Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.9.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Nicht an Grenzen rütteln! Klarheit und Sicherheit sind heute wichtig.

Nicht an Grenzen rütteln! Klarheit und Sicherheit sind heute wichtig. Beruf: Rechnen Sie nach und nehmen Sie es genauer mit finanziellen Fragen!

Rechnen Sie nach und nehmen Sie es genauer mit finanziellen Fragen! Fitness: Langsamer, um sich und andere nicht zu stressen! Geduld lohnt sich.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lassen Sie andere auf sich zukommen, freundlicher und auch offener!

Lassen Sie andere auf sich zukommen, freundlicher und auch offener! Beruf: Zu große finanzielle Herausforderungen? Seien Sie kompromissbereit!

Zu große finanzielle Herausforderungen? Seien Sie kompromissbereit! Fitness: Wenn Sie nicht auf stur schalten und flexibler sind, läuft es besser.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Mehr Abstand, um auf Grenzen zu achten! Und trotzdem loyal bleiben!

Mehr Abstand, um auf Grenzen zu achten! Und trotzdem loyal bleiben! Beruf: Gründlicher in wirtschaftlichen Fragen! Keine voreiligen Aktionen!

Gründlicher in wirtschaftlichen Fragen! Keine voreiligen Aktionen! Fitness: Langsamer und viel achtsamer! Setzen Sie sich einfache, klare Ziele.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ein bisschen cooler und nüchterner! Hören Sie mal auf Ihren Verstand!

Ein bisschen cooler und nüchterner! Hören Sie mal auf Ihren Verstand! Beruf: Vorrang für finanzielle Argumente. Überdenken Sie Investitionen noch!

Vorrang für finanzielle Argumente. Überdenken Sie Investitionen noch! Fitness: Vorrang für finanzielle Argumente. Überdenken Sie Investitionen noch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Mehr Abstand und viel respektvoller, es steht jetzt viel auf dem Spiel!

Mehr Abstand und viel respektvoller, es steht jetzt viel auf dem Spiel! Beruf: Kalkulieren Sie realistisch, um wirtschaftliche Risiken zu vermeiden!

Kalkulieren Sie realistisch, um wirtschaftliche Risiken zu vermeiden! Fitness: Fuß vom Gas nehmen und Tempo anpassen, bevor Sie sich übernehmen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Genießen Sie die Sympathien, seien Sie aber bereit, mehr zuzulassen!

Genießen Sie die Sympathien, seien Sie aber bereit, mehr zuzulassen! Beruf: Guter Tag, um Ihre organisatorische Kompetenz stärker einzubringen.

Guter Tag, um Ihre organisatorische Kompetenz stärker einzubringen. Fitness: Mehr Augenmerk auf Ihre Schönheitspflege! Lassen Sie sich beraten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Verstand und Gefühl im Gleichgewicht? Ohne Kompromisse geht es nicht.

Verstand und Gefühl im Gleichgewicht? Ohne Kompromisse geht es nicht. Beruf: Hören Sie auf kompetenten Rat, überdenken Sie finanzielle Fragen noch!

Hören Sie auf kompetenten Rat, überdenken Sie finanzielle Fragen noch! Fitness: Nehmen Sie sich mal weniger vor! Konzentration auf praktische Fragen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Etwas mehr Abstand einzuhalten, tut der Liebe bestimmt keinen Abbruch.

Etwas mehr Abstand einzuhalten, tut der Liebe bestimmt keinen Abbruch. Beruf: Teamwork braucht heute mehr Geduld und Disziplin. Ruhe bewahren!

Teamwork braucht heute mehr Geduld und Disziplin. Ruhe bewahren! Fitness: Auf kühlen Kopf kommt es an. Schalten Sie zurück, statt Gas zu geben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Nehmen Sie es gelassen, wenn man sich kühler und distanzierter gibt!

Nehmen Sie es gelassen, wenn man sich kühler und distanzierter gibt! Beruf: Wirtschaftliche und praktische Gesichtspunkte haben definitiv Vorrang.

Wirtschaftliche und praktische Gesichtspunkte haben definitiv Vorrang. Fitness: Zu innerer Ruhe zu kommen, ist am wichtigsten. Innehalten, durchatmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Ein wichtiger Tag, um die Vertrauensbasis mit Feingefühl zu festigen.

Ein wichtiger Tag, um die Vertrauensbasis mit Feingefühl zu festigen. Beruf: Mehr Teamgeist! Übergehen Sie andere nicht mit Ihren Ansprüchen!

Mehr Teamgeist! Übergehen Sie andere nicht mit Ihren Ansprüchen! Fitness: Mehr Teamgeist! Übergehen Sie andere nicht mit Ihren Ansprüchen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Klären Sie heute in Ruhe für sich, wieviel Nähe Sie zulassen können.

Klären Sie heute in Ruhe für sich, wieviel Nähe Sie zulassen können. Beruf: Zeit für einen Kassasturz! Strikte Planung wird zusehends wichtiger.

Zeit für einen Kassasturz! Strikte Planung wird zusehends wichtiger. Fitness: Zwischendurch immer wieder relaxen, um die Konzentration zu stärken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.