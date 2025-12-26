Perspektive: Gerda Rogers verrät, ob 2026 ein Glücksjahr für Ihr Sternzeichen wird

Star-Astrologin Gerda Rogers wirft einen Blick in die Sterne und gibt Ihnen exklusive Einblicke, welche kosmischen Tendenzen 2026 auf Sie warten.

Finden Sie heraus, ob die Sterne im kommenden Jahr Erfolg, Liebe oder spannende Wendungen für Sie bereithalten.

© Getty Images

Widder (21. März – 20. April)

Die für Sie wahrscheinlich größte sportliche Herausforderung heißt Geduld. Mit impulsivem Verhalten tun Sie sich keinen Gefallen.



Ihrem Temperament entsprechend, nehmen Sie es am besten sportlich: Saturn wird Ihnen im Laufe dieses Jahres einige Hürden in den Weg stellen. Die lassen sich allerdings nicht mit der üblichen Leichtigkeit überwinden, denn sie sind zunächst einmal als Denksportaufgabe gedacht. Halten Sie also lieber rechtzeitig inne und schauen Sie sich ganz genau an, was Ihnen diese Barrieren sagen wollen und wie Sie vernünftigerweise darauf reagieren, ohne Folgen in Kauf nehmen zu müssen, die Ihnen nur noch weitere Schwierigkeiten bescheren. Erste Hinweise haben Sie von Saturn ohnehin schon im vergangenen Sommer (zwischen Juni und August) erhalten. Da hatte er Ihnen bereits gezeigt, welchen Themen Sie sich dringend stellen sollten; und zwar mit Bedacht und ausnahmsweise mit der gebotenen Geduld, die vermutlich die härteste Lernaufgabe für Sie darstellt. Immerhin kommt Ihnen ab Juli Jupiter zu Hilfe, der Sie – mit seinen verführerischen Qualitäten – allerdings auch zu voreiligen Fehleinschätzungen verleiten könnte.

Hören Sie also primär auf die Stimme Saturns und setzen Sie Jupiters Unterstützung für die Stärkung Ihrer Motivation und Ihres Durchhaltevermögens ein. Dann wird er Sie bestimmt auch immer wieder mit kleinen Erfolgserlebnissen entschädigen, sowohl in beruflicher als auch in privater Hinsicht. Am wichtigsten ist es ab da, dass Sie sich nicht zu impulsiven Entscheidungen hinreißen lassen und im Schatten Ihrer Zornesfalten Altbewährtes unüberlegt über Bord werfen. Bedenken Sie immer, dass der blockierende Saturn in den nächsten beiden Jahren weiterhin seines Amtes waltet und ein neuer Anlauf in diesem Zeitraum auch nicht so funktionieren würde, wie Sie sich das vorstellen. Da würden Sie nur vom Regen in die Traufe geraten. Also einfach cool bleiben und den Verstand in Betrieb nehmen, um Probleme mit der gebotenen Sorgfalt und vor allem nachhaltig zu lösen. In der Liebe zum Beispiel mit einer primär selbstkritischen Haltung und der nötigen Beziehungsarbeit, im Job mit erhöhter Disziplin und Ausdauer und im Hinblick auf Ihre Gesundheit mit mehr Ruhe- und Regenerationsphasen.

Stier (21. April – 20. Mai)

Freuen Sie sich auf eine Fortsetzung Ihres Erfolgslaufes und entwickeln Sie ruhig ein bisschen mehr Mut zu positiver Veränderung!

Sie sind und bleiben der Fels in der Brandung und stehen auch 2026 auf festem, sicherem Boden. Da Ihnen Saturn und Jupiter im letzten Jahr durchaus freundlich gesinnt waren, haben Sie bestimmt einigermaßen zufrieden bilanzieren können, auch wenn Ihnen der vergangene Herbst noch einige Turbulenzen und großen Stress beschert hatte. Dafür wird Sie aber schon der Start in das neue Jahr überreichlich entschädigen. Jupiter ist Ihnen nach wie vor – insgesamt noch bis Juni – gewogen, bis zur dritten Jänner-Woche genießen Sie aber zudem die ganz besondere Gunst von Mars, Venus und Merkur. Diese Ermutigung wird Ihnen auch die nötigen Kraftreserven verleihen, um den Herausforderungen im Februar gewachsen zu sein. Sie könnten es sich natürlich auch etwas leichter machen und zwischen 24.1. und 2.3. einen erholsamen Winterurlaub einschieben.

