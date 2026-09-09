Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 10.09.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Im Zweifel lieber vernünftiger! Bewährter Zusammenhalt hat Vorrang.

Im Zweifel lieber vernünftiger! Bewährter Zusammenhalt hat Vorrang. Beruf: Denken Sie ein bisschen pragmatischer, es geht sicher auch einfacher.

Denken Sie ein bisschen pragmatischer, es geht sicher auch einfacher. Fitness: Beschränken Sie Ihr Programm und den Aufwand. Weniger ist gesünder.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Stärken Sie Ihre Partnerschaft, es könnte bald herausfordernd werden!

Stärken Sie Ihre Partnerschaft, es könnte bald herausfordernd werden! Beruf: Man weiß Ihre Unterstützung sehr zu schätzen. Seien Sie für andere da!

Man weiß Ihre Unterstützung sehr zu schätzen. Seien Sie für andere da! Fitness: Gute Organisation macht den Unterschied und hilft Energie zu sparen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Denken Sie erst über Ihre Gefühle nach, statt Verwirrung zu stiften!

Denken Sie erst über Ihre Gefühle nach, statt Verwirrung zu stiften! Beruf: Heute ist Disziplin gefragt. Ziehen Sie durch, was zu erledigen ist!

Heute ist Disziplin gefragt. Ziehen Sie durch, was zu erledigen ist! Fitness: Durchatmen und dann möglichst gelassen zur Sache! Bloß keine Hektik!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Zeigen Sie sich vernünftiger: Pragmatiker haben es bestimmt leichter.

Zeigen Sie sich vernünftiger: Pragmatiker haben es bestimmt leichter. Beruf: Geduldig und sachlich! Einigen Sie sich auf praktische Kompromisse!

Geduldig und sachlich! Einigen Sie sich auf praktische Kompromisse! Fitness: Gesundheitstag! Tun Sie mal mehr für Wohlbefinden und Regeneration!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Lassen Sie endlich Ruhe einkehren, sonst wird es bald sehr turbulent!

Lassen Sie endlich Ruhe einkehren, sonst wird es bald sehr turbulent! Beruf: Zurück auf den Boden der Tatsachen! Denken und handeln Sie praktisch!

Zurück auf den Boden der Tatsachen! Denken und handeln Sie praktisch! Fitness: Sich weniger vorzunehmen, ist viel klüger. Kommen Sie mal zur Ruhe!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Sie sind heute sicher begehrt. Sagen Sie doch ja, ohne Wenn und Aber!

Sie sind heute sicher begehrt. Sagen Sie doch ja, ohne Wenn und Aber! Beruf: Ein guter Tag, um auch Schwieriges zu schaffen. Man hilft Ihnen gerne.

Ein guter Tag, um auch Schwieriges zu schaffen. Man hilft Ihnen gerne. Fitness: Gute Tagesenergie, starke Motivation. Genießen dürfen Sie aber auch.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sie sollten Sicherheit zu schätzen wissen und daher auch dazu stehen.

Sie sollten Sicherheit zu schätzen wissen und daher auch dazu stehen. Beruf: Pragmatisch und sachlich, um Konflikte endlich vernünftig beizulegen.

Pragmatisch und sachlich, um Konflikte endlich vernünftig beizulegen. Fitness: Gelassen bleiben und Hilfe dankbar annehmen! Vernunft sorgt für Ruhe.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Mit einer pragmatischen Haltung haben Sie bereits sehr gute Chancen.

Mit einer pragmatischen Haltung haben Sie bereits sehr gute Chancen. Beruf: Sachlicher! Einigen Sie sich vernünftig auf einen gemeinsamen Nenner!

Sachlicher! Einigen Sie sich vernünftig auf einen gemeinsamen Nenner! Fitness: Der richtige Tag, um sich zu sammeln und sich besser zu organisieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Denken Sie mal ganz nüchtern und verhalten Sie sich betont vernünftig!

Denken Sie mal ganz nüchtern und verhalten Sie sich betont vernünftig! Beruf: Auf dem Teppich bleiben! Beschränken Sie sich auf das Naheliegende!

Auf dem Teppich bleiben! Beschränken Sie sich auf das Naheliegende! Fitness: Üben Sie sich in Geduld, statt wieder zu viel auf einmal zu wollen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Schluss mit Widerständen! Nehmen Sie Zuwendung einfach nur dankbar an!

Schluss mit Widerständen! Nehmen Sie Zuwendung einfach nur dankbar an! Beruf: Sie haben sicher gute Lösungen. Daher ist Ihre Mitwirkung willkommen.

Sie haben sicher gute Lösungen. Daher ist Ihre Mitwirkung willkommen. Fitness: Ihr vernünftiges Wesen und Ihre Ausdauer lassen diesen Tag gelingen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Verlässlichkeit stärkt den Zusammenhalt. Der ist jetzt am wichtigsten.

Verlässlichkeit stärkt den Zusammenhalt. Der ist jetzt am wichtigsten. Beruf: Sorgfältiger planen, genauer nachrechnen, einfache Lösungen finden!

Sorgfältiger planen, genauer nachrechnen, einfache Lösungen finden! Fitness: Pläne einhalten! Wer sich clever organisiert, kriegt alles besser hin.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.