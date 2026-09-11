Astro-Woche
12.9. – 18.9.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
GR
von Gerda Rogers
Ihr MADONNA-Horoskop (12.9. – 18.9.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: In Verbindung mit Mars verlangt Venus jetzt unbedingten Zusammenhalt: Ein echter Prüfstein für Beziehungen. Besser, Sie rütteln nicht an Bewährtem!
- Gesundheit: Abschalten am Weekend! Schönheitspflege ist von Montag bis Mittwoch dran. Stimmungshoch ab Freitag.
- Beruf: Schwieriges Verhandlungsklima. Versuchen Sie erst, Verbündete für Ihre Anliegen zu finden!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Lassen Sie sich von der Venus-Opposition nicht verunsichern und Eifersucht aus dem Spiel! Stärken Sie den Zusammenhalt, durch Hingabe ohne Vorbehalt.
- Gesundheit: Schalten Sie von Montag bis Mittwoch ein wenig zurück und tun Sie dafür mehr für Ihre Attraktivität!
- Beruf: Jetzt sind in finanziellen Fragen Vorsicht und Sparsamkeit angesagt. Kalkulieren Sie genau!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Richten Sie den Fokus Ihrer Gefühle ausschließlich auf Ihr Gegenüber, ohne nebenher herumzuflirten! Eifersucht könnte ab Montag vehement ausfallen.
- Gesundheit: Unter dem Waage-Merkur sind Sie mental stark wie selten zuvor. Glückwunsch zu Ihrer Konzentration!
- Beruf: Kompromisse sind unerwünscht, ohne geht es aber nicht. Da ist taktisches Geschick gefragt.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Ihre Liebesoffensive ist ab Montag erwünscht, da erwartet man Sie sehnlichst – speziell bis Mittwoch. Nur keine Diskussionen, lassen Sie Taten sprechen!
- Gesundheit: Sie sind stark und wirken äußerst attraktiv. Schonen Sie aber Ihre Nerven, besonders am Wochenende!
- Beruf: Machen Sie etwas weniger Druck, auch wenn man Sie unterstützt. Seien Sie kompromissbereit!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Die Zeit der spielerischen Liebe ist vorbei, man sehnt sich nach unverbrüchlichem Zusammenhalt. Zweifel an Ihrer Loyalität könnten in Krisen münden.
- Gesundheit: Schauen Sie jetzt besser auf Ihre Gesundheit und schränken Sie sich in Ihrer Lebensweise etwas ein!
- Beruf: Im Umgang mit anderen und auch finanziell ist Vorsicht geboten. Bleiben Sie diplomatisch!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Hören Sie auf, die Liebe zu bekopfen und geben Sie sich vorbehaltlos Ihren Gefühlen hin. Exklusive Loyalität und Hingabe sind die Kriterien, die zählen.
- Gesundheit: Nutzen Sie Ihre Energie auch, um mehr Zeit auf Ihre Schönheit zu verwenden. Schongang ab Donnerstag!
- Beruf: Man stellt ziemlich große Ansprüche. Sorgen Sie für vernünftige und maßvolle Lösungen!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Gutes Wochenende für Aussprachen. Lieber mal einen Schritt zurück und vor allem einfühlsamer, dann lässt sich das Miteinander festigen und vertiefen.
- Gesundheit: Denken und Handeln sind schwer unter einen Hut zu bringen. Cool und vor allem konzentriert bleiben!
- Beruf: Wenn Sie sich den Vorgaben anpassen und konstruktiv mitwirken, profitieren Sie finanziell!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Der Erfüllung Ihrer Sehnsüchte sind kaum noch Grenzen gesetzt. Seien Sie in Ihren Ansprüchen trotzdem ein wenig vernünftiger und kompromissbereiter!
- Gesundheit: Von Montag bis Mittwoch sind Sie wieder ein Energiebündel und dazu noch außergewöhnlich attraktiv.
- Beruf: Wenn Sie etwas diplomatischer argumentieren, fällt es Ihnen leicht, andere zu überzeugen.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Rücken Sie näher und lassen Sie sich nicht von Versuchungen ablenken! Jetzt gibt es nur alles oder nichts. Lassen Sie daher keine Zweifel aufkommen!
- Gesundheit: Venus empfiehlt Ihnen, besser auf die Nachhaltigkeit Ihrer Körper- und Schönheitspflege zu achten.
- Beruf: Sorgsam erarbeitete Konzepte wirken überzeugend. Mit Präsentation bis Donnerstag zuwarten!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Schluss mit Diskussionen, jetzt geht es ausschließlich um glasklare Bekenntnisse. Im Zweifel lieber einen Schritt zurück und ein Ja zum Miteinander!
- Gesundheit: Absoluter Schongang am Wochenende, vor allem Ihren Nerven zuliebe. Die sind jetzt Ihre Schwachstelle.
- Beruf: Gehen Sie Streit aus dem Weg! Wer pflichtbewusst mitwirkt profitiert zumindest finanziell.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Wenn Sie es ernst meinen, sollten Sie das unmissverständlich zeigen und sich ohne Wenn und Aber auf Ihr Gegenüber einlassen, sonst wird es kritisch.
- Gesundheit: Passen Sie gut auf, dass Sie Herz und Kreislauf nicht überfordern, speziell von Montag bis Mittwoch!
- Beruf: Legen Sie sich nicht mit anderen an, das könnte sich auch finanziell nachteilig auswirken!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Erfüllen Sie sich von Montag bis Mittwoch Ihre Herzenswünsche, da gibt es Romantik pur! Lassen Sie sich ab Donnerstag aber nicht wieder verunsichern!
- Gesundheit: Sie sind schön, stark und selbstbewusst. Genießen Sie die positive Resonanz und verwöhnen Sie sich!
- Beruf: Erfolg auf der ganzen Linie, auch finanziell! Trotzdem etwas maßvoller in Ihren Ansprüchen!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90
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