Ab März geht es dann bis Ende September zügig dahin, wobei es die Liebessterne mit Ihnen – abgesehen von der hervorragenden Phase im Jänner – vor allem im April und im Juli besonders gut mit Ihnen meinen. Die besten Phasen für Ihre beruflichen Ambitionen kündigen sich nach dem Erfolgslauf im Jänner für den Mai und den September an. Energetisch sind Sie sowieso nicht aus der Bahn zu werfen, aber so stark wie im Jänner, von Mitte Mai bis Ende Juni und ab dem 26. November hat man Sie schon lange nicht mehr erlebt. Wobei Sie im Mai und Juni schon darauf achten sollten, dass Sie sich nicht zu viel Stress aufbürden. Für die natürlich auch notwendige Erholung fassen Sie am besten den Oktober oder November ins Auge, um den allzu großen Anstrengungen und Herausforderungen unter dem Löwe-Mars zumindest teilweise ein Schnippchen zu schlagen. Ab dem 26. 11. Laufen Sie sowieso wieder zu bemerkenswerter Hochform auf, die bis in die dritte Februarwoche 2027 anhält. Freuen Sie sich also auf ein Jahr, das sehr viel Positives für Sie bereithält und in dem Sie sich auch ohne weiteres zu erfolgreichen Veränderungen durchringen können, auch wenn Sie am liebsten am Gewohnten und Altbewährten festhalten. Sie würden sich in Neues schnell einfinden und sich bestimmt wohlfühlen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Saturn gibt Sie wieder frei: Durchatmen und endlich wieder einen sinnvollen neuen Anlauf nehmen, sowohl beruflich als auch privat!

Sie haben es geschafft – Saturn entlässt Sie mit Mitte Februar aus seiner strengen Prüfungskammer und damit liegen endlich wieder erfreuliche neue Perspektiven vor Ihnen. Die letzten beiden Jahre waren ja wirklich alles andere als leicht und haben vielen Zwillingen etliche Enttäuschungen und – teils wohl auch schmerzliche – Veränderungen beschert. Hoffentlich aber auch erhellende Lektionen und Erkenntnisse, die Sie für Ihren weiteren Lebensweg sinnvoll und erfolgreich nutzen können. Saturn-Phasen sind ja, sofern man sich den notwendigen Lernprozessen stellt, Phasen großen inneren Wachstums. Gut also, wenn Sie nachhaltig gestärkt daraus hervorgehen und somit auf einer neuen soliden Basis die Ärmel hochkrempeln und durchstarten können. Das könnte Ihnen schon im Februar gelingen, denn da verleiht Ihnen Mars bereits starken neuen Rückenwind.

Seien Sie da trotzdem noch ein bisschen vorsichtiger, denn Saturn nimmt erst am 14.1. endgültig seinen Hut. Daher könnte es unmittelbar davor noch zu letzten kleinen Enttäuschungen kommen, sowohl beruflich als auch in Sachen Liebe. Der März könnte unter dem verwirrenden Fische-Mars noch eine etwas mühsame Neuorientierungsphase bringen, in der Sie besser noch keine weitreichenden Entscheidungen treffen bzw. nachhaltige Entwicklungen erwarten sollten. Ab dem 10.4. sind Sie aber endgültig im Sog positiver neuer Perspektiven. Besonders vielversprechend sieht es ab Juli aus: Da steht Mars in Ihrem Zeichen und verleiht Ihren Initiativen enorme Schubkraft. Von da an ist Ihnen aber auch Jupiter, der große Förderer positiver Veränderungen und Wachstums, ein ganzes Jahr lang freundlich gesinnt. Der perfekte Zeitpunkt somit, um Ihre neuen Vorhaben, aber auch Ihre privaten Ambitionen in Sachen Liebe und Beziehungen endgültig auf Schiene zu bringen. Dann geht es zumindest bis 25.11. zügig dahin. Ab Ende November wird es dann Zeit für eine Nachdenkpause und eine erste Zwischenbilanz, die Ihnen die richtigen Erkenntnisse bringen wird, welcher kleinen Kurskorrekturen es noch bedarf, um das nächste Jahr noch erfolgreicher und erfreulicher zu gestalten.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Schluss mit gefühlsbetontem Verhalten, nüchterner Verstand ist gefragt! Dann ist Ihnen Saturn ein guter und sinnvoller Lehrmeister.

