Günstig Verreisen zu Silvester: Die besten Reiseziele ab Wien

Das Jahr ist fast vorbei, höchste Zeit, sich Gedanken zu machen, wo und wie man ins neue Jahr rutscht. Für alle, die den Jahreswechsel lieber in einer neuen Stadt feiern als auf dem Sofa, haben wir gute Nachrichten: Von Wien aus gibt es aktuell richtig günstige Flüge zu spannenden Zielen.

Kaum zu glauben, aber in wenigen Wochen ist schon wieder Silvester. Während die einen den Countdown lieber mit Raclette und Bademantel feiern, zieht es andere raus in die Welt: neue Stadt, neues Jahr, neues Glück! Und das Beste: Wer jetzt noch schnell bucht, kann richtig sparen. Wir haben uns durch die Flugpreise gewühlt und die günstigsten Destinationen für Sie herausgesucht - perfekt für einen spontanen Silvestertrip ab Wien.

1. Dublin: Partylaune mit Guinness-Garantie

In Irlands Hauptstadt wissen sie, wie man feiert! Pubs, Live-Musik und ein herzlicher Jahreswechsel mitten in der Stadt - das alles gibt es in Dublin. Wer es gemütlich mag, stößt im Temple-Bar-Viertel an, wer es laut will, feiert bei den großen Straßenfesten mit.

2. Kopenhagen: Skandinavisch stilvoll ins neue Jahr

Feuerwerk über dem Tivoli, Glühwein am Nyhavn und jede Menge Hygge: In Kopenhagen lässt sich der Jahreswechsel elegant und entspannt genießen. Und das Beste: Auch im Winter bleibt die Stadt charmant - einfach dick einpacken und genießen!

3. Mallorca: Silvester in der Sonne

Warum frieren, wenn man auch am Strand anstoßen kann? Auf Mallorca herrschen milde Temperaturen, die Cafés in Palma sind festlich geschmückt, und statt Raclette gibt es Tapas. Klingt nach einem guten Deal, oder?

4. Bologna: Italienische Leckereien und Feuerwerk

Bella Italia ruft! Bologna ist zu Silvester weniger überlaufen als Rom oder Mailand - dafür genauso charmant. Pasta, Prosecco und ein gemütlicher Spaziergang durch die Altstadt - besser kann man das Jahr kaum beenden.

5. Hamburg: Hanseatisch ins neue Jahr

Silvester an der Elbe hat was: Feuerwerk über den Landungsbrücken, Party auf der Reeperbahn oder einfach ein gemütlicher Abend mit Blick aufs Wasser. Hamburg liefert norddeutschen Charme mit extra Glitzer.

6. London: Big Ben und Böller

Ein echter Klassiker: Wenn um Mitternacht Big Ben schlägt und das Feuerwerk über der Themse losgeht, ist Gänsehaut garantiert. Tipp: Wer das Spektakel kostenlos genießen will, sucht sich rechtzeitig einen guten Platz auf den Brücken oder am Südufer.

7. Edinburgh: Schottlands legendäres Hogmanay

Die Schotten nehmen Silvester ernst - so ernst, dass sie gleich mit großem Festival feiern. Das Hogmanay-Festival ist weltberühmt: mit Fackelzügen, Konzerten und einem Feuerwerk, das seinesgleichen sucht. Und ja, es wird getanzt. Viel.

8. Barcelona: Tapas, Feuerwerk und Meeresrauschen

Ein Silvesterabend in Barcelona ist pure Lebensfreude: erst Tapas, dann Feuerwerk am Strand und anschließend Tanzen bis in die Morgenstunden. Und das bei milden Temperaturen - klingt nach einem Plan!

9. Warschau: Preiswert feiern mit Stil

Warschau ist vielleicht nicht das erste Ziel, das einem zu Silvester einfällt, aber definitiv eines der günstigsten. Die polnische Hauptstadt überrascht mit modernen Clubs, festlich beleuchteten Straßen und einem großen Open-Air-Feuerwerk auf dem Schlossplatz.

Egal ob Sonne, Schnee oder Städtepracht: günstige Silvesterreisen gibt es viele. Wer rechtzeitig bucht (oder ein bisschen Glück hat), kann den Jahreswechsel 2025/26 nicht nur unvergesslich, sondern auch budgetfreundlich feiern.