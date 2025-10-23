Reisehoroskop 2026: Hier sollten Sie laut Ihrem Sternzeichen hinreisen!

Sie wissen noch nicht, wohin Sie 2026 verreisen sollten? Dann lassen Sie sich von den Sternen leiten! HolidayCheck präsentiert das Reisehoroskop für 2026 und verrät, welche Reiseziele im kommenden Jahr perfekt zu Ihrem Sternzeichen passen.

Bei der Reiseplanung können Sie sich nicht nur von aktuellen Trendzielen oder Geheimtipps inspirieren lassen – auch Ihr Sternzeichen kann Ihnen den Weg weisen! Gestalten Sie Ihre nächste unvergessliche Reise, die nicht nur neue Orte, sondern auch neue Seiten von Ihnen selbst entdecken lässt. HolidayCheck hat dafür eine exklusive Übersicht mit den besten Reiseempfehlungen für jedes Sternzeichen zusammengestellt.

Widder (21. März - 20. April)

© Getty Images

2026 wird für den Widder ein Jahr voller Entdeckungen und Abenteuer! Die feurige Energie dieses Sternzeichens ist perfekt für Aktivurlaube und spontane Reisen. Von März bis Juli erhalten Sie durch Venus und Mars Rückenwind für unvergessliche Roadtrips und Wochenendtrips. Besonders gut passen Kulturreisen nach Sizilien oder Sardinien, wo Sie nicht nur neue Perspektiven auf das Leben gewinnen können, sondern auch Ihren Horizont erweitern. Ab Oktober, wenn Mars Ihre Energie verstärkt, sind Wellness-Retreats in den Bergen ideal. Städte wie London oder Paris bieten sich im Winter für kulturelle Höhepunkte an.

Stier (21. April - 20. Mai)

© Getty Images

Für den sinnlichen Stier steht 2026 ganz im Zeichen von Genuss und Entspannung. Die türkische Riviera mit ihren antiken Stätten und kulinarischen Genüssen ist ein wahres Paradies. Im Sommer zieht es die Stiere ans Meer – Kroatien mit seinen traumhaften Inseln wird Sie verzaubern. Für den Herbst sind Städte wie Wien oder Prag ideal, um in die Geschichte und Kultur einzutauchen. Ein unvergessliches Erlebnis bietet sich für den Winter in einer exklusiven Weinanbau-Region, wo Sie sich bei einem Glas Wein ganz entspannt zurücklehnen können.

Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

© Getty Images

2026 wird für die Zwillinge ein Jahr der Bewegung und Begegnungen! Im Frühling locken aufregende Städtereisen wie Barcelona oder Marrakesch, wo kultureller Reichtum auf spannende Gespräche trifft. Der Sommer bietet die perfekte Gelegenheit für eine Rundreise durch Skandinavien – eine Region, die sowohl Ihre Wissbegierde als auch Ihre Liebe zur Vielfalt stillt. Ab Herbst können Sie sich auf sonnige Inseln wie Fuerteventura und Teneriffa freuen, wo Sie die Batterien wieder aufladen können.

Krebs (22. Juni - 22. Juli)

© Getty Images

Für den emotionalen Krebs wird 2026 das Jahr der Selbstfindung und Erneuerung. Im Frühling bieten sich idyllische Ziele wie Irland oder die Bretagne an, im Sommer zieht es die Krebse an Orte, an denen sie sich sicher und geborgen fühlen, wie den Gardasee oder Menorca. Der Herbst lockt mit Städten wie Porto oder Salzburg, die mit Geschichte und Gemütlichkeit verzaubern. Im Winter steht ein Wellness-Retreat oder ein kuscheliges Chalet in den Alpen auf dem Programm.

Löwe (23. Juli - 23. August)

© Getty Images

2026 wird für den Löwen ein Jahr der Extraklasse! Im Frühjahr zieht es den Löwen in pulsierende Metropolen wie Istanbul oder Kapstadt. Ab Juli gibt Jupiter dem Löwen den perfekten Sommer-Boost: Sardinien oder die Amalfiküste sind ideale Reiseziele für Luxusurlaub und prickelnde Erlebnisse. Im Spätsommer geht es nach Florenz oder Sevilla, um sich von Kunst und Geschichte inspirieren zu lassen. Der Winter darf dann gerne exotisch werden: Eine Safari in Tansania oder ein Luxusaufenthalt in Marrakesch bieten die perfekte Mischung aus Abenteuer und Entspannung.