Dass es alles andere als ein einfaches Jahr für Sie wird, werden Sie wohl schon im Jänner feststellen können, denn da geben Ihnen Mars, Venus und Merkur bereits einiges aufzulösen. Die Themen, die jetzt aufbrechen, könnten schon wegweisend sein für die Lernaufgaben, mit denen Sie Saturn ab Mitte Februar konfrontieren wird. Denken Sie auch an den letzten Sommer zurück, denn da hatte Ihnen Saturn zwischen Juni und August zum ersten Mal gezeigt, woran es zu arbeiten gilt. Zum Glück verfügen Sie über ein eher vorsichtiges Naturell, das sich nicht so schnell zu impulsiven Entscheidungen hinreißen lässt. Andererseits sind Sie aber auch ein sehr sensibler und äußerst gefühlsbetonter Mensch, der sich dementsprechend allzu leicht von Gefühlen leiten lässt. Das ist in dieser Saturn-Phase aber ganz und gar nicht angebracht, denn der extrem vernunftbetonte Saturn appelliert ausschließlich an Ihren Verstand.

Höchste Zeit also, dass Sie beginnen, die Dinge nüchterner zu sehen und nicht jedes Hindernis, jede Zurückweisung als persönliche Kränkung verstehen. Nehmen Sie sich mal an der eigenen Nase und überdenken Sie Ihre Haltung und Ihre Erwartungen möglichst selbstkritisch, statt beleidigt auf andere zu zeigen und zu schmollen. Auch wenn Sie in der äußeren Entfaltung Ihrer Möglichkeiten mit Einschränkungen und Hindernissen rechnen müssen, bietet Ihnen Saturn immerhin die Chance zu beachtlicher innerer Weiterentwicklung und großem seelischen, mentalen und charakterlichen Wachstum. Auf eine nüchterne Haltung wird es – abgesehen von den ersten drei Jänner-Wochen – vor allem im April und Mai und im August und September ankommen. In Sachen Liebe und Beziehungen könnten zusätzlich auch der März und der November große Herausforderungen bringen. Verzagen Sie da nicht gleich, sondern seien Sie bereit, sich möglichst rational der notwendigen Beziehungsarbeit und der ebenso vernünftigen Auseinandersetzung mit Ihrem Verhalten und Ihren Erwartungen zu stellen! Gleiches gilt für Ihre beruflichen Ambitionen. Wenn Sie die notwendige Ruhe und Geduld aufbringen, werden Sie von Saturn nachhaltig profitieren.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Ein weiteres Jahr im Aufwind, speziell ab Juli, denn da nimmt Sie der Glück und Erfolg versprechende Jupiter unter seine Fittiche.

Das neue Jahr läuft zwar etwas zäh und ab Ende Jänner auch ziemlich mühsam an, wird Ihnen letztlich aber noch viel Freude bereiten und beglückende Erfolgserlebnisse bescheren. Lassen Sie sich also nicht gleich von der Mars-Opposition vom 24.1. bis 2.3. verunsichern und nutzen Sie diese Phase lieber, um in einem erholsamen Winterurlaub Ihre Batterien so weit aufzuladen, dass Sie spätestens ab April voll durchstarten können. Und das durchaus mit großen Ambitionen, für die Ihnen Jupiter ab Juli ein ganzes Jahr lang mit mächtigem Rückenwind die nötige Schubkraft verleiht. In der Liebe zählen Sie bereits im März zu den großen Glückskindern, denn da ist Ihnen Venus ganz besonders gewogen. Eine wohl noch beglückendere Phase in Sachen Liebe, die natürlich auch bestehenden Partnerschaften großen Auftrieb geben kann, zeigt sich dann vom 14.6. bis 9.7., in der Verliebte und Verlobte bei Bedarf ihren Förderer Jupiter als Trauzeugen hinzuziehen können.

