Für 4 Sternzeichen wird der September-Vollmond zum Wendepunkt

Der Vollmond am 26. September 2026 bringt eine besonders intensive Energie mit sich. Im feurigen Widder rückt er verdrängte Wünsche, persönliche Grenzen und große Entscheidungen in den Mittelpunkt. Vier Sternzeichen spüren seinen Einfluss jetzt besonders deutlich.

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Kaum hat der Herbst offiziell begonnen, kündigt sich bereits das nächste kosmische Highlight an: Am Samstag, den 26. September 2026, erreicht der Mond um 18.49 Uhr seinen Höhepunkt. Da es sich um den Vollmond handelt, der der herbstlichen Tagundnachtgleiche am nächsten liegt, wird er traditionell auch als Erntemond bezeichnet.

Seinen Namen verdankt der Erntemond einer Zeit, in der sein helles Licht den Menschen ermöglichte, auch nach Sonnenuntergang noch auf den Feldern zu arbeiten. Doch nicht nur astronomisch ist dieser Vollmond besonders. Astrologisch steht er im temperamentvollen Zeichen Widder – und entfacht damit eine Energie, die sich kaum ignorieren lässt.

Das macht den September-Vollmond so besonders

Der Widder steht für Mut, Eigenständigkeit, Aufbruch und den Wunsch, den eigenen Weg zu gehen. Ihm gegenüber befindet sich die Sonne im harmoniebedürftigen Zeichen Waage. Dadurch entsteht eine zentrale Frage: Wo passen wir uns an, obwohl wir längst etwas anderes wollen?

Der Vollmond kann deutlich machen, an welchen Stellen wir zu viele Kompromisse eingegangen sind oder unsere Bedürfnisse zurückgestellt haben. Gefühle, die bisher unter der Oberfläche lagen, könnten plötzlich mit voller Kraft hervortreten.

Gleichzeitig befindet sich der Mond in unmittelbarer Nähe zu Neptun. Der Planet steht in der Astrologie für Intuition, Sehnsucht und Fantasie – aber auch für Illusionen und Selbsttäuschung. Was sich im ersten Moment wie eine große Erkenntnis anfühlt, sollte deshalb nicht sofort zu einer überstürzten Entscheidung führen. Dieser Vollmond liefert wichtige Hinweise, doch nicht unbedingt schon sämtliche Antworten.

Besonders intensiv wirkt seine Energie auf die vier kardinalen Sternzeichen:

Widder

Waage

Krebs

Steinbock

Der September Vollmond beeinflusst 4 Sternzeichen besonders © Getty Images

Widder: Jetzt geht es nur um Sie

Für Widder findet der Vollmond im eigenen Zeichen statt – entsprechend stark dürfte er sich bemerkbar machen. In den vergangenen Wochen haben Sie möglicherweise versucht, es allen recht zu machen oder sich stärker nach anderen zu richten, als Ihnen lieb war. Nun drängen die eigenen Wünsche mit Macht zurück ins Bewusstsein.

Der Vollmond kann einen persönlichen Wendepunkt markieren: Sie erkennen, was Sie wirklich wollen, wie Sie wahrgenommen werden möchten und welche Version Ihrer selbst Sie hinter sich lassen müssen. Auch eine Entscheidung, die lange vertagt wurde, könnte plötzlich unausweichlich erscheinen.

Trotzdem gilt: Handeln Sie mutig, aber nicht impulsiv. Nicht jeder emotionale Gedanke muss sofort ausgesprochen und nicht jede Brücke endgültig abgebrochen werden.

Waage: Beziehungen kommen auf den Prüfstand

Als Gegenzeichen des Widders steht die Waage besonders stark unter dem Einfluss dieses Vollmonds. Während sich Widder auf das Ich konzentriert, sucht die Waage nach dem Wir. Genau dieses Gleichgewicht könnte jetzt ins Wanken geraten.

In Partnerschaften, Freundschaften oder beruflichen Kooperationen zeigt sich, ob Geben und Nehmen tatsächlich ausgeglichen sind. Vielleicht merken Sie, dass Sie Ihre eigenen Bedürfnisse zu oft zurückgestellt haben, um Konflikte zu vermeiden. Ebenso kann eine Verbindung jetzt einen neuen, verbindlicheren Status erreichen.

Der Vollmond verlangt Ehrlichkeit. Harmonie um jeden Preis funktioniert nicht länger – echte Nähe entsteht nur dort, wo auch unangenehme Wahrheiten ausgesprochen werden dürfen.

Krebs: Im Beruf zeichnet sich eine Entscheidung ab

Krebse könnten den Vollmond vor allem in ihrer Karriere und ihrer öffentlichen Rolle spüren. Ein berufliches Projekt erreicht möglicherweise seinen Höhepunkt, eine wichtige Entscheidung steht an oder Sie erhalten plötzlich jene Anerkennung, auf die Sie lange hingearbeitet haben.

Gleichzeitig kann sich die Frage stellen, ob Ihr aktueller Weg noch mit Ihren persönlichen Bedürfnissen vereinbar ist. Mehr Verantwortung klingt verlockend, darf aber nicht dauerhaft auf Kosten von Privatleben und emotionaler Sicherheit gehen.

Lassen Sie sich nicht ausschließlich von Erwartungen anderer leiten. Der Vollmond erinnert Sie daran, dass beruflicher Erfolg nur dann erfüllend ist, wenn er auch zu Ihrem Leben passt.

Steinbock: Zu Hause muss sich etwas verändern

Für Steinböcke richtet sich der Blick auf Familie, Zuhause und innere Sicherheit. Alte Spannungen oder unausgesprochene Themen könnten erneut auftauchen – nicht um Sie zu belasten, sondern damit endlich eine Lösung gefunden werden kann.

Vielleicht verspüren Sie den Wunsch, umzuziehen, Ihre Wohnsituation zu verändern oder sich stärker von familiären Erwartungen abzugrenzen. Auch emotionale Muster aus der Vergangenheit lassen sich jetzt deutlicher erkennen.

Sie müssen nicht immer alles kontrollieren oder allein tragen. Dieser Vollmond lädt Sie dazu ein, Verletzlichkeit zuzulassen und einen Ort zu schaffen, an dem Sie sich nicht beweisen müssen.

Am 26. September 2026 leuchtet der Vollmond um 18:49 Uhr am Nachthimmel © Getty Images

Die wichtigste Botschaft des Vollmonds

Der September-Vollmond bringt Klarheit darüber, wo wir uns selbst verloren haben. Er fordert dazu auf, persönliche Wünsche ernst zu nehmen, Grenzen klarer zu ziehen und nicht länger aus reiner Gewohnheit an Situationen festzuhalten.

Weil Neptun gleichzeitig für eine gewisse Unschärfe sorgt, sollten endgültige Entscheidungen jedoch nicht aus einem kurzen emotionalen Hoch heraus getroffen werden. Manchmal besteht der mutigste Schritt nicht darin, sofort zu handeln – sondern sich zunächst ehrlich einzugestehen, was man wirklich möchte.