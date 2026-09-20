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KW 39

Das sollten Sie in der Woche vom 21. bis 27. September laut Mondkalender tun

Vollmond spiegelt sich nachts auf ruhigem Wasser, umgeben von Wolken und dunklem Himmel.
© Getty Images
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 21.9. - 27.9.

Montag - 21. September 2026

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Nicht nur die Gesichtspflege sollte berücksichtigt werden. Der ganze Körper verdient Verwöhnung. Was noch an Steinbock gut ist? Gezielte Wirbelsäulengymnastik

Dienstag - 22. September 2026

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Langes Stehen und Sitzen möglichst verhindern. Und heute fette Speisen zumindest am Abend meiden – das könnte zu Schlaflosigkeit führen!

Mittwoch - 23. September 2026

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

An Wassermann haben Sie die Chance, zu enge Schuhe zu weiten. Fast alle haben solche Exemplare zu Hause, weil sie einfach zu schön waren.

Donnerstag - 24. September 2026

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Bei Flügen zwischendurch aufstehen. Beobachten Sie, ob Sie tierische oder pflanzliche Fette besser vertragen. Radfahren beugt Krampfadern vor.

Freitag - 25. September 2026

  • Mond nimmt zu
  • Fische

So kurz vor Vollmond verträgt man Alkohol schlechter. Heute sind die Menschen dünnhäutiger. Kalte Füße können eine Erkältung auslösen.

Samstag - 26. September 2026

  • Vollmond
  • Widder

Warme Füße beugen einer Blasenentzündung vor. Langes Stehen kann heute belastend sein. Grüne Salate zur Zeit auf keinen Fall vernachlässigen!

Sonntag - 27. September 2026

  • Mond nimmt ab
  • Widder

An Widder kommt es vermehrt zu starken Kopf schmerzen. Passen Sie an Widder deshalb auf, dass Sie keine Genussmittel zu sich nehmen.

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