Im September und Oktober und auch im Dezember sind in Sachen Liebe eher Vorsicht und Zurückhaltung geboten, um Enttäuschungen und Rückschlägen vorzubeugen. In beruflicher Hinsicht surfen Sie vor allem von Mitte April bis Anfang Mai, im August und im Dezember auf der Erfolgswelle. Wer berufliche oder geschäftliche Veränderungen im Sinn hat, nimmt diese am besten ab August in Angriff, denn gerade für derartige Vorhaben ist Jupiter der ideale Begleiter. Das gilt im Übrigen auch für private Übersiedlungen und Wohnungsveränderungen bzw. -verbesserungen. Jupiter lädt Sie natürlich auch ein, eine Verbesserung Ihrer Lebensgewohnheiten im Dienste Ihrer Gesundheit in Angriff zu nehmen. Gute Phasen für entsprechende Kurskorrekturen bieten Ihnen der September und der Dezember an. Abschließend noch ein Wort zu Ihrer legendären Großzügigkeit: Die weiß man zwar bestimmt sehr zu schätzen, übertreiben sollten Sie es aber nicht, auch wenn Sie Jupiter dazu verleitet. Schauen Sie vor allem im April, von Mitte September bis Ende Oktober und vor allem im Dezember besser auf Ihre Finanzen. Man bleibt Ihnen sicher auch ohne überbordende Geschenke gewogen.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Die Saturn-Jahre sind vorbei, alles wird wieder viel einfacher. Spätestens ab April können Sie endlich unbelastet neu durchstarten.

Selbst für Ihre angestammte enorme Disziplin und Bescheidenheit waren die letzten beiden Jahre, in denen Sie Saturn immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert hatte, alles andere als einfach. Dass diese schwierige Lebensphase heuer endlich überstanden ist, sollte sich schon in den ersten drei Jänner-Wochen ankündigen. Denn schon da dürfen Sie sich über jede Menge Begünstigungen freuen: Mars, Venus und Merkur sind Ihnen ganz besonders gewogen und versorgen Sie nicht nur mit neuer Energie und Zuversicht, sondern bescheren Ihnen darüber hinaus auch noch berufliche und private Erfolgserlebnisse. Saturn selbst verabschiedet sich zwar schon Mitte Februar, da Sie aber im März noch unter einer etwas mühsamen Mars-Opposition stehen, kann sich das ganz große Befreiungsgefühl erst im April so richtig etablieren. Wie zügig es jetzt endlich wieder aufwärts gehen kann, werden Sie dann von Mitte Mai bis Ende Juni merken, wenn Ihnen Mars endgültig die nötige Energie verleiht, um mit voller Kraft neu durchzustarten.

Die Liebe wird allerdings schon rechtzeitig zum Frühlingsbeginn im April wieder aufblühen. Nehmen Sie sich aber auch im Juli viel Zeit für Ihr Herzblatt, denn auch da meint es Venus besonders gut mit Ihnen. Spätestens da wird auch Singles ein neues Liebesglück begegnen. Vorzugsweise irgendwo am Strand oder an einer anderen Urlaubsdestination, denn der Juli markiert ohnehin den richtigen Zeitpunkt, um sich Entspannung und Erholung zu verordnen. Dann werden Sie wieder mit neuer Energie ab dem 12.8. loslegen können, um sich Schritt für Schritt jene Erfolge zu erarbeiten, die Sie dann zum Jahresausklang – ab 26.11. ernten dürfen. Da dürfen Sie beruflich ruhig schon abschalten, um sich voll und ganz auf die Liebe zu konzentrieren, von der Sie sich unter der hingebungsvollen und leidenschaftlichen Skorpion-Venus ruhig vollends vereinnahmen lassen dürfen. Das wird dann auch absolut Ihren Intentionen entsprechen, denn Mars steht dann in Ihrem Zeichen und wird Sie unwiderstehlich ermutigen, die Initiative zu ergreifen und das befreiende Glück dieses Jahres zu vollenden.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Saturn wird Ihnen dieses Jahr einiges abverlangen. Vor allem eine selbstkritische Haltung und die Bereitschaft, an sich zu arbeiten.



