Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.9.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Vorsichtiger! Zu viel Emotion könnte schnell in Ernüchterung münden.

Vorsichtiger! Zu viel Emotion könnte schnell in Ernüchterung münden. Beruf: Gehen Sie auf andere einfühlsam ein, statt herausfordernd aufzutreten!

Gehen Sie auf andere einfühlsam ein, statt herausfordernd aufzutreten! Fitness: Hetzen Sie sich heute nicht! Ruhig bleiben, Aufmerksamkeit schärfen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Beziehungsfragen behutsam klären! Nicht streiten, vernünftig bleiben!

Beziehungsfragen behutsam klären! Nicht streiten, vernünftig bleiben! Beruf: Eigensinn loslassen! Es ist sicher klüger, sich nachgiebig zu zeigen.

Eigensinn loslassen! Es ist sicher klüger, sich nachgiebig zu zeigen. Fitness: Es könnte sehr anstrengend werden. Einfach mit dem Strom schwimmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Man braucht mehr Tiefgang. Wer das nicht kann, sollte Abstand halten.

Man braucht mehr Tiefgang. Wer das nicht kann, sollte Abstand halten. Beruf: Gründlicher und kooperativer, statt auf schnelle Lösungen zu drängen!

Gründlicher und kooperativer, statt auf schnelle Lösungen zu drängen! Fitness: Nehmen Sie sich die nötige Zeit, um sich bewusster zu regenerieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Mond und Mars fördern Ihre Entschlossenheit. Zeit daher, ja zu sagen!

Mond und Mars fördern Ihre Entschlossenheit. Zeit daher, ja zu sagen! Beruf: Man hat Verständnis für Ihre Wünsche. Seien auch Sie entgegenkommend!

Man hat Verständnis für Ihre Wünsche. Seien auch Sie entgegenkommend! Fitness: Körperlich sind Sie gut gerüstet. Nervenbelastungen jedoch vermeiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Ganz cool bleiben! Impulsive Aktionen könnten Konflikte provozieren.

Ganz cool bleiben! Impulsive Aktionen könnten Konflikte provozieren. Beruf: Keine Machtkämpfe! Wer Widerstand aufgibt, ist sicher besser beraten.

Keine Machtkämpfe! Wer Widerstand aufgibt, ist sicher besser beraten. Fitness: Setzen Sie sich nicht zu viel Druck aus! Kreislauf und Nerven schonen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Mehr Gefühl einzubringen, ist heute wichtig. Leidenschaft ist gefragt.

Mehr Gefühl einzubringen, ist heute wichtig. Leidenschaft ist gefragt. Beruf: Allzu einfache Lösungen sind nicht der Weg. Gründlicher nachdenken!

Allzu einfache Lösungen sind nicht der Weg. Gründlicher nachdenken! Fitness: Achten Sie heute gut auf Ihre Ernährung! Sehr empfindliche Verdauung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Erwartet man zu viel von Ihnen? Überdenken Sie Ihre Haltung lieber!

Erwartet man zu viel von Ihnen? Überdenken Sie Ihre Haltung lieber! Beruf: Sich auf kluge Kompromisslösungen zu einigen, benötigt mehr Geduld.

Sich auf kluge Kompromisslösungen zu einigen, benötigt mehr Geduld. Fitness: Nur nicht wieder zu viel des Guten! Sie brauchen mehr Erholungspausen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Einfach selbstbewusst zur Sache, packen Sie Ihre Chancen am Schopf!

Einfach selbstbewusst zur Sache, packen Sie Ihre Chancen am Schopf! Beruf: Hören Sie auch auf andere, statt Ihren Willen radikal durchzusetzen!

Hören Sie auch auf andere, statt Ihren Willen radikal durchzusetzen! Fitness: Heute sind Sie kaum zu biegen und jeder Herausforderung gewachsen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Hin und her gerissen zwischen Nähe und Distanz? Lassen Sie sich Zeit!

Hin und her gerissen zwischen Nähe und Distanz? Lassen Sie sich Zeit! Beruf: Planen Sie lieber etwas gründlicher und überprüfen Sie alles genauer!

Planen Sie lieber etwas gründlicher und überprüfen Sie alles genauer! Fitness: Es wäre klug, Ihr Tempo zu drosseln und dafür aufmerksamer zu sein.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Es ist höchste Zeit, mehr Nähe zuzulassen, dann lösen sich Spannungen.

Es ist höchste Zeit, mehr Nähe zuzulassen, dann lösen sich Spannungen. Beruf: Gründlicher nachdenken! Schnelle Entscheidungen sind heute nicht gut.

Gründlicher nachdenken! Schnelle Entscheidungen sind heute nicht gut. Fitness: Alles ein bisschen leichter. Werden Sie trotzdem nicht leichtsinnig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Kann man sich auf Sie verlassen? Seien Sie ohne zu zögern zur Stelle!

Kann man sich auf Sie verlassen? Seien Sie ohne zu zögern zur Stelle! Beruf: Keine Ausreden! Herausforderungen sind nur mit Disziplin zu meistern.

Keine Ausreden! Herausforderungen sind nur mit Disziplin zu meistern. Fitness: Langsamer und aufmerksamer! Richten Sie Ihren Fokus auf Wesentliches!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.