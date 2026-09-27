KW 40
Das sollten Sie in der Woche vom 28. September bis 4. Oktober laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 28.9. - 4.10.
Montag - 28. September 2026
- Mond nimmt ab
- Widder
Bei Kopfschmerzen sind oft die Genussmittel schuld. Lassen Sie sich eine Kopfmassage machen. Reinigende Gesichtsmasken werden ihr Ziel nicht verfehlen.
Dienstag - 29. September 2026
- Mond nimmt ab
- Stier
Das heutige Datum neigt zu Streitigkeiten. Sturheit in den Griff bekommen! Bei kaltem Wetter besser den Halsbereich gut schützen.
Mittwoch - 30. September 2026
- Mond nimmt ab
- Stier
Heute ist ein guter Tag, um Pläne zu schmieden. Hals und Dekolleté sollten heute verwöhnt werden. Die Stimmbänder nicht überstrapazieren.
Donnerstag - 1. Oktober 2026
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
An Zwillinge kann man sich oft nicht lange konzentrieren und beginnt viele Sachen gleichzeitig. Wenn man das weiß, kann man besser planen.
Freitag - 2. Oktober 2026
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
Gymnastik für Arme, Hände und Schulterbereich bringt heute mehr. Alle Reinigungsarbeiten gehen schneller und halten länger an.
Samstag - 3. Oktober 2026
- Mond nimmt ab
- Krebs
Gute Tage, um seelischen Ballast loszuwerden. Bei Müdigkeit mehr Weiß tragen oder meditieren. Spaziergänge an der frischen Luft öffnen die Lunge.
Sonntag - 4. Oktober 2026
- Mond nimmt ab
- Krebs
Rauchen schadet dieser Tage mehr denn je. Viele Menschen versuchen aufzuhören, doch ohne Erfolg. Bei Neumond am kommenden Samstag wird es klappen.
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