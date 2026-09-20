KW 39
Das sollten Sie in der Woche vom 21. bis 27. September laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 21.9. - 27.9.
Montag - 21. September 2026
- Mond nimmt zu
- Steinbock
Nicht nur die Gesichtspflege sollte berücksichtigt werden. Der ganze Körper verdient Verwöhnung. Was noch an Steinbock gut ist? Gezielte Wirbelsäulengymnastik
Dienstag - 22. September 2026
- Mond nimmt zu
- Wassermann
Langes Stehen und Sitzen möglichst verhindern. Und heute fette Speisen zumindest am Abend meiden – das könnte zu Schlaflosigkeit führen!
Mittwoch - 23. September 2026
- Mond nimmt zu
- Wassermann
An Wassermann haben Sie die Chance, zu enge Schuhe zu weiten. Fast alle haben solche Exemplare zu Hause, weil sie einfach zu schön waren.
Donnerstag - 24. September 2026
- Mond nimmt zu
- Wassermann
Bei Flügen zwischendurch aufstehen. Beobachten Sie, ob Sie tierische oder pflanzliche Fette besser vertragen. Radfahren beugt Krampfadern vor.
Freitag - 25. September 2026
- Mond nimmt zu
- Fische
So kurz vor Vollmond verträgt man Alkohol schlechter. Heute sind die Menschen dünnhäutiger. Kalte Füße können eine Erkältung auslösen.
Samstag - 26. September 2026
- Vollmond
- Widder
Warme Füße beugen einer Blasenentzündung vor. Langes Stehen kann heute belastend sein. Grüne Salate zur Zeit auf keinen Fall vernachlässigen!
Sonntag - 27. September 2026
- Mond nimmt ab
- Widder
An Widder kommt es vermehrt zu starken Kopf schmerzen. Passen Sie an Widder deshalb auf, dass Sie keine Genussmittel zu sich nehmen.
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