Dass die von Ihnen so geschätzte spielerische Leichtigkeit des Seins jetzt mal Pause hat, wird sich Ihnen wohl schon im Jänner offenbaren; denn da stehen Mars, Venus und Merkur – allesamt im saturnischen Steinbock – voll auf der Bremse. Vom 18.1. (bis 10.2.) ist Ihnen Ihre Herrscherin Venus zwar wieder sehr gewogen und auch Mars scheint ab dem 24.1. alle Probleme wieder vom Tisch zu fegen, aber Sie tun gut daran, sich von diesem kleinen Zwischenhoch nicht täuschen zu lassen und sich beizeiten wärmer anzuziehen. Saturn steht ab dem 15.2. im prüfenden und dementsprechend auch blockierenden Quadrat zu Ihrer Waage-Sonne und fordert Sie auf, all die Themen, bei denen vernünftige Kurskorrekturen unerlässlich sind, ernsthaft und geduldig zu bearbeiten. Um welche Thematiken es sich dabei handeln könnte, sollte Ihnen ein Rückblick auf den vergangenen Sommer, also die Zeit von Juni bis August 2025, zeigen, denn da stand Saturn – wenn auch vorerst nur vorübergehend – erstmals in blockierender Opposition zu Ihrer Sonne.

Seien Sie vor allem vom 10.4. bis 18.5. auf große Herausforderungen gefasst, denn da steht neben Saturn auch der aggressive Mars im Zeichen Widder. Seien Sie da besonders vorsichtig und lassen Sie sich keinesfalls zu emotionalen Reaktionen hinreißen, damit würden Sie die Lage sicher nur verschlechtern. Saturn verlangt eine geduldige und vernunftbetonte Haltung, die bereit ist, in wohldurchdachten kleinen Schritten ernsthaft und in erster Linie auch selbstkritisch an notwendigen Veränderungen zu arbeiten. Schuldzuweisungen sind da völlig unangebracht, es geht darum, an Ihrer eigenen Einstellung und Ihrem Verhalten zu arbeiten. Erst dadurch kann sich auch das Zusammenwirken mit anderen sinnvoll und nachhaltig verändern. Es bringt auch nichts, Dinge einfach hinzuschmeißen und das Weite zu suchen, denn unter dem blockierenden Saturn können auch Neustarts nicht wunschgemäß gelingen. Das sollten Sie auch in der dritten sehr kritischen Phase dieses Jahres, die sich unter dem Krebs-Mars vom 12.8. bis 28.9. hinzieht, bedenken. Gehen Sie aber auch mit Ihren Energien sehr achtsam um!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Es wird ein erfreuliches Jahr, speziell dank Jupiters Hilfe bis Ende Juni. Aber auch danach sind Sie weiterhin auf einem guten Weg.

Der freundliche Jupiter ist noch bis Ende Juni Ihr mächtigster Verbündeter und bietet Ihnen, speziell im Frühjahr, sehr gute Voraussetzungen für positive Veränderungen und Erweiterungen Ihrer Möglichkeiten. Schon der Jänner könnte Ihren Ambitionen starken Rückhalt geben und lädt Sie dazu ein, sich mit vernünftigen und nachhaltigen Konzepten und straffer Organisation eine fest verankerte Ausgangsbasis für das neue Jahr zu schaffen. Der Februar könnte zwar noch etwas chaotisch und turbulent werden, aber zumindest deuten da schon die Vorzeichen in Sachen Liebe (ab 11.2.) und für Ihre beruflichen Ambitionen (ab 7.2.) auf Glück und Erfolg hin. Ab dem 3.3. sind Sie auch energetisch in Bestform, sodass Sie dann all Ihre Vorhaben entschlossen und konsequent durchziehen können. Auch unter dem Widder-Mars vom 10.4. bis 18.5. werden Sie mit der Realisierung Ihrer Pläne zügig vorankommen. Allerdings könnte da die Liebe ein bisschen zu kurz kommen, denn vom 31.3. bis 24.4. sind Sie mit einer Venus-Opposition konfrontiert, die in Beziehungsfragen Besonnenheit, Vernunft und Geduld erfordert.

