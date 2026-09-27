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KW 40

Das sollten Sie in der Woche vom 28. September bis 4. Oktober laut Mondkalender tun

Vollmond am dunklen Himmel, eingerahmt von unscharfen Silhouetten von Bäumen und Ästen.
© Getty Images/500px Plus
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 28.9. - 4.10.

Montag - 28. September 2026

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Bei Kopfschmerzen sind oft die Genussmittel schuld. Lassen Sie sich eine Kopfmassage machen. Reinigende Gesichtsmasken werden ihr Ziel nicht verfehlen.

Dienstag - 29. September 2026

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Das heutige Datum neigt zu Streitigkeiten. Sturheit in den Griff bekommen! Bei kaltem Wetter besser den Halsbereich gut schützen.

Mittwoch - 30. September 2026

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Heute ist ein guter Tag, um Pläne zu schmieden. Hals und Dekolleté sollten heute verwöhnt werden. Die Stimmbänder nicht überstrapazieren.

Donnerstag - 1. Oktober 2026

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

An Zwillinge kann man sich oft nicht lange konzentrieren und beginnt viele Sachen gleichzeitig. Wenn man das weiß, kann man besser planen.

Freitag - 2. Oktober 2026

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Gymnastik für Arme, Hände und Schulterbereich bringt heute mehr. Alle Reinigungsarbeiten gehen schneller und halten länger an.

Samstag - 3. Oktober 2026

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Gute Tage, um seelischen Ballast loszuwerden. Bei Müdigkeit mehr Weiß tragen oder meditieren. Spaziergänge an der frischen Luft öffnen die Lunge.

Sonntag - 4. Oktober 2026

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Rauchen schadet dieser Tage mehr denn je. Viele Menschen versuchen  aufzuhören, doch ohne Erfolg. Bei Neumond am kommenden Samstag wird es klappen.

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