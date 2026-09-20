Das sollten Sie in der Woche vom 21. bis 27. September laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 21.9. - 27.9.

Montag - 21. September 2026

Mond nimmt zu

Steinbock

Nicht nur die Gesichtspflege sollte berücksichtigt werden. Der ganze Körper verdient Verwöhnung. Was noch an Steinbock gut ist? Gezielte Wirbelsäulengymnastik

Dienstag - 22. September 2026

Mond nimmt zu

Wassermann

Langes Stehen und Sitzen möglichst verhindern. Und heute fette Speisen zumindest am Abend meiden – das könnte zu Schlaflosigkeit führen!

Mittwoch - 23. September 2026

Mond nimmt zu

Wassermann

An Wassermann haben Sie die Chance, zu enge Schuhe zu weiten. Fast alle haben solche Exemplare zu Hause, weil sie einfach zu schön waren.

Donnerstag - 24. September 2026

Mond nimmt zu

Wassermann

Bei Flügen zwischendurch aufstehen. Beobachten Sie, ob Sie tierische oder pflanzliche Fette besser vertragen. Radfahren beugt Krampfadern vor.

Freitag - 25. September 2026

Mond nimmt zu

Fische

So kurz vor Vollmond verträgt man Alkohol schlechter. Heute sind die Menschen dünnhäutiger. Kalte Füße können eine Erkältung auslösen.

Samstag - 26. September 2026

Vollmond

Widder

Warme Füße beugen einer Blasenentzündung vor. Langes Stehen kann heute belastend sein. Grüne Salate zur Zeit auf keinen Fall vernachlässigen!

Sonntag - 27. September 2026

Mond nimmt ab

Widder

An Widder kommt es vermehrt zu starken Kopf schmerzen. Passen Sie an Widder deshalb auf, dass Sie keine Genussmittel zu sich nehmen.