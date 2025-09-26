Dieser Ort schlägt die Malediven und die Schweiz als entspanntestes Reiseziel der Welt

Während die Welt immer hektischer wird, sehnen wir uns nach echten Auszeiten. Der neue „Calmcation"-Reisetrend verrät, wo Sie garantiert zur Ruhe kommen.

In einer Welt, die nie stillsteht, wächst die Sehnsucht nach Entschleunigung. 2025 stellt sich daher die Frage mehr denn je: Wo findet man wirklich die erholsamste Auszeit? Die Antwort überrascht.

„Calmcation“ – eine Mischung aus calm (Ruhe) und vacation (Urlaub) – ist der aktuell heißeste Reisetrend. Statt überfüllter Sightseeing-Touren und perfekter Instagram-Spots stehen Gelassenheit, Stille und Natur im Mittelpunkt. Das Interesse daran boomt: Allein in den letzten drei Monaten haben sich die Suchanfragen nach „Calmcation“ verdoppelt.

Welcher Ort ist der friedlichste der Welt?

© Getty Images

Laut dem Reiseblog Travelbag ist Queenstown in Neuseeland die Nummer eins der entspanntesten Reiseziele 2025. Die Stadt am glasklaren Lake Wakatipu, eingerahmt von den majestätischen Southern Alps, vereint Naturidylle mit erstaunlicher Ruhe. Queenstown punktet mit Bestnoten in allen Kategorien:

Sauberkeit: 91,7 Punkte – Spitzenwert weltweit

Grünflächen-Qualität: 94,4 Punkte – perfekte Umgebung für Auszeiten

Verkehr: Mit einem Stau-Score von 87,7 bleibt die Stadt selbst bei steigender Beliebtheit gelassen

Licht- & Lärmverschmutzung: Nur 25 Punkte – ideale Bedingungen für spektakuläre Sternenhimmel

Platz 2: Die Seychellen

© Getty Images

Die Inselgruppe im Indischen Ozean gilt als Zufluchtsort für alle, die absolute Ruhe suchen. Mit dem niedrigsten Wert für Licht- und Lärmverschmutzung (16,7) unter allen Top-Destinationen bieten die Seychellen ein nahezu unberührtes Paradies. Besonders La Digue bezaubert mit autofreien Straßen, wo Fahrräder und Ochsenkarren den Ton angeben – fast wie aus einer anderen Zeit.

Platz 3: Cairns in Australien

© Getty Images

Tropisches Flair trifft auf wohltuende Gelassenheit: Cairns überzeugt mit üppigen Gärten, natürlichen Wasserfällen wie den Crystal Cascades und einer Atmosphäre, die zum Durchatmen einlädt.

Weitere Highlights der Top 15

Die Liste der friedlichsten Reiseziele hält noch einige Überraschungen bereit:

Japan: Kyoto (Platz 4) mit Tempeln und Zen-Gärten, Tokio (Platz 11) als Metropole der leisen Momente

Kanada: Banff (5) und Whistler (6) punkten mit spektakulärer Natur

Australien: Gold Coast (7) und Sydney (9) schaffen den Spagat zwischen Lebendigkeit und Ruhe

Unerwartete Kandidaten: Selbst Orlando (10) und Dubai (13) finden sich in der Rangliste wieder – dank versteckter Rückzugsorte abseits des touristischen Trubels

Ob die absolute Stille der Seychellen, die naturverbundene Ruhe Queenstowns oder der tropische Vibe von Cairns – der Trend zur Calmcation zeigt: 2025 steht Erholung an erster Stelle. Statt Action und Dauerprogramm rücken Achtsamkeit, Natur und bewusste Pausen in den Vordergrund.

Vielleicht ist es also an der Zeit, den nächsten Urlaub nicht nach Sehenswürdigkeiten, sondern nach Stille zu planen.