Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 11.09.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Zeit für einen neuen, verbindlichen Anlauf. Was sagt der Verstand?

Zeit für einen neuen, verbindlichen Anlauf. Was sagt der Verstand? Beruf: Miteinander zu reden wird wichtiger. Aber vernünftig, nicht impulsiv!

Miteinander zu reden wird wichtiger. Aber vernünftig, nicht impulsiv! Fitness: Die Stimmung ändert sich. Da ist es wichtig, kühlen Kopf zu bewahren.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Sie könnten unter Druck geraten. Ruhe bewahren und besser zuhören!

Sie könnten unter Druck geraten. Ruhe bewahren und besser zuhören! Beruf: Konfrontation liegt in der Luft. Ganz sachlich, nicht rechthaberisch!

Konfrontation liegt in der Luft. Ganz sachlich, nicht rechthaberisch! Fitness: Heute kommt es darauf an, ruhig zu bleiben. Ja nicht stressen lassen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Eine kleine Auszeit wäre heute besser. Denken Sie erst in Ruhe nach!

Eine kleine Auszeit wäre heute besser. Denken Sie erst in Ruhe nach! Beruf: Antworten Sie nicht voreilig, gehen Sie Informationen auf den Grund!

Antworten Sie nicht voreilig, gehen Sie Informationen auf den Grund! Fitness: Sie sollten sich heute mehr Entspannung gönnen, um cool zu bleiben.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Möglichst vernünftig! Ohne Erwartungsdruck haben Sie beste Chancen.

Möglichst vernünftig! Ohne Erwartungsdruck haben Sie beste Chancen. Beruf: Hören Sie sich alle Meinungen an und denken Sie noch in Ruhe nach!

Hören Sie sich alle Meinungen an und denken Sie noch in Ruhe nach! Fitness: Achten Sie auf Ihre Ernährung! Der richtige Tag für eine Umstellung.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Tricksen Sie bloß nicht herum! Man erwartet eine ganz klare Ansage.

Tricksen Sie bloß nicht herum! Man erwartet eine ganz klare Ansage. Beruf: Hören Sie auf andere und überprüfen Sie Ihre Pläne selbstkritischer!

Hören Sie auf andere und überprüfen Sie Ihre Pläne selbstkritischer! Fitness: Erst mal den Fuß vom Gas und dann in jeder Hinsicht viel vorsichtiger!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Reden Sie nicht über Probleme, man will nur ein glasklares Bekenntnis.

Reden Sie nicht über Probleme, man will nur ein glasklares Bekenntnis. Beruf: Schließen Sie sich neuen Ideen an, statt an Ihren alten festzuhalten!

Schließen Sie sich neuen Ideen an, statt an Ihren alten festzuhalten! Fitness: Ein Tag für ein neues Styling, das Ihre Vorzüge stärker unterstreicht.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Vorsicht mit klärenden Gesprächen! Lassen Sie keine Zweifel aufkommen!

Vorsicht mit klärenden Gesprächen! Lassen Sie keine Zweifel aufkommen! Beruf: Differenzen gründlich und sachlich klären! Und sehr genau nachrechnen!

Differenzen gründlich und sachlich klären! Und sehr genau nachrechnen! Fitness: Überlegen Sie sich ein neues Wohlfühlprogramm! Yoga etwa wäre ideal.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Keine Diskussionen, kein Wenn und Aber! Sie sind definitiv willkommen.

Keine Diskussionen, kein Wenn und Aber! Sie sind definitiv willkommen. Beruf: Schluss mit Komplikationen! Neue Lösungen dürfen auch einfach sein.

Schluss mit Komplikationen! Neue Lösungen dürfen auch einfach sein. Fitness: Freuen Sie sich auf positive Resonanz! Trotzdem vernünftig bleiben!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Hegt man Ihnen gegenüber Misstrauen? Gehen Sie geduldig damit um!

Hegt man Ihnen gegenüber Misstrauen? Gehen Sie geduldig damit um! Beruf: Seien Sie diplomatischer, auch wenn Sie sich Ihrer Sache sicher sind!

Seien Sie diplomatischer, auch wenn Sie sich Ihrer Sache sicher sind! Fitness: Ganz genau schauen, was heute wirklich nötig und was entbehrlich ist!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Widersprechen Sie dem Partner nicht, dann wird es sicher harmonischer!

Widersprechen Sie dem Partner nicht, dann wird es sicher harmonischer! Beruf: Drücken Sie nicht aufs Tempo! Es lohnt sich, mal länger nachzudenken.

Drücken Sie nicht aufs Tempo! Es lohnt sich, mal länger nachzudenken. Fitness: Abends möglichst gut regenerieren. Morgen wird es etwas anstrengender.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Vorsicht! Man braucht eine verlässliche Haltung. Keine Spielchen mehr!

Vorsicht! Man braucht eine verlässliche Haltung. Keine Spielchen mehr! Beruf: Neue Herausforderungen? Cool bleiben und erst gründlich informieren!

Neue Herausforderungen? Cool bleiben und erst gründlich informieren! Fitness: Gesundheitsbewusster! Ein guter Tag, um Lebensgewohnheiten zu ändern.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.