Aber insgesamt versprechen Ihnen die Sterne nicht nur unter dem freundlichen Jupiter bis Ende Juni, sondern insgesamt ein schönes Liebesjahr, das Sie nicht nur im Februar und März, sondern auch im September besonders genießen werden und das vor allem zum Jahresende, also im Advent und in der Weihnachtszeit, auch in stabiles, nachhaltiges Beziehungsglück münden wird. Ihre beruflichen Erfolgsmonate sind Juni und Juli und der Oktober. Urlaub machen Sie am besten entweder schon ab Mitte Mai oder im Oktober oder November, um dem Stress, der sich für diesen Monat ankündigt, so weit wie möglich auszuweichen. Da sollten Sie aber auch ein bisschen vorsichtiger sein, kein gesundheitliches Risiko eingehen und lieber ein bisschen kürzertreten. Überwiegend sind Sie in diesem Jahr aber weiterhin in Topform, sowohl körperlich als auch mental. Wer mehr für seine Gesundheit tun und seine Lebensgewohnheiten verbessern möchte, sollte das gleich zum Jahresbeginn oder im Dezember in Angriff nehmen. Da haben Sie die nötige Ruhe.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Es ist geschafft, die mühsamen Saturn-Jahre sind vorbei! Nun können Sie sich endlich wieder Großes vornehmen und auch realisieren.

Sie dürfen beruhigt ins neue Jahr starten: Das blockierende Saturn-Quadrat, das Ihnen in den letzten beiden Jahren immer wieder Steine in den Weg gelegt und Ihnen doch einige Nüsse zu knacken gegeben hatte, ist ab Mitte Februar definitiv überstanden. Nun kann es nicht nur wieder zügig dahin gehen, Sie werden auch Ihren Aktionsradius beträchtlich ausweiten, positive Veränderungen vollziehen und all das realisieren können, was in den letzten Jahren noch nicht möglich war. Der Garant dafür ist Ihr Herrscher Jupiter, der Ihnen ab Juli ein ganzes Jahr lang zur Seite steht. Sie werden allerdings auch schon im Februar und im April einiges bewegen können und damit auch die nötige Zuversicht und Überzeugung gewinnen, dass jetzt nahezu nichts unmöglich ist: Sowohl beruflich als auch in Sachen Liebe. An Ihrer Fitness und Ihrem bemerkenswerten Elan wird ohnehin kaum zu rütteln sein. Natürlich wird es auch in diesem Jahr kleine Wellenbewegungen und daher auch Phasen geben, wo alles ein bisschen mühsamer ist, aber das Positive wird nun eindeutig überwiegen.

Passen Sie nur ein bisschen besser auf, dass Sie in Ihrer Begeisterung nicht wieder übers Ziel schießen und sich zu viel auf einmal aufhalsen. Vor allem im Juli und August, wenn Jupiters Schubkraft einsetzt, sollten Sie Ihren Einsatz und Ihr Tempo etwas vernünftiger dosieren, sonst laufen Sie wirklich Gefahr, sich unnötig zu übernehmen. Es läuft Ihnen ohnehin nichts davon. Begeben Sie sich doch zumindest in einem dieser beiden Monate in einen ausgiebigen Urlaub, in dem Sie entspannen und in Ruhe neue Pläne aushecken können, statt sich allzu großen physischen Belastungen zu unterziehen. Alles, was Sie bis dahin noch nicht geschafft haben, wird sich spätestens im Oktober und November und vor allem viel leichter realisieren lassen. Da bekommen Sie nämlich mächtigen Rückenwind von Jupiter und Mars. Für diese Phase können Sie sich wirklich Großes vornehmen – zum Beispiel einen Neustart im Ausland, um Ihrem angeborenen Fernweh wieder einmal Folge zu leisten oder eine neue Ausbildung oder ein Studium, um Ihren Wissensdurst zu stillen.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Sie dürfen sich wieder mal einer Prüfung Ihres Herrschers Saturn stellen. Wenn Sie kühlen Kopf bewahren, kriegen Sie alles gut hin.

