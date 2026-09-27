Das sollten Sie in der Woche vom 28. September bis 4. Oktober laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 28.9. - 4.10.

Montag - 28. September 2026

Mond nimmt ab

Widder

Bei Kopfschmerzen sind oft die Genussmittel schuld. Lassen Sie sich eine Kopfmassage machen. Reinigende Gesichtsmasken werden ihr Ziel nicht verfehlen.

Dienstag - 29. September 2026

Mond nimmt ab

Stier

Das heutige Datum neigt zu Streitigkeiten. Sturheit in den Griff bekommen! Bei kaltem Wetter besser den Halsbereich gut schützen.

Mittwoch - 30. September 2026

Mond nimmt ab

Stier

Heute ist ein guter Tag, um Pläne zu schmieden. Hals und Dekolleté sollten heute verwöhnt werden. Die Stimmbänder nicht überstrapazieren.

Donnerstag - 1. Oktober 2026

Mond nimmt ab

Zwillinge

An Zwillinge kann man sich oft nicht lange konzentrieren und beginnt viele Sachen gleichzeitig. Wenn man das weiß, kann man besser planen.

Freitag - 2. Oktober 2026

Mond nimmt ab

Zwillinge

Gymnastik für Arme, Hände und Schulterbereich bringt heute mehr. Alle Reinigungsarbeiten gehen schneller und halten länger an.

Samstag - 3. Oktober 2026

Mond nimmt ab

Krebs

Gute Tage, um seelischen Ballast loszuwerden. Bei Müdigkeit mehr Weiß tragen oder meditieren. Spaziergänge an der frischen Luft öffnen die Lunge.

Sonntag - 4. Oktober 2026

Mond nimmt ab

Krebs

Rauchen schadet dieser Tage mehr denn je. Viele Menschen versuchen aufzuhören, doch ohne Erfolg. Bei Neumond am kommenden Samstag wird es klappen.