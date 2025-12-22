So wollen wir 2026 reisen: Unsere Urlaubswünsche laut Umfrage

Für 2026 haben viele Menschen große Reisepläne: weiter weg, länger und bewusster als je zuvor. Eine neue Umfrage zeigt, wovon wir wirklich träumen: von Abenteuern, neuen Perspektiven und Urlaub, der mehr ist als nur eine Auszeit.

Neues Jahr, neue Reisepläne! Kaum ist der Jahreswechsel vorbei, beginnt bei vielen schon das große Kopfkino: Wo soll es als Nächstes hingehen? Mehr Sonne, mehr Abenteuer, mehr Zeit für sich selbst für 2026 haben sich viele Menschen das Reisen ganz oben auf ihre persönliche Vorsatzliste gesetzt. Statt kurzer Auszeiten träumen viele von großen Erlebnissen, fernen Ländern und Reisen, die länger im Gedächtnis bleiben als der übliche Sommerurlaub.

Welche Ziele dabei besonders hoch im Kurs stehen und wie sich unsere Art zu reisen verändert, hat TUI in einer Umfrage unter 2.000 Menschen untersucht. Das Ergebnis: Die Reiselust ist größer denn je:

Ein neuer Kontinent? Sehr gern!

Fast ein Viertel der Befragten träumt davon, 2026 einen ganz neuen Kontinent zu entdecken. Besonders hoch im Kurs stehen Afrika, Asien und Südamerika. Gefragt sind echte Erlebnisse: Safaris in Kenia, Streetfood-Touren durch Vietnam oder Tempelbesuche in Japan. Hauptsache raus aus der Komfortzone und rein ins echte Leben vor Ort.

© Getty Images

Kreuzfahrten feiern ihr Comeback

Rund 20 Prozent haben 2026 eine Kreuzfahrt auf dem Zettel. Der Grund: maximale Entspannung bei maximaler Abwechslung. Jeden Morgen ein neuer Ort, abends zurück in die gleiche Kabine - Kofferchaos war gestern. Besonders beliebt sind Routen durch die Karibik, Südostasien, das Mittelmeer und Nordeuropa.

Reisen für Musik, Gänsehaut und große Momente

Urlaub ist längst nicht mehr nur Strand oder Sightseeing. Etwa zehn Prozent reisen gezielt für Konzerte und Festivals. Ob Coachella in Kalifornien oder Tomorrowland in Belgien - Musik wird 2026 ganz klar zum Reiseziel.

Freiheit auf vier Rädern

Der Roadtrip bleibt ein Klassiker mit Kultstatus. Rund 18 Prozent möchten 2026 mit dem Auto oder Camper unterwegs sein, besonders Männer zeigen hier große Lust auf Abenteuer. Spontane Stopps, endlose Straßen und das Gefühl von Freiheit stehen ganz oben auf der Wunschliste.

© Getty Images

Länger weg und gern auch allein

Kurzurlaub war gestern. Immer mehr Menschen sehnen sich nach längeren Reisen. Knapp 18 Prozent planen 2026 bewusst mehr Zeit ein - gern im Wohnmobil oder auf Langzeitreisen durch Südamerika oder sogar einmal um die Welt. Vor allem junge Erwachsene zwischen 18 und 34 Jahren zieht es länger hinaus.

Auch Solo-Reisen gewinnen weiter an Beliebtheit: Rund zwölf Prozent möchten allein unterwegs sein. Ohne Kompromisse, mit maximaler Freiheit - und oft mit neuen Begegnungen, die unterwegs ganz von selbst entstehen.

Reisen für Kopf, Herz und Seele

Reisen wird zunehmend zur Selbstfürsorge. Acht Prozent der Befragten planen ein Yoga- oder Meditationsretreat, etwa in Portugal, Sri Lanka oder auf den Kanaren. Ruhe, Natur und Achtsamkeit stehen hier im Fokus.

© Getty Images

Auch Pilgerreisen erleben ein echtes Revival. Rund sieben Prozent möchten 2026 bewusst zu Fuß unterwegs sein, etwa auf dem Jakobsweg. Diese Reisen fordern den Körper, und schenken dem Kopf neue Klarheit.

2026 wird nicht nur gereist, sondern erlebt. Ob Abenteuer, Entschleunigung oder Selbstfindung - Reisen werden persönlicher, bewusster und oft größer gedacht als je zuvor.