!

Beruf: Eine sehr herausfordernde Phase, die auch wirtschaftlich sehr belastend werden könnte. Zeigen Sie sich einsichtig, arrangieren Sie sich, geben Sie sich nicht kämpferisch!

Fische (20. Februar – 20. März)

Liebe: Bis 25.10. sind Sie wieder ganz besonders begehrt. Passen Sie aber gut auf, dass man keine Spielchen mit Ihnen spielt. Daher möglichst selbstbewusst und souverän!

Gesundheit: Nach allem, was Sie geschafft haben, dürfen Sie ruhig mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen, auch das wird Ihnen guttun. Investieren Sie mehr in Ihre Attraktivität!

Beruf: Merkur ist Ihnen jetzt sehr gewogen: Sie denken und planen richtig. Nehmen Sie sich aber unter dem Löwe-Mars nicht zu viel vor, es darf auch mal ein Kompromiss sein.

Neuer Monat, neue Möglichkeiten!