Jungfrau (24. August - 23. September)

© Getty Images

Für die Jungfrau lautet das Motto: Qualität statt Quantität. Im Frühling locken Wanderreisen durch Südtirol oder das Elsass. Im Sommer bieten Städte wie Leipzig oder Weimar die perfekte Gelegenheit, in die Kultur einzutauchen. Im Herbst sind Städte wie Zürich oder Straßburg ideal für tiefe kulturelle Erlebnisse. Der Winter lädt zu Besinnung und Erholung ein, vielleicht an einem ruhigen Ort in Finnland oder in einem Ayurveda-Resort in Sri Lanka.

Waage (24. September - 23. Oktober)

© Getty Images

Für die Waage, dreht sich 2026 alles um Harmonie und Schönheit. Im Frühling locken Städte wie Prag und Budapest, die Kunst, Architektur und gutes Essen vereinen. Der Sommer führt die Waage zu den eleganten Küstenorten der Côte d’Azur oder auf die Kykladen-Inseln. Im Herbst ist die Toskana mit ihren malerischen Landschaften und historischen Städten wie Siena ein wahres Paradies. Der Winter lädt zu luxuriösen Auszeiten ein. Vielleicht in einem Designhotel in Kopenhagen oder auf einer glamourösen Reise nach Dubai.

Skorpion (24. Oktober - 22. November)

© Getty Images

2026 wird für den Skorpion ein Jahr voller intensiver und geheimnisvoller Erlebnisse. Im Frühling geht es zu mystischen Orten wie Schottland oder Sizilien. Der Sommer ist die Zeit, um abseits der ausgetretenen Pfade zu reisen: Albanien oder Sarajevo bieten faszinierende Kulturen und spannende Entdeckungen. Im Herbst ist Mexiko mit seinen alten Kulturen und spirituellen Orten der ideale Zielort. Der Winter lädt zu geheimnisvollen Orten wie dem Gespensterwald in Nienhagen ein, um die Fantasie zu beflügeln.

Schütze (23. November - 21. Dezember)

© Getty Images

2026 wird für den Schützen ein Jahr voller Abenteuer. Der Frühling steht ganz im Zeichen von Südostasien – Vietnam, Laos oder Kambodscha bieten nicht nur historische Entdeckungen, sondern auch außergewöhnliche Erlebnisse. Im Sommer zieht es den Schützen in die Weiten Kanadas – Roadtrips durch British Columbia bieten die perfekte Freiheit. Der Herbst lädt zu Bergtouren in den bayerischen Alpen oder den Dolomiten ein, während der Winter für entspannte Wellnessmomente im Allgäu genutzt wird.

Steinbock (22. Dezember - 20. Januar)

© Getty Images

Für den Steinbock geht es 2026 darum, mit Struktur und Zielstrebigkeit zu reisen. Im Frühling locken Städte wie Rom oder Athen, die eine tiefe Verbindung zur Geschichte bieten. Im Sommer zieht es den Steinbock in die Natur, ob beim Wandern in Norwegen oder einer Auszeit am Chiemsee. Im Herbst bieten sich Städte wie Edinburgh oder Lissabon an, die sowohl Inspiration als auch Erholung bieten. Der Winter eignet sich für Rückzugsorte wie Thermalbäder in Slowenien oder Italien, wo Sie zur Ruhe kommen können.

Wassermann (21. Januar - 19. Februar)

© Getty Images

Der Wassermann sucht 2026 nach ungewöhnlichen und innovativen Reiseerlebnissen. Im Frühling stehen Städte wie Berlin, Amsterdam oder Kopenhagen auf dem Programm. Der Sommer bringt Abenteuer auf den Inseln Mallorca, Ibiza oder Gran Canaria, wo Party, Natur und neue Bekanntschaften warten. Der Herbst lockt mit pulsierenden Metropolen wie New York oder London, und im Winter sind Detox-Reisen in die Schweizer Alpen oder an die Küste Portugals genau das Richtige.

Fische (20. Februar - 20. März)

© Getty Images

Die Fische suchen 2026 nach sanften und spirituellen Reisen. Im Frühling laden romantische Orte wie Amsterdam oder die schottischen Lochs zum Träumen ein. Der Sommer führt sie an die griechischen Inseln oder an die Amalfiküste, wo sie sich entspannen und die Schönheit der Natur genießen können. Im Herbst bieten sich spirituelle Ziele wie Bali oder Kerala an, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Der Winter lädt zu mystischen Orten wie Mont St. Michel ein, die die Fantasie und Intuition anregen.