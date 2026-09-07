Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 08.09.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sie wecken Interesse. Zurückhaltend kommen Sie aber sicher besser an.

Sie wecken Interesse. Zurückhaltend kommen Sie aber sicher besser an. Beruf: Kreativität ist gut, aber pragmatischer! Wie lässt sie sich verwerten?

Kreativität ist gut, aber pragmatischer! Wie lässt sie sich verwerten? Fitness: Sie sind gut drauf, sollten sich trotzdem vernünftige Grenzen setzen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie doch ein bisschen herzlicher, statt Forderungen zu stellen!

Seien Sie doch ein bisschen herzlicher, statt Forderungen zu stellen! Beruf: Lieber nicht zu ehrgeizig! Heute reicht es, das Nötigste zu erledigen.

Lieber nicht zu ehrgeizig! Heute reicht es, das Nötigste zu erledigen. Fitness: Gelassener durch den Tag! Zurückschalten und nicht stressen lassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Gibt man sich allzu selbstbewusst? Gehen Sie augenzwinkernd damit um!

Gibt man sich allzu selbstbewusst? Gehen Sie augenzwinkernd damit um! Beruf: Lassen Sie sich von großen Ideen nicht blenden. Genauer hinschauen!

Lassen Sie sich von großen Ideen nicht blenden. Genauer hinschauen! Fitness: Nehmen Sie sich nicht zu viel vor und bleiben Sie lieber konzentriert!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Wer sich mehr Anerkennung wünscht, sollte selbst nicht damit geizen.

Wer sich mehr Anerkennung wünscht, sollte selbst nicht damit geizen. Beruf: Greifen Sie kreative Ideen wohlwollend auf! Das verbessert das Klima.

Greifen Sie kreative Ideen wohlwollend auf! Das verbessert das Klima. Fitness: Denken Sie positiv! Optimismus und gute Laune sind gute Kraftquellen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Wenn Sie nicht zu große Töne spucken, kommen Sie sicher besser an.

Wenn Sie nicht zu große Töne spucken, kommen Sie sicher besser an. Beruf: Ansprüche überdenken! Halten Sie sich an wirtschaftliche Kriterien!

Ansprüche überdenken! Halten Sie sich an wirtschaftliche Kriterien! Fitness: Stecken Sie ein bisschen zurück, geben Sie sich nicht kämpferisch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Stylen Sie sich attraktiv und verführerisch. Das kommt sicher gut an.

Stylen Sie sich attraktiv und verführerisch. Das kommt sicher gut an. Beruf: Halten Sie sich mit Kritik zurück! Auf die reagiert man empfindlich.

Halten Sie sich mit Kritik zurück! Auf die reagiert man empfindlich. Fitness: Gönnen Sie sich mal etwas Schönes, das Ihre Lebensfreude stimuliert.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Zu offensiv zu flirten könnte ein Nachspiel haben. Zurückhaltender!

Zu offensiv zu flirten könnte ein Nachspiel haben. Zurückhaltender! Beruf: Begeisterung für neue Ideen? Seien Sie kritischer, rechnen Sie nach!

Begeisterung für neue Ideen? Seien Sie kritischer, rechnen Sie nach! Fitness: Angenehmer Motivationsschub. Seien Sie aber ein wenig realistischer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wenn Sie gereizt sind, sollten Sie sich lieber beizeiten zurückziehen.

Wenn Sie gereizt sind, sollten Sie sich lieber beizeiten zurückziehen. Beruf: Der Klügere gibt bekanntlich nach. Lassen Sie sich nicht provozieren!

Der Klügere gibt bekanntlich nach. Lassen Sie sich nicht provozieren! Fitness: Achten Sie auf Ihren Blutdruck! Sie könnten sich wieder überfordern.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Genießen Sie charmante Begegnungen, aber gehen Sie nicht zu weit!

Genießen Sie charmante Begegnungen, aber gehen Sie nicht zu weit! Beruf: Wenn Sie cooler und realistischer sind, kommen Ihre Ideen besser an.

Wenn Sie cooler und realistischer sind, kommen Ihre Ideen besser an. Fitness: Weniger ist mehr. Schießen Sie mit Ihren Ambitionen nicht übers Ziel!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Man braucht ein bisschen mehr Glanz. Daher bloß nicht zu kleinlich!

Man braucht ein bisschen mehr Glanz. Daher bloß nicht zu kleinlich! Beruf: Widersprechen Sie kreativen Einfällen nicht, seien Sie diplomatisch!

Widersprechen Sie kreativen Einfällen nicht, seien Sie diplomatisch! Fitness: Positive Stimmung ist heute wichtig. Daher entspannt und tolerant!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Freundliche, großzügige Toleranz! Und seriös, nicht zu ausgelassen!

Freundliche, großzügige Toleranz! Und seriös, nicht zu ausgelassen! Beruf: Emotionell aufgeladenes Klima. Es wäre besser, Diskussionen zu meiden.

Emotionell aufgeladenes Klima. Es wäre besser, Diskussionen zu meiden. Fitness: Schonen Sie Herz und Kreislauf, begegnen Sie Aufregungen gelassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.