Saturn ist der Herrscher Ihres Sternzeichens, seine strengen Ansprüche sind Ihnen bestens vertraut, weil sie ja im Prinzip Ihren Ansprüchen an sich selbst entsprechen. Allerdings beginnt er ab Mitte Februar zwei Jahre lang durch das Zeichen Widder zu wandern, das ganz anders gefärbt ist als Sie, und löst damit Spannungen aus, mit denen Sie wahrscheinlich weniger gut klarkommen. Machen Sie sich also beizeiten auf Herausforderungen gefasst, die selbst für Ihr enormes Stehvermögen, Ihre Disziplin und Ihre Ausdauer zeitweise zu einer harten Prüfung werden könnten. Dabei beginnt es durchaus gut für Sie: Mars, Venus und Merkur stehen die ersten drei Wochen in Ihrem Zeichen und rücken Sie damit in den Mittelpunkt des Geschehens. Mars verleiht Ihnen große Energie, die Ihnen allerdings auch Stress bescheren könnte, Venus sorgt dafür, dass Sie bestens ankommen, Merkur fördert Ihren Intellekt und Ihre Eloquenz. Aber vielleicht merken Sie da schon, dass es bald des Guten zu viel werden könnte. Ab dem 10.4. ist es definitiv so weit. Da wandert Mars ins Zeichen Widder und wird Ihnen enorme Disziplin abverlangen, damit Ihnen nicht der Kragen platzt.

Bringen Sie alle Ruhe und Vernunft auf, derer Sie fähig sind, um diese Turbulenzen, die bis 18.5. andauern, mit kühlem Kopf zu meistern. Immerhin ist Ihnen Venus bis 24.4. sehr gewogen, sodass Sie zumindest auf Unterstützung zählen können. Merkur hilft Ihnen zudem, mental mit den aufgezeigten Problemen gut klarzukommen. Wird also doch nicht ganz so schwierig, wie es im ersten Moment scheint. Danach zeigt sich eigentlich nur noch eine weitere Phase, in der sich die latenten Spannungen massiv zuspitzen könnten: Die Mars-Opposition zu Ihrer Sonne vom 12.8. bis 28.9. Das könnte schon mühsamer werden, denn da zeigen Venus und Merkur an, dass es in dieser Zeit sowohl zu Beziehungsproblemen als auch zu beruflichen Schwierigkeiten kommen könnte. Wenn Sie das mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit und ohne destruktive impulsive Aktionen hinbekommen, dürfen Sie sich darauf freuen, dass Sie spätestens ab dem 26.11. wieder auf der sicheren Seite sind.

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Bleiben Sie konsequent dran an Ihren Plänen, es könnte das Jahr werden, in dem Sie noch mehr verwirklichen können, als Sie glauben.

Wenn Sie wieder einmal große Utopien verfolgen, dürfen Sie sich darauf freuen, dass sich zumindest die eine oder andere Ihrer Fantasien in diesem Jahr tatsächlich verwirklichen lässt. Einerseits steht Saturn schon ab Februar im Sextil zu Ihrer Sonne und ist Ihnen somit freundlich gesinnt. Damit ist im Wesentlichen auf jeden Fall für Stabilität und Kontinuität gesorgt, Sie bewegen sich auf sicherem Boden. Zudem steht Jupiter ab Juli ein ganzes Jahr lang in Opposition zu Ihrer Wassermann-Sonne – ein Aspekt, der immer ein Hinweis auf Wachstum und Fülle ist. Glück und Weisheit sind ebenfalls Aspekte, die die Astrologie mit dieser Konstellation verbindet. Wie gut es tatsächlich läuft, werden Sie schon zwischen Mitte Jänner und Anfang Februar merken, denn da wandern Venus und Merkur in Ihr Zeichen und künden von Liebesglück und beruflichen Erfolgen, während Mars Sie vom 24.1. bis 2.3. mit enormem Rückenwind vorantreibt.

