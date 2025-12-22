Costa Toscana Winterroute 2025/26: Kreuzfahrt zwischen Andalusien, Nordafrika & Italien

Wenn das Mittelmeer im Winter zur Ruhe kommt, zeigt es seine intensivsten Farben. Mit neuen Winterrouten 2025/26 lädt Costa Kreuzfahrten an Bord der Costa Toscana zu außergewöhnlichen Kreuzfahrten zwischen Andalusien, Nordafrika und Italien ein.

Wenn das Mittelmeer auf Wintermodus switcht und das Licht weicher wird, entfaltet es eine ganz besondere Farbpalette. Für die Wintersaison 2025/26 erweitert Costa Kreuzfahrten das Angebot der Costa Toscana um zwei außergewöhnliche Routen, die genau diese stillere, intensivere Seite des Südens erlebbar machen. Zwischen orientalischen Märkten, andalusischer Architektur und den sanften Landschaften Italiens entstehen Reisen, die nicht nur Orte verbinden, sondern besonders Stimmungen, Kulturen und Farben.

La Goulette/Tunesien. Kreuzfahrtschiffe legen nicht direkt in Tunis an, sondern in der vorgelagerten Hafenanlage von La Goulette. © Costa Kreuzfahrten

Zwischen Europa und Afrika: Die neue 12-tägige Costa-Toscana-Route

Ab Jänner 2026 bricht die Costa Toscana von Savona zu einer bislang einzigartigen 12-tägigen Kreuzfahrt nach Andalusien, Marokko und Tunesien auf. Die Route ist ein Mosaik aus mediterranen Metropolen und nordafrikanischer Exotik – reich an Kontrasten und Eindrücken.

Mediterrane Metropolen und nordafrikanische Exotik

Nach dem Auslaufen in Savona führt die Reise zunächst nach Marseille, wo Pastelltöne am Alten Hafen auf das strahlende Gold der Marienstatue am Turm von Notre-Dame de la Garde treffen. Barcelona begeistert mit moderner Architektur, lebendigen Märkten und der warmen Farbigkeit katalanischer Fassaden. In Alicante und Málaga prägen weiße Häuser, Palmen und das intensive Blau des Meeres das Bild, während maurische Einflüsse die Geschichte Andalusiens erzählen.

Sternderl schauen. Alboran Sea zählt zu den dunkelste Ort im Mittelmeer. © Costa Kreuzfahrten

Magische Nächte auf See: Sternenhimmel im Alboran-Meer

Ein atmosphärischer Wechsel folgt mit der Überquerung der Straße von Gibraltar. In Tanger verschmelzen Europa und Afrika: weiße Gassen, die Kasbah und der Blick vom Kap Spartel schaffen Postkartenmotive in geheimnisvollem Licht. Ein besonderer Höhepunkt ist die Sea Destination „Alboran Sea Darkest Spot“ – einer der dunkelsten Orte des Mittelmeers. Fernab jeder Lichtverschmutzung eröffnet sich nachts ein Sternenhimmel von seltener Klarheit, der die Farben des Universums sichtbar macht.

La Spezia/Italien. Die Hafenstadt ist das Tor zu den pittoresken Dörfern der Cinque Terre. © Costa Kreuzfahrten

Italienische Klassiker zum Abschluss der Reise

In La Goulette bei Tunis tauchen Gäste in die antike Welt ein: die warmen Töne der Ruinen von Karthago, der Duft orientalischer Gewürze im Souk und das lebendige Farbspiel der Medina prägen diesen Aufenthalt. Über Palermo, Civitavecchia mit Ausflügen nach Rom und – am 2. Jänner zusätzlich – Neapel endet die Reise wieder in Savona. Eine Route, die den Winter mit südlicher Intensität füllt.

Attraktive Winterkreuzfahrten weltweit

Wenn der europäische Winter nach Sonne ruft, erweitert Costa Kreuzfahrten den Horizont weit über das Mittelmeer hinaus. Tropische Farben, vulkanische Landschaften und fernöstliche Metropolen prägen das vielseitige Winterprogramm und bieten unterschiedlichste Reisebilder.

Karibikträume im Winter 2025/26

Die Karibik zählt auch im kommenden Winter zu den begehrtesten Sehnsuchtszielen. Ab Dezember 2025 sind gleich zwei Schiffe – die Costa Fascinosa und die Costa Pacifica – in dieser farbenfrohen Inselwelt unterwegs. Insgesamt stehen fünf einwöchige Routen zur Wahl, die flexibel zu zweiwöchigen Traumreisen kombiniert werden können.

Die Costa Fascinosa präsentiert drei unterschiedliche Routen, die unter anderem Tortola, Santo Domingo, die Insel Catalina, Fort-de-France, St. Lucia und St. John’s verbinden. Sanfte Sandfarben, sattes Palmen­grün und das schillernde Blau der Karibik prägen das Landschaftsbild. Besonders stimmungsvoll: spezielle Weihnachts- und Silvesterreisen, bei denen festliche Momente mit tropischer Gelassenheit verschmelzen.

Die Costa Pacifica setzt einen Schwerpunkt wahlweise auf die Dominikanische Republik – mit Stopps in Samaná, Amber Cove und auf Catalina Island – oder auf eine Route zu gleich sechs karibischen Inseln, darunter Tortola und St. Lucia. Jede Variante verspricht intensive Naturerlebnisse, rhythmische Lebensfreude und ein Farbspektrum, das von pastelligen Hafenstädten bis zu kräftigen Regenwaldtönen reicht.

Kanaren-Kreuzfahrten: Wintersonne in Europa

Für Reisende, die Europa treu bleiben und dennoch frühlingshafte Temperaturen suchen, bietet die Costa Fortuna eine 8-tägige Kanaren-Route. Startpunkte sind Las Palmas und Santa Cruz de Tenerife, buchbar als komfortables „Fly & Cruise“-Paket. Die Reise führt nach Madeira, Lanzarote, La Gomera, Fuerteventura, Gran Canaria und zurück nach Las Palmas. Schwarze Lavafelder, goldene Strände und tiefgrüne Lorbeerwälder schaffen einen spannenden Kontrast, der die Kanaren auch im Winter besonders reizvoll macht. Ausgewählte Abfahrten erweitern die Route um Stopps in Marokko mit Ausflügen nach Marrakesch oder Agadir – ein zusätzlicher Farbwechsel zwischen Ocker, Rot und orientalischem Blau.

Die Kreuzfahrten im Winter 2025–2026 können ab sofort in allen Reisebüros oder unter www.costakreuzfahrten.at

gebucht werden.