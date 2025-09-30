Platz 1 ist näher als Sie denken: Die schönsten Traumstrände der Welt 2025

Kaum kommt der kalte Herbst, lässt auch die Sehnsucht nach Sonne, Sand und Meer nicht lange auf sich warten. Doch das Fernweh kann jetzt gestillt werden: Die Travellers' Choice Awards 2025 von Tripadvisor haben die schönsten Strände der Welt gekürt und einige der besten sind gar nicht weit entfernt!

Wer jetzt in Urlaubsstimmung kommt, darf sich freuen, denn die Gewinner der Travellers' Choice Awards versprechen ein unvergleichliches Strandparadies. Die Top-10-Liste basiert auf einer Vielzahl von Bewertungen und Empfehlungen der Tripadvisor-Community, die über den Zeitraum von zwölf Monaten zusammengetragen wurden. Was alle diese Strände gemein haben? Sie sind nicht nur optisch ein Traum, sondern bieten auch ein unverwechselbares Erlebnis für Reisende aus aller Welt. Und das Beste: Viele der ausgezeichneten Strände befinden sich in Europa.

Platz 1: Elafonissi Beach, Kreta

© Getty Images

Der Elafonissi Beach auf der beliebten griechischen Insel hat sich 2025 erneut den ersten Platz der schönsten Strände geschnappt. Mit seinem feinen, fast rosafarbenen Sand und dem kristallklaren Wasser strahlt dieser Strand eine fast magische Atmosphäre aus. Die ruhigen, flachen Gewässer machen ihn besonders attraktiv für Familien und alle, die einfach in der Sonne entspannen möchten. Auch die Sonnenuntergänge bieten ein atemberaubendes Erlebnis.

Platz 2: Banana Beach, Phuket

© Getty Images

Den zweiten Platz sichert sich der Banana Beach in Phuket, Thailand. Dieser Strand bietet nicht nur ein atemberaubendes Panorama aus türkisblauem Wasser und üppiger Vegetation, sondern auch die perfekte Mischung aus Ruhe und Abenteuer. Hier können Reisende sowohl baden und sich entspannen, als auch Schnorcheln, Boot fahren oder einfach den entspannten thailändischen Vibe genießen.

Platz 3: Eagle Beach, Aruba

© Getty Images

Auf dem dritten Platz folgt ein karibischer Traumstrand. Der Eagle Beach in Aruba punktet mit weißem Sand, der sanft in das kristallklare, türkisfarbene Wasser übergeht und spektakulären Sonnenuntergängen. Bekannt für seine außergewöhnliche Weite und Ruhe, eignet sich Eagle Beach hervorragend für alle, die auf der Suche nach einem ungestörten Rückzugsort sind.

Platz 4: Siesta Beach, Florida

© Getty Images

Nicht nur die Sonne scheint hier konstant, sondern auch die Bewertungen sind heiß: Siesta Beach in Florida belegt 2025 den vierten Platz und ist ein wahres Paradies für Sonnenanbeter. Der Sand hier ist so fein, dass er fast wie Puderzucker durch die Finger rieselt und der Strand garantiert auch jede Menge Action: von Wassersport über Beachvolleyball bis zu coolen Beachpartys. Wer nach Florida fliegt, sollte unbedingt hier vorbeischauen.

Platz 5: Falésia Beach, Algarve

© Getty Images

Travellers' Choice Awards 2025: Die Top 10 der schönsten Strände im Überblick

Elafonissi Beach, Crete, Griechenland Banana Beach, Phuket, Thailand Eagle Beach, Oranjestad, Aruba Siesta Beach, Siesta Key, Florida Praia da Falésia, Algarve, Portugal Playa Varadero, Varadero, Cuba Bavaro Beach, Punta Cana, Dominican Republic Playa de Muro Beach, Mallorca, Spain Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonesia Myrtos Beach, Kefalonia Island, Greece

Einer der absoluten Geheimtipps in Europa ist Falésia Beach an der Algarve in Portugal. Dieser Strand überrascht mit steilen Felsen, goldfarbenem Sand und kristallklarem Wasser. Wer die perfekte Mischung aus Natur, Ruhe und Strandaction sucht, ist hier genau richtig. Und das Beste: Es gibt noch viele abgelegene Buchten, die weniger überlaufen sind.

Wer jetzt Lust auf ein unvergessliches Strandabenteuer hat, ist mit diesen Top-Stränden für 2025 auf der sicheren Seite!