Natürlich gibt es immer wieder ein kleines Auf und Ab, aber im Prinzip hält diese erfreuliche Startphase insgesamt bis Mitte Mai an. Dann wird es Zeit, innezuhalten und es ein bisschen langsamer und überlegter anzugehen. In dieser Phase unter dem widerspenstigen Stier Mars, die sich bis 28.6. hinzieht, ist es wohl am klügsten, einen Urlaub einzulegen oder zumindest in jeder Hinsicht etwas kürzerzutreten. Ab Ende Juni dürfen Sie dann wieder richtig Gas geben und die Antriebskraft von Mars nutzen, um Ihre Projekte voranzutreiben, zumal da auch Jupiter bereits zu Ihren Verbündeten zählt. Etwas vorsichtiger zu werden und Ihr Tempo vernünftig anzupassen, empfiehlt sich dann nur noch unter der Mars-Opposition im Oktober und November. Da könnte es noch einmal sehr stressig werden, legen Sie dann am besten noch eine Erholungsphase ein und ruhen Sie sich ruhig mal auf Ihren Lorbeeren aus. Immerhin ist Ihnen Venus vom 26.10. bis 4.12. wieder einmal besonders freundlich gesinnt, sodass Sie in der Liebe auf jeden Fall für diese anstrengende Phase reich entschädigt werden. Gut, wenn Sie sich danach auch zu einem verbindlichen Ja durchringen können, statt wieder mal zu fliehen.

Fische (20. Februar – 20. März)

Ein guter Grund zum Feiern: Die harten Jahre unter Saturn sind überstanden. Nun können Sie ungehindert zu neuen Ufern aufbrechen.

Schon in den ersten Wochen des Jahres gewinnen Sie deutlich an Sicherheit und Stabilität. Vor diesem Hintergrund sind Sie auch schon bereit, das bunte Treiben der Ball- und Faschingssaison unbeschwert zu genießen, zumal Ihnen Venus ab dem 7.2. ganz besonders gewogen ist und zeigt, dass auch die Liebe wieder voll aufblühen darf. Dies alles ist dem wunderbaren Umstand zu danken, dass sich der blockierende Saturn, der Ihnen in den letzten zweieinhalb Jahren das Leben schwergemacht hat, zurückzieht und ab Mitte Februar seinen Dienst in Ihrem Zeichen endgültig quittiert. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Sie schon ab dem 3.3. enormen Aufwind verspüren und mit der Antriebskraft von Mars und der hilfreichen Unterstützung durch Jupiter in absolute Aufbruchsstimmung versetzt werden. Der Glück und Erfüllung versprechende Jupiter ist Ihnen noch bis Ende Juni überaus gewogen und bis dahin geht es mit der befreiten Umsetzung Ihrer Ambitionen auch zügig dahin. Dann wird es vernünftigerweise Zeit für eine kleine Zäsur, damit Sie sich nicht gleich ganz auspowern.

Da vom 29.6. bis 11.8. unter dem Zwillinge-Mars mit Stress und sehr anstrengenden Herausforderungen zu rechnen ist, tun Sie gut daran, sich innerhalb dieses Zeitraums in einen erholsamen Urlaub zurückzuziehen und Ihre Batterien in aller nun gebotenen Ruhe wieder aufzuladen. Danach werden Sie erneut mit voller Kraft durchstarten können, denn dann bekommen Sie von Mars einen weiteren massiven Energieschub, den Sie bis weit in den Herbst für Ihre Vorhaben nutzen können. Im Oktober und November sollten Sie sich aber auch Zeit nehmen, die angenehmen und schönen Seiten des Lebens zu genießen, sich zu verwöhnen und sich auch für all die Unbill der Vergangenheit zu entschädigen. Ein Hauch von Luxus und Dolce Vita wird Ihnen unter dem Löwe-Mars guttun und es Ihnen auch erleichtern, mit dem Stress klarzukommen, den Ihnen die Mars-Opposition ab Ende November bescheren könnte. Dafür braucht es nur einen Schuss Gelassenheit, zumal Sie auch auf große Unterstützung zählen dürfen, da Ihnen Venus schon wieder äußerst